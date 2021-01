Μια βιβλιοθήκη για πρόσφυγες στην Αθήνα

Ηπροσπάθεια ξεκίνησε το 2017, όταν δύο άνθρωποι με όραμα, ο Ναντίρ και η Ιωάννα, συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει ένα κενό στην πολυπολιτισμική Αθήνα, δηλαδή ότι έλειπε μια βιβλιοθήκη που να στεγάζει βιβλία σε όλες τις γλώσσες που μιλάνε οι άνθρωποι αυτής της πόλης.

Από τότε δεν έχουν σταματήσει να συγκεντρώνουν τόμους στα ράφια του We Need Books, της πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης που εδώ και σχεδόν έναν χρόνο έχει την έδρα της στην οδό Εύβοιας 7 στην Κυψέλη. Οι ίδιοι φέρνουν κοντά ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα, ανταλλάσσουν ιστορίες και απόψεις, συνομιλούν και έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό και το προσωπικό σύμπαν κάθε επισκέπτη. Η βάση όλου αυτού του παντρέματος είναι, φυσικά, το βιβλίο.

«Το We Need Books ξεκίνησε το 2017 ως μια ανάγκη να βοηθήσουμε την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσα από το βιβλία. Εδώ, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή, εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2019, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα που “τρέξαμε” με τον δήμο Αθηναίων, κι έτσι δημιουργήσαμε την πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη στην Αθήνα» λέει η Γεωργία Φουντουλάκη, εκπαιδευτική υπεύθυνος του We Need Books.

Σίγουρα, τα βιβλία είναι πάντα ευπρόσδεκτα, και ιδιαίτερα σε γλώσσες άλλες πλην των ελληνικών και των αγγλικών.

Γενικώς, προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες γλώσσες. «Μέχρι και πριν από τον κορωνοϊό, τους λίγους αυτούς μήνες που ήμασταν σε έναν μεγάλο χώρο, ικανό να φιλοξενήσει κάποια άτομα, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, η προσέλευση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Υπήρχε μέρα που είχαμε φτάσει να έχουμε 60-70 άτομα. Το πιο εντυπωσιακό είναι η περίπτωση κάποιων ατόμων που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικά.

Προσπαθούσαν να πάρουν το βιβλίο και να πάνε σπίτι ή στο shelter όπου έμεναν για να το διαβάσουν. Τους δείξαμε πώς να σκέφτονται τη διαδρομή αυτή που κάνουν μέχρι εδώ για να πάρουν ένα βιβλίο και να γνωριστούν με κόσμο μέσα στη βιβλιοθήκη ως μια πολύ καλή πρακτική για την ένταξή τους, κι αυτό λειτούργησε σε αρκετές περιπτώσεις».

Η προσπάθεια αυτή έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 15.000 βιβλία που βρίσκονται στον χώρο και την αποθήκη του We Need Books. Όπως μας είπε η Γεωργία, η ομάδα προμηθεύει και δομές εκτός Αθηνών, όταν αυτές το ζητάνε. Πόσο έχει εξελιχθεί όμως η δραστηριότητα από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα; Σε πόσες γλώσσες μπορεί να βρει κανείς βιβλία και ποιες άλλες δράσεις έχει ο οργανισμός στο ιστορικό του; «Αυτά που έχουμε εμείς εδώ είναι σε 28 γλώσσες.

Τα περισσότερα, βέβαια, είναι σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Έχουμε έναν πολύ καλό αριθμό αραβικών βιβλίων, τα περισσότερα από τα οποία είναι αγορές δικές μας, ενώ όλα τα άλλα προέρχονται από δωρεές» συνεχίζει η Γεωργία. Γεωργία Φουντουλάκη «Ήταν μια δραστηριότητα που “έτρεχε” μια καθηγήτρια Αραβικών. Τα παιδιά έρχονταν και διάβαζαν βιβλία για έναν διαγωνισμό, για τις ανάγκες του οποίου έπρεπε σε διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών να διαβάσουν δεκαπέντε. Οπότε, εκείνη την περίοδο του χειμώνα υπήρχε προσέλευση από παιδιά μεταναστών που μένουν καιρό εδώ, πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, αλλά ασχολούνται και με τη μητρική τους γλώσσα. Έρχονταν εδώ, διάβαζαν και έβρισκαν βιβλία στη γλώσσα τους, πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν σε καμία άλλη βιβλιοθήκη στην Αθήνα.

Ο χώρος λειτουργεί παράλληλα και ως ένας πολυχώρος, με τις νέες προοπτικές των βιβλιοθηκών, οπότε είχαμε παρουσιάσεις βιβλίων. Επίσης, έχουμε μια παιδική βιβλιοθήκη σε 7 διαφορετικές γλώσσες ταυτόχρονα και έναν χώρο στον οποίο μαζεύονται παιδιά για δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είχαμε ακόμα ένα booklab και ένα language café όπου μπορούσαν, όσοι ήθελαν, να έρθουν και να κάνουν practice τα αγγλικά και τα ελληνικά τους. Είχαμε μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και ισπανικών, μια μουσική και μια θεατρική βραδιά».

Ο παρελθοντικός χρόνος σε πολλές από τις δράσεις του We Need Books, όπως τις παρουσίασε η Γεωργία, οφείλεται φυσικά στον κορωνοϊό, ο οποίος έχει επηρεάσει τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Από τις επτά μέρες, πλέον λειτουργεί τρεις, ενώ πολλά από τα μαθήματα που γίνονταν πριν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πλέον με τόσο ανεπτυγμένο πρόγραμμα.

Οι μαθητές στην τάξη, παρότι ήταν ανέκαθεν λίγοι, είναι λιγότεροι πια, για να μην υπάρχουν πολυπληθή τμήματα, ενώ δεν «τρέχουν» όλες οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να «τρέξουν». Παρ' όλα αυτά, το We Need Books είναι ένας μεγάλος χώρος που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί την ίδια στιγμή έναν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. Όπως είπε η Γεωργία, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει κανείς είναι ξεκάθαροι.

Πέραν αυτού, θα μας βοηθούσαν ιδιαίτερα οικονομικές προσφορές για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυτού του πολύ μεγάλου χώρου. Ο Covid απέδειξε σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι το βιβλίο μπορεί να σε ταξιδέψει και να σε εκπαιδεύσει, οπότε, εμείς που το αγαπάμε, που έχουμε ταξιδέψει μέσα από τις σελίδες του και έχουμε μάθει τη γλώσσα και τον πολιτισμό άλλων λαών νομίζουμε ότι είναι ίσως το πιο ουσιαστικό, το πιο βασικό κομμάτι».

