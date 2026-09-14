NAZA: Στο Ισραήλ ζητούν να αφαιρεθεί η υπηκοότητα των σκηνοθετών για το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ «NAZA», που εξετάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων.

Η ονομασία «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που, σύμφωνα με τον Guardian, χρησιμοποιούν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να αποτυπώνουν τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, ζήτησε να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα από τους σκηνοθέτες της ταινίας, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».

«Θα ενεργήσω άμεσα για την αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητας από αυτούς τους δημιουργούς για προδοσία κατά του κράτους», έγραψε ο Ζοχάρ σε ανάρτησή του στο X.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής του Guardian, βασίζεται σε μαρτυρίες 24 Ισραηλινών που εργάστηκαν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων στη Γάζα.

Σε μία από τις μαρτυρίες αναφέρεται ότι είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά ενός μέλους της Χαμάς, ακόμη και με την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν έως και 500 άμαχοι.

Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ η προβολή της συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών.

Στο πλευρό του Ζοχάρ βρέθηκαν και άλλα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επιτέθηκε στους δύο σκηνοθέτες, χαρακτηρίζοντάς τους «ντροπή για τον λαό του Ισραήλ».

Οι Αβραάμ και Σορ είχαν τιμηθεί και με Όσκαρ το 2025 για το ντοκιμαντέρ «No Other Land», το οποίο αφορούσε τη βία Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του «NAZA», υποστηρίζοντας ότι οι μαρτυρίες είναι ανώνυμες και ότι δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί η ταυτότητα των πηγών.