Νέα και ανανεωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Καζαντζάκη

Πώς θα ήταν ένα κρητικό πικ νικ παρέα με τον Νίκο Καζαντζάκη; Πώς θα είναι το Μουσείο Καζαντζάκη το 2050; Πώς γίνεται ο Καζαντζάκης αφορμή για αγώνες λόγου;

Το Μουσείο Καζαντζάκη ανοίγει και φέτος τις πόρτες του στη σχολική κοινότητα και προσκαλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ταξίδια γνωριμίας με τον Νίκο Καζαντζάκη, μέσα από ανανεωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέες εκπαιδευτικές προτάσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και για ομάδες Erasmus.

Μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση, την έρευνα, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση, οι μαθητές ανακαλύπτουν διαφορετικές όψεις της ζωής, της σκέψης και του έργου του Καζαντζάκη και γνωρίζουν το Μουσείο του ως έναν ζωντανό χώρο μάθησης και έμπνευσης.

Με αγαπημένα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το «Φτάσε όπου δε μπορείς» και το «Διανοούμενος και Δράκος» και εντελώς νέα, όπως το «Αποστολή: Μουσείο Καζαντζάκη 2050» και «Λόγοι και αντίλογοι: Ο Καζαντζάκης στο επίκεντρο» κάθε πρόγραμμα προσεγγίζει τον Νίκο Καζαντζάκη, το έργο του και το Μουσείου του με διαφορετικούς βιωματικούς τρόπους.

Εξ αποστάσεως ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις, και Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή

Η εκπαιδευτική δράση του Μουσείου, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια της Μυρτιάς.

Με εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδραστικές ξεναγήσεις μέσω της πλατφόρμας Museotek καθώς και με την Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή για τον Νίκο Καζαντζάκη, το Μουσείο παραμένει προσβάσιμο και σε σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν.

Η Μουσειοσκευή διατίθεται δωρεάν σε σχολεία της Ελλάδας και σε ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου έχουν διάρκεια 60’-75’, απευθύνονται σε σχολικά τμήματα με έως 25 μαθητές και πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 09:00-12:30. Υπάρχει επίσης δυνατότητα υλοποίησής τους σε διαφορετικές ώρες εντός του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης. Το κόστος συμμετοχής είναι 6€ ανά μαθητή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διαθέσιμες δράσεις μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην Εκπαιδευτική Πύλη του Μουσείου Καζαντζάκη.

Για κρατήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε με την συντονίστρια του τμήματος Εκπαιδευτικών Δράσεων, κ. Θεοδοσία Κυπράκη, στο 2810 741689 και στο edu@kazantzaki.gr.

Το ταξίδι στον κόσμο του Καζαντζάκη ξεκινά. Ας παίξουμε!

Λίγα λόγια για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Καζαντζάκη

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Καζαντζάκη λειτουργεί από το 2009 με στόχο τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα στο έργο και στην προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη και στη σχολική κοινότητα. Το Τμήμα σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής ομάδας, τις δυνατότητες του μουσειακού χώρου αλλά και του χωριού που βρίσκεται το Μουσείο, καθώς και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΣΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ). Μέσα από βιωματικές, δημιουργικές και διαθεματικές προσεγγίσεις, τα προγράμματα φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ζωής, της σκέψης και του έργου του Κρητικού συγγραφέα, ενθαρρύνοντας την παρατήρηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή.