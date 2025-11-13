CAFE MELI
Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX» από 13/11 έως 16/11

Με τις ταινίες : «Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας», “Επιχείρηση Καμπούλ», «Grand Prix: Ο Γύρος Της Ευρώπης», «Βουγονία», «Παραβατικοί» συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» της Νεάπολης και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ»  Νεάπολη

ΧΡΥΣΟΣ

Προβολές από Πέμπτη 13/11 έως και Κυριακή 16/11

Ώρα προβολής : 18:00

NOVA

«Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας» (Μεταγλωττισμένο)

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη -και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες.

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/miss-moxy-driros/

Ώρα προβολής : 21:00

«Επιχείρηση Καμπούλ» (13 Days, 13 Nights)

Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και καταλαμβάνουν την εξουσία, βυθίζοντας την πόλη στο χάος. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Παγιδευμένος μέσα μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ο Μπιντά, με τη βοήθεια της Εύας, μιας νεαρής Γαλλο-αφγανής, πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν για να οργανώσει ένα κονβόι σε μια τελευταία προσπάθεια διαφυγής. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να ξεφύγουν από την κόλαση της Καμπούλ πριν να είναι πολύ αργά.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική είσοδος 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/13-days-13-nights-driros/

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

Προβολές από Πέμπτη 13/11 έως και Τετάρτη 19/11

Ώρα προβολής :18:00

«Grand Prix: Ο Γύρος Της Ευρώπης» (Μεταγλωττισμένο)

Η Έντα, ένα νεαρό ποντικάκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Grand Prix μεταμφιεσμένη ως ο ήρωάς της, ο Εντ. Αντιμετωπίζει την πρόκληση και ξεπερνάει τα σαμποτάζ του αντιπάλου της, για να αποδείξει πως ακόμη και ο μικρότερος αγωνιζόμενος μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Ημέρες προβολής :

Παρασκευή 14/11

Σάββατο 15/11

Κυριακή 16/11

Τρίτη 18/11

Τετάρτη 19/11

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/grand-prix-of-europe-rex/

Ώρα προβολής : 21:00

«Βουγονία» (Bugonia)

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απαγάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μια εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Ημέρες προβολής :

Πέμπτη 13/11

Παρασκευή 14/11

Σάββατο 15/11

Κυριακή 16/11

Δευτέρα 17/11

Τετάρτη 19/11

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/bugonia-rex/

Τρίτη 18/11

Ώρα προβολής : 21:30

Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Παραβατικοί»(Los Delincuentes)

Φιλήσυχος τραπεζικός υπάλληλος κλέβει σεβαστό ποσό από το χρηματοκιβώτιο και ζητά από κολλητό του συνάδελφο να κρύψει τα χρήματα ώστε να τα μοιραστούν μόλις βγει από τη φυλακή. Τι ψυχή έχουν άλλωστε τρία χρόνια πίσω από τα σίδερα αν δεν χρειαστεί να δουλέψει κανείς τους ξανά; Το σχέδιο μοιάζει συμπαγές, αρκεί να μη λυγίσει κατά την ανάκριση ο δεύτερος. Ή να μην μπλέξουν τα πράγματα όταν στην εξίσωση μπει ο έρωτας.

