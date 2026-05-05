Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα οι φετινοί νικητές και οι φιναλίστ των βραβείων Πούλιτζερ στον χώρο του βιβλίου, με συνολικά 19 έργα να ξεχωρίζουν στις κατηγορίες της λογοτεχνίας, της μη μυθοπλασίας, των απομνημονευμάτων, της ποίησης, της βιογραφίας και της ιστορίας.

Στην κατηγορία της λογοτεχνίας, το βραβείο απέσπασε το μυθιστόρημα «Angel Down» του Ντάνιελ Κράους, ένα φιλόδοξο και ιδιαίτερο έργο που εκτυλίσσεται στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας στρατιωτών που έρχονται αντιμέτωποι με έναν πεσμένο άγγελο στο πεδίο της μάχης. Το βιβλίο ξεχωρίζει και για τη μορφή του, καθώς είναι γραμμένο ως μία ενιαία πρόταση.

Ο συγγραφέας Μπεν Χ. Γουίντερς, γράφοντας στους New York Times, το χαρακτήρισε «καταιγιστικό πολεμικό μυθιστόρημα» και επαίνεσε το εντυπωσιακό φινάλε του, παρατηρώντας ότι, καθώς τελειώνει με κόμμα αντί για τελεία, δεν έχει μια ξεκάθαρη κατάληξη.

Στην ίδια κατηγορία, φιναλίστ ήταν τα έργα «Audition» της Κέιτι Κιταμούρα και «Stag Dance: A Novel and Stories» της Τόρεϊ Πίτερς.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Ιστορία

Στην κατηγορία της ιστορίας, το βραβείο απονεμήθηκε στο «We the People: A History of the U.S. Constitution» της Τζιλ Λεπόρ, μια εκτενή μελέτη για τις προσπάθειες τροποποίησης του αμερικανικού Συντάγματος μέσα στον χρόνο.

Η συγγραφέας, ιστορικός στο Χάρβαρντ, εστιάζει σε λιγότερο γνωστά πρόσωπα και κινήματα, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα αλλαγής αποτελεί βασικό στοιχείο του ίδιου του Συντάγματος. Όπως σημειώνει, η λήθη αυτής της δυναμικής συνιστά παρανόηση της ίδιας της φύσης του.

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion and Catastrophic Miscalculation» του Σκοτ Άντερσον και «Born in Flames: The Business of Arson and the Remaking of the American City» του Μπεντς Άνσφιλντ.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Nonfiction

Στην κατηγορία του nonfiction, το βραβείο απονεμήθηκε στο «There Is No Place for Us: Working and Homeless in America» του Μπράιαν Γκόλντστοουν, ένα έργο που εξετάζει το φαινόμενο των εργαζόμενων αστέγων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βιβλίο επικεντρώνεται σε ανθρώπους που, παρά το γεγονός ότι εργάζονται, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος στέγασης. Ο συγγραφέας αφηγείται ιστορίες κατοίκων της Ατλάντα που δουλεύουν πολλές ώρες αλλά παραμένουν σε οικονομικό αδιέξοδο, αναγκαζόμενοι να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους ή να φιλοξενούνται προσωρινά από φίλους.

Η κριτικός Τζένιφερ Σαλάι χαρακτήρισε το βιβλίο «εξαιρετικό επίτευγμα δημοσιογραφικής έρευνας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που συγκινεί αλλά και προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στην ίδια κατηγορία, φιναλίστ ήταν τα έργα «A Flower Traveled in My Blood» της Χέιλι Κοέν Γκίλιλαντ, που αφηγείται την ιστορία γυναικών που αναζήτησαν παιδιά τα οποία είχαν αφαιρεθεί βίαια από τις οικογένειές τους, καθώς και το «Mother Emanuel» του Κέβιν Σακ, που καταγράφει δύο αιώνες ιστορίας γύρω από ένα ιστορικό αφροαμερικανικό εκκλησιαστικό κέντρο.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Απομνημονεύματα

Στην κατηγορία των απομνημονευμάτων, το βραβείο απέσπασε το «Things in Nature Merely Grow» της Γιγιούν Λι, ένα βαθιά προσωπικό έργο που καταγράφει την απώλεια των δύο γιων της, οι οποίοι αυτοκτόνησαν σε νεαρή ηλικία.

Η συγγραφέας περιγράφει το πένθος της ως μια εμπειρία που μοιάζει με «άβυσσο», ενώ η κριτική έκανε λόγο για ένα βιβλίο «σπάνιο και συγκλονιστικό», που δεν αποφεύγει την οδύνη αλλά την αντιμετωπίζει κατά μέτωπο.

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «I’ll Tell You When I’m Home: A Memoir» της Χάλα Αλιάν, «Clam Down: A Metamorphosis» της Ανέλιζ Τσεν και «Bibliophobia: A Memoir» της Σάρα Τσιχάγια.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Ποίηση

Στην κατηγορία της ποίησης, το βραβείο απονεμήθηκε στη συλλογή «Ars Poeticas» της Τζουλιάνα Σπαρ, η οποία εστιάζει στη σχέση της λογοτεχνίας με την πολιτική και το κράτος.

Στο έκτο της βιβλίο, η Σπαρ αγγίζει μια ευρεία γκάμα θεμάτων — από την κλιματική αλλαγή μέχρι την άνοδο της άκρας δεξιάς — θέτοντας στο επίκεντρο τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ποίηση στη σύγχρονη εποχή. «Το βασικό ερώτημα του βιβλίου είναι τι μπορεί να κάνει η ποίηση σε τέτοιες στιγμές και ποιος είναι ο ρόλος της», είχε δηλώσει η ίδια με αφορμή την έκδοσή του.

Στους φιναλίστ περιλαμβάνονται οι συλλογές «I Imagine I Been Science Fiction Always» του Ντάγκλας Κίρνι και «The Intentions of Thunder: New and Selected Poems» της Πατρίσια Σμιθ.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Βιογραφία

Στην κατηγορία της βιογραφίας, το βραβείο απέσπασε το «Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution» της Αμάντα Βέιλ, που φωτίζει τη ζωή των αδελφών Σάιλερ, γνωστών μορφών της αμερικανικής ελίτ στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης.

Όπως γράφουν οι New York Times, η αφήγηση δίνει τόσο ζωντανή διάσταση στις προσωπικότητές τους, που «επισκιάζουν ακόμη και την ίδια την Αμερικανική Επανάσταση και τις πολιτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν».

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «The Life and Poetry of Frank Stanford» του Τζέιμς ΜακΓουίλιαμς και «True Nature: The Pilgrimage of Peter Matthiessen» του Λανς Ρίτσαρντσον.