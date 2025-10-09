CAFE MELI
Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

09/10/2025
Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι είναι ο φετινός βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, όπως ανακοίνωσε στις 14:00 το μεσημέρι η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη.

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Κρασναχορκάι βραβεύεται «για τη μαγνητική, εκτενή πρόζα του που με υπομονετική ένταση και φιλοσοφική οξύτητα αποκαλύπτει το χάος, την ειρωνεία και τη μοναξιά του ανθρώπινου πολιτισμού».

Ο 70χρονος συγγραφέας θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, γνωστός για τα πυκνά, μακροπερίοδα έργα του και τη σκοτεινή, αποκαλυπτική του γραφή. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το «Satantango» (Σαταντάνγκο), το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μπέλα Ταρ σε ταινία-σταθμό επτά ωρών, και με το «Πόλεμος και Πόλεμος» (War and War), ένα από τα πιο επιδραστικά ευρωπαϊκά μυθιστορήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Η πορεία και το έργο του

Γεννημένος το 1954 στην Ουγγαρία, ο Κρασναχορκάι σπούδασε νομικά και ουγγρική φιλολογία, αλλά πολύ γρήγορα αφιερώθηκε στη συγγραφή. Από τη δεκαετία του ’80, το έργο του εξερευνά τον υπαρξιακό φόβο, τη φθορά του χρόνου και τη μεταφυσική διάσταση της καθημερινότητας, με μια γλώσσα που έχει συγκριθεί με εκείνη του Κάφκα, του Μπέρνχαρντ και του Ντοστογιέφσκι.

Εκτός από τα εμβληματικά μυθιστορήματα «The Melancholy of Resistance» και «Seiobo There Below», έχει γράψει δοκίμια, νουβέλες και ποιητικά κείμενα, συνεργαζόμενος στενά με τον σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ για ταινίες όπως το «The Turin Horse» και το «Werckmeister Harmonies».

Η διεθνής αναγνώριση

Ο Κρασναχορκάι έχει τιμηθεί στο παρελθόν με το Man Booker International Prize (2015) και το National Book Award for Translated Literature (2019), ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Πολλοί κριτικοί τον θεωρούσαν φαβορί για το Νόμπελ εδώ και χρόνια, καθώς η γραφή του ενώνει τη φιλοσοφική στοχαστικότητα με την υπαρξιακή αγωνία της μεταψυχροπολεμικής Ευρώπης.

Με τη φετινή επιλογή, η Σουηδική Ακαδημία φαίνεται να επιστρέφει σε μια καθαρά λογοτεχνική προσέγγιση, επιβραβεύοντας έναν συγγραφέα που λειτουργεί μακριά από την εμπορικότητα και που έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό, αναγνωρίσιμο ύφος στη σύγχρονη πεζογραφία.

