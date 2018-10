Ο Μ. Αναστασάκος στο CNA.GR: «Τέχνη είναι… ελευθερία»

Τις προηγούμενες μέρες σας παρουσιάσαμε σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ένα νέο έργο τέχνης πιο ενδιαφέρον πιο καθαρό και πιο κατανοητό προς το κοινό της πόλης αλλά και για τους επισκέπτες της σε ένα από τα πολλά σκαλοπάτια του παραλιακού.

Είχαμε την τιμή να συνομιλήσουμε με τον δημιουργό αυτού του έργου, τον κ. Μανώλη Αναστασάκο και μας μίλησε σχετικά για αυτό.

Οπως μας δήλωσε, το έργο που ήθελε να δημιουργήσει από την αρχή ήθελε να έχει ρίζες από την Κρήτη από την Ελλάδα, κάτι απλό και κατανοητό προς το κοινό αλλά με καλλιτεχνικές πινελιές που δεν θα αναιρούσαν την ουσία του έργου. Αυτό είναι ο Μινώταυρος.

Το έργο αυτό είναι χωρίς χρώμα, είναι σχέδιο στην γλώσσα των καλλιτεχνών. Χρησιμοποίσησε δύο απλά χρώματα το μπλε και το λευκό, και έγινε ένα με το περιβάλλον που βρίσκεται. Γραμμές απλές στο ίδιο μέγεθος, μεγάλες, μικρές, ίσιες, κάθετες και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.

Επίσης ο κ. Αναστασάκος μας είπε ότι η τέχνη είναι… ελευθερία, χωρίς περιορισμούς και φυσικά για όλους. Ο καθένας να δει το έργο και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, να νιώσει το έργο και να πλάσει με την φαντασία του μία δικιά του έννοια.

Τέλος θα ήθελε να τονίσει ότι το έργο αυτό έγινε στα πλαίσια της δράσης «Πνεύμα της σκάλας» και είναι άδικο να μην δει το κοινό το εύρος της δράσης αυτής ως συνέχεια των υπολοίπων έργων μέχρι τώρα.

Η τέχνη πέραν των άλλων είναι και αισθητικά ερεθίσματα πέραν των νοητικών διεργασιών.

Εμείς, ευχαριστούμε τον κ. Αναστασάκο για τον λίγο χρόνο που μας μίλησε και μας εξήγησε τα του έργου του.

Σχετικά για τον Μανώλη Αναστασάκο

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Μελέτησε την τέχνη της Ξυλογλυπτικής στην Λέσβο (1995), της Υαλουργίας στην Κρήτη (1996), της Σκηνογραφίας στην Αθήνα (2001), της Αγιογραφίας στην Αθήνα (2002). Εισήχθη στη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη) το 2002, ενώ το 2005 παρακολούθησε σκηνοθεσία στο εργαστήριο του Emir Kusturica.

Το 2006 παρακολούθησε μαθήματα εικαστικής ψυχοθεραπείας. Τα έτη 2002-03-05-06 κέρδισε κρατικές υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. Έχει εργαστεί σε αρχαία θέατρα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και μικρού μήκους ταινίες ως σκηνογράφος και βοηθός σκηνογράφου. Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο έχοντας αποσπάσει βραβεία και επαίνους. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές μουσείων τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

Σπουδές

2008 Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Α.Π.Θ.

2007 Κέντρο εικαστικής ψυχοθεραπείας βορείου Ελλάδος, Art Therapy

2005 Σκηνοθεσία στην Σερβία, Εργαστήριο Emir Kusturica

2002 Αγιογραφία στην Αθήνα, Ίδρυμα Μπουζιάνη

2001 Σκηνογραφία στην Αθήνα, Εργαστήριο Μ. Χανιωτάκη

2000 Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών, στον τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

1996 Υαλουργία στην Κρήτη, Εργαστήριο Κ. Ζαμπετακη

1995 Ξυλογλυπτικής στην Λέσβο, Εργαστήρι Γ. Σικομυτέλη

Βραβεία

2008 2η Διεθνής Bienalle μικρών χαρακτικών. 5ο Βραβείο, Aiud, Ρουμανία

2007 Photographica Art “Arte Laguna”, 1ο Βραβείο Gallery Avogadro, Treviso, Ιταλία

2005 Voice your ideas-Change the future, 1ο Βραβείο Billboard Art. Χώρος τέχνης Bios, Αθήνα

Ατομικές Εκθέσεις

2011 Personhood-Ατομικότητα, Fizz gallery, Αθήνα

2009 minimax max, χώρος τέχνης Art forum, Θεσσαλονίκη

2008 minimax, Fizz gallery, Αθήνα

Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή)

