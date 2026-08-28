Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παίρνει πίσω την δήλωσή του για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

ΟΆντι Μπέρναμ υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών «αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο».

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας το 2023 είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις» και, ήδη από το 2002, υποστήριξε μια αλλαγή στον νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση.

Αλλά σε συνέντευξή του στους FT αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι;»

«Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα».

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκωτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως φαίνεται χωρίς άδεια από τις οθωμανικές αρχές,

Ο νυν Βρετανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει νομοσχέδιο που θα τροποποιούσε τον Νόμο περί Βρετανικών Μουσείων του 1963 (British Museum Act), ο οποίος εμποδίζει το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει οριστικά τα γλυπτά.

Στόχος εκείνης της νομοθετικής πρωτοβουλίας του τότε βουλευτή των Εργατικών ήταν η τροποποίηση του νόμου, ώστε να αφαιρεθεί το νομικό εμπόδιο που απαγορεύει στους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου να παραχωρήσουν οριστικά την κυριότητα των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.