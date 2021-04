ΜΕΛΙSSES for the dogs | Μια livestream συναυλία αφιερωμένη σε κάθε αδέσποτο!

Σήμερα, Κυριακή 4 Απριλίου, στις 4 το απόγευμα, οι MEΛΙSSES, το κορυφαίο ελληνικό ποπ συγκρότημα, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Save a Greek Stray στο «MEΛISSES for the dogs», μια καταπληκτική live stream συναυλία από τον όμορφο χώρο του καταφυγίου της Save a Greek Stray.

Οι MEΛΙSSES θα ανέβουν στο ειδικά διαμορφωμένο stage για να χαρίσουν μία μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη με τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της 11ετούς τους διαδρομής, από το πιο πρόσφατο «Που ‘Ναι Η Αγάπη