Οι δέκα δίσκοι μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον 21ου αιώνα

Παρά τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης μουσικής τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ορισμένοι δίσκοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τις τάσεις της εποχής τους και να σημειώσουν εντυπωσιακές πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ακόλουθη δεκάδα καταγράφει τις πιο εμπορικές κυκλοφορίες μετά το 2000, όπως προκύπτουν από διεθνείς οργανισμούς και επίσημες καταμετρήσεις.

1. Adele – 21 (31 εκατ.)

Το 2011, η Adele παρουσίασε ένα άλμπουμ που έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς. Η συναισθηματική ερμηνεία, οι απλές αλλά εύστοχες ενορχηστρώσεις και η έντονα προσωπική θεματολογία δημιούργησαν έναν δίσκο που ακούστηκε σε κάθε γωνιά του κόσμου. Το «21» παραμένει το εμπορικότερο άλμπουμ του αιώνα.

2. Eminem – The Eminem Show (27 εκατ.)

Το 2002, ο Eminem κυκλοφόρησε το «The Eminem Show», έναν δίσκο που συνδυάζει αυτοβιογραφικά θέματα, σάτιρα της pop κουλτούρας και πιο ευθείες αναφορές στην αμερικανική επικαιρότητα. Η παραγωγή ενσωματώνει περισσότερα rock στοιχεία από τις προηγούμενες δουλειές του, διαμορφώνοντας έναν ήχο που έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο εκείνη την περίοδο.

3. Norah Jones – Come Away With Me (27 εκατ.)

Η Norah Jones έκανε το ντεμπούτο της το 2002 με έναν ήρεμο, χαμηλότονο δίσκο που ξεχώρισε σε μια περίοδο έντονα διαφορετικών μουσικών τάσεων. Ο συνδυασμός απλότητας και συνέπειας στον ήχο έφερε στο άλμπουμ σταθερή απήχηση και πολλές διακρίσεις.

4. Lady Gaga – The Fame / The Fame Monster (18 εκατ.)

Οι δύο κυκλοφορίες που παρουσιάστηκαν το 2008 και το 2009 όρισαν σε μεγάλο βαθμό το ύφος της pop της επόμενης δεκαετίας. Ο συνδυασμός ηλεκτρονικού ήχου, έντονης σκηνικής παρουσίας και ξεκάθαρης αισθητικής κατεύθυνσης δημιούργησε ένα σύνολο που επηρέασε διαχρονικά το είδος.

5. Evanescence – Fallen (17 εκατ.)

Το «Fallen» του 2003 παρουσίασε έναν ήχο που συνέδεσε το rock με πιο ατμοσφαιρικά στοιχεία. Η φωνή της Amy Lee και η χαρακτηριστική κατεύθυνση της παραγωγής έδωσαν στο άλμπουμ μια ταυτότητα που το ανέδειξε διεθνώς.

6. Coldplay – A Rush of Blood to the Head (17 εκατ.)

Το 2002, οι Coldplay κυκλοφόρησαν έναν δίσκο που όρισε την πορεία τους τα επόμενα χρόνια. Με μελωδίες που κινούνται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ένταση, το άλμπουμ έδωσε στο συγκρότημα ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα πέρα από το βρετανικό ακροατήριο.

7. Amy Winehouse – Back to Black (16 εκατ.)

Το 2006 η Amy Winehouse παρουσίασε έναν δίσκο που συνδύασε στοιχεία της κλασικής soul με σύγχρονη παραγωγή. Η ξεχωριστή της φωνή και η άμεση γραφή δημιούργησαν ένα έργο με έντονη πολιτισμική επίδραση, το οποίο συνεχίζει να αναφέρεται ως καθοριστικό.

8. Avril Lavigne – Let Go (16 εκατ.)

Το πρώτο άλμπουμ της Avril Lavigne, το 2002, εισήγαγε έναν πιο κιθαριστικό, νεανικό ήχο στο ευρύ κοινό. Οι άμεσες μελωδίες και η ξεκάθαρη ταυτότητα του δίσκου τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας.

9. Linkin Park – Meteora (16 εκατ.)

Με το «Meteora» το 2003, οι Linkin Park διαμόρφωσαν έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στη δυναμική ένταση και την εσωτερικότητα. Ο δίσκος συνδύασε έντονες ενορχηστρώσεις με πιο προσωπική γραφή, καταλήγοντας σε ένα έργο που καθόρισε το πρώτο μισό της δεκαετίας.

10. Enya – A Day Without Rain (16 εκατ.)

Η Enya παρουσίασε το 2000 έναν δίσκο που στηρίζεται στη χαρακτηριστική, λιτή ατμόσφαιρα του ήχου της. Η διεθνής απήχηση του τραγουδιού «Only Time» συνέβαλε σημαντικά στη σταθερή πορεία του άλμπουμ σε πολλές αγορές.