2012 Sony World Photography Awards 2012, Professional Competition-Arts & Culture Category

2012 Νέοι Χαράκτες, Society of fine art A. Tassos, Ελλάδα, Κύπρος

2012 Ορίζοντες, Σχέδιο, Γλυπτική, Χαρακτική, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

2012 Fashion in Art, Isnotgallery, Λευκωσία, Κύπρος

2012 Περί Ελευθερίας, Τεχνοχωρος, Aθήνα

2012 Athens video art festival, Τεχνόπολη, Aθήνα

2012 Salus Patriae, Ίδρυμα Κυδωνιέως, Άνδρος

2012 Personhood, Art floor Gallery, Παρίσι, Γαλλία

2011 Crosstalk video art festival, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

2011 Perfection, utopia of woman, MOYA museum of young Art, Βιέννη, Αυστρία

2011 Urban Art III, Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναΐδα, Aθήνα

2011 Athens video art festival, Τεχνόπολη, Aθήνα

2011 Art Salon, Art forum Gallery, Θεσσαλονίκη

2011 Etsi, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Aθήνα

2010 Art Athina, Aθήνα

2010 Εαρινή Συμφωνία, Τεχνοχώρος art gallery, Aθήνα

2010 Προσεχώς, Fizz gallery, Αθήνα

2010 Lembessiart2010, Aθήνα

2010 Holy Art? Lola Nikolaou gallery, Θεσσαλονίκη

2009 Urban Art 2, Τεχνόπολις, Αθήνα

2009 Παράξενη Οθόνη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

2009 Γ. Τσακίρης και 123 καλλιτέχνες, Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο, Θεσσαλονίκη

2009 31th international film festival, Media forum, Moscow, Russia

2009 Μουσείο Κατράκη, Αιτολικό, Μεσολόγγι

2009 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας Φλώρινα

2009 Viva LA Art, Los Angeles

2008 Η τέχνη στην πρώτη σελίδα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

2008 10 χρόνια χαρακτική, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης(M.I.E.T) Θεσσαλονίκη

2008 2η Διεθνής Bienalle μικρών χαρακτικών. 5οΒραβείο, Aiud, Ρουμανία

2008 1st mixed media show, White is White? Ada Street Gallery, London, England

2008 DigitalArt, LA 2008, Los Angeles

2008 Synch Festival New Media+CACT=PUBLIC SCREEN, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

2008 2nd Trienalle EX LIBRIS, Λευκάδα

2008 Festival du Vent, Les Amis du Vent, Calvi, Κορσική, Γαλλία

2008 Festambiente, Taste 4art, Legambiente Grosseto, Τοσκάνη, Ιταλία

2008 Παράξενη Οθόνη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

2008 International photo contest – My world, Nikon, Japan

2008 Art Tech Media, Canary Island, Spain

2007 18th international biennale of humor & satire, Gabrovo, Βουλγαρία

2007 Ο πολιτισμός της ελιάς, Βυζαντινό Μουσείο, Υπ. Πολιτισμού, Αθήνα

2007 Athens video art festival, Γκάζι, Αθήνα

2007 Έκθεση Χαρακτικής 5 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Talin, Εσθονία

2007 2nd International competition of figurative painting and sculpture, Madrid, Ισπανία

2007 European Photo competition for Diversity-Breaking Stereotypes, Berlin, Γερμανία

2007 W6 Κέντρο Χαρακτικής Ήλιος, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη

2007 1η Biennale Θεσσαλονίκης, Public Screen, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

2007 LACDA, (Snap to Grid), Los Angeles Center of Digital Art, LosAngeles, Αμερική

2007 Photographica Art “Arte Laguna”, Gallery Avogadro, Treviso, Ιταλία

2006 2η Έκθεση μοντέρνας τέχνης B.A.L.A, Τρίπολη

2006 Συνέργεια, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

2006 5η Πανελλαδική Bienalle, MORIS, Κρήτη

2006 Η Τέχνη στην πρώτη σελίδα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

2006 Διεθνής Bienalle μικρών χαρακτικών, Aiud, Ρουμανία

2006 ΕU logo competition, Berlin

2006 Terminal 00, Ljubljana, Σλοβενία

2006 3rd international drawing competition, Wroclaw, Πολωνία

2006 5ο Festival τέχνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νέοι ρόλοι-νέα δικαιώματα- Wo(+)Man, Θεσσαλονίκη

2006 BW.D.P 1(beware of digital prints), Κέντρο χαρακτικής Ήλιος, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη

2006 Art Festival Novisad, Σερβία

2005 B.A.L.A, 1η Έκθεση μοντέρνας τέχνης, Τρίπολη

2005 Ex Libris, 2η Trienalle, Έκθεση χαρακτικής, Λευκάδα

2005 Σύγχρονοι νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

2005 Διεθνής συμμετοχή στο πρόγραμμα, Transition –no,it is’n art, Emir Kusturica, Mokra Gora, Σερβία

2005 Νέοι εικαστικοί στο Τελλόγλειο, Θεσσαλονίκη

2005 Voice your ideas-Change the future, 1οΒραβείο στην κατηγορία Billboard ArtΧώρος τέχνης Bios, Αθήνα

2004 Ολυμπιακή εκεχειρία, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη

2004 Η ελιά στην νεοελληνική χαρακτική, Μουσείο χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη», Μεσσήνη

2004 Παραολυμπιακοί αγώνες, Πολεμικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

2004 3η Πανελλαδική BIENALLE, Νέα της Τέχνης , Maris Hotel, Κρήτη / Ελλάδα

2004 Τελετή έναρξης & Λήξης (28η Ολυμπιάδα) Τμήμα «Γλυπτικής-Ζωγραφική-τεχνική υποστήριξη», Αθήνα

2004 ART IS ON YOUR DOORSTEP!, EEC, Pamukkale, Denizli, Τουρκία

2003 Αντιπόλεμος, Μουσείο Βυζαντινών Οργάνων, Θεσσαλονίκη

2003 10η Διεθνής Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών, Κέντρο Διεθνών Συναντήσεων Διδυμοτείχου, Υπουργείο Πολιτισμού

2003 3ο Φεστιβάλ Πειραιά, 200 νέοι καλλιτέχνες, Εκθεσιακό Κέντρο Ο.Λ.Π. Πειραιάς

2003 Διεθνής Περιφερειακή Έκθεση Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ε.Ε.Τ.Ε, Άγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη

2000 Ζωγραφική, Γλυπτική, Multimedia, Λιθογραφείο της οδού Πειραιώς, Πειραιάς

1999 Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα

Ως Βοηθός Σκηνογράφου

2002 Διγενής Ακρίτας (Θεατρική παράσταση, σκηνοθεσία Ν. Κούνδουρος), Ηρώδειο

2002 Destroy All Brains (Μικρού μήκους ταινία, σκηνοθεσία Δ. Εμμανουηλίδης)

2000 Είναι γρουσουζιά να δει ο γαμπρός τη νύφη πριν το γάμο (Μικρού μήκους ταινία, σκηνοθεσία Γ. Γαϊτανίδη)

Βραβείο σκηνογραφίας Φεστιβάλ Δράμας – Ελλάδα

Ως Σκηνογράφος

2009 Mess story (Μικρού μήκους ταινία, σκηνοθεσία Ελίνα Χατζάκου), Ελλάδα

2005 Aurora (Μικρού μήκους ταινία, σκηνοθεσία Eklof Isabella), Σερβία

2005 Wedding Cabbage (Μικρού μήκους ταινία σκηνοθεσία Zeljko Mirkovic), Σερβία

2001 Amanita muscaria (Μικρού μήκους ταινία, σκηνοθεσία Γ. Γεράνιος)

1999 Στον τηλεοπτικό σταθμό MAD, Ελλάδα

Πασχαλινά Διηγήματα του Παπαδιαμάντη (Θεατρική παράσταση, Θέατρο Πολυχνίτου – Λέσβος)

Συναυλία Ross Daily (μονή Λειμώνος Λέσβου)

Επιμέλεια Εκθέσεων

2006 3ο Συμπόσιο Art Therapy ,Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

2006 3ο Συμπόσιο Art Therapy, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα

2004 6ο festival Μητέρα-Οικογένεια , Δήμος Θεσσαλονίκης & Κ.Μ.ΕΕ – Κ.Π.Μ, Θεσσαλονίκη

2003Βαλκανικό Festival νέων, Εικαστικό Τμήμα, Πλαταμώνα, Θεσσαλονίκη ως Βοηθός Επιμελητή Έκθεσης

2002 1η έκθεση Graffiti Ινστιτούτο Γερμανικής Φιλολογίας Goethe

Επισκεφτείτε το επίσημο site του Μάνωλη Αναστασάκου εδώ