CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

NAZA: Στο Ισραήλ ζητούν να αφαιρεθεί η υπηκοότητα των σκηνοθετών για το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
naza
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ «NAZA», που εξετάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ονομασία «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που, σύμφωνα με τον Guardian, χρησιμοποιούν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να αποτυπώνουν τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

SUNSTOP

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, ζήτησε να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα από τους σκηνοθέτες της ταινίας, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».

MARIS

«Θα ενεργήσω άμεσα για την αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητας από αυτούς τους δημιουργούς για προδοσία κατά του κράτους», έγραψε ο Ζοχάρ σε ανάρτησή του στο X.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής του Guardian, βασίζεται σε μαρτυρίες 24 Ισραηλινών που εργάστηκαν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων στη Γάζα.

Σε μία από τις μαρτυρίες αναφέρεται ότι είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά ενός μέλους της Χαμάς, ακόμη και με την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν έως και 500 άμαχοι.

Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ η προβολή της συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών.

Στο πλευρό του Ζοχάρ βρέθηκαν και άλλα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επιτέθηκε στους δύο σκηνοθέτες, χαρακτηρίζοντάς τους «ντροπή για τον λαό του Ισραήλ».

Οι Αβραάμ και Σορ είχαν τιμηθεί και με Όσκαρ το 2025 για το ντοκιμαντέρ «No Other Land», το οποίο αφορούσε τη βία Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του «NAZA», υποστηρίζοντας ότι οι μαρτυρίες είναι ανώνυμες και ότι δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί η ταυτότητα των πηγών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

29082026

Χανιά: Έκθεση «Γεωγένεσις στο Φραγγοκάστελλο

29 Αυγούστου 2026

Κρήτη: Πτώση επισκεπτών σε Κνωσό και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

29 Αυγούστου 2026
glypta

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παίρνει πίσω την δήλωσή του για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

28 Αυγούστου 2026
yfanto

Παράδοση και τεχνολογία συναντιούνται στα Ανώγεια

3 Αυγούστου 2026
penthos

Το Ρέθυμνο «πενθεί» – Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις για τρεις μέρες

30 Ιουλίου 2026
30072026

Αναβάλλεται η μουσική εκδήλωση του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών» στη Δημοτική Κοινότητα Βρυσών

30 Ιουλίου 2026
odysseia

Η Οδύσσεια του Νόλαν: Θαλασσογραφίες και αξίες

28 Ιουλίου 2026

Ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

26 Ιουλίου 2026
baklavas

Σε ποιον ανήκει ο μπακλαβάς;

8 Ιουλίου 2026
oli ielada enas politismos

Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

7 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button