Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να υποδεχτεί το «Καρναβάλι της Λίμνης». Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής:

«16 ημέρες απομένουν μέχρι την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στον Άγιο Νικόλαο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Οι συμμετοχές έχουν ξεκινήσει.

Μήπως ήρθε η ώρα να ετοιμάσεις και εσύ τη δική σου ομάδα και να συμμετέχεις στην πιο χαρούμενη γιορτή της Αποκριάς;

Κάνε το challenge σου, φόρεσε την στολή σου και έλα να ζήσουμε ένα καρναβάλι γεμάτο χρώμα, φαντασία και απίστευτα θεάματα.

Οι ομάδες που ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή σας καλούν να πλαισιώσετε την δική τους προσπάθεια, ενώ το τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου υπενθυμίζει ότι οι συμμετοχές νέων ομάδων συνεχίζονται.

Φτιάξτε την ομάδα σας, βάλτε φαντασία και ελάτε να γεμίσουμε το Δήμο μας με χρώματα και χαμόγελα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Φεβρουαρίου 2026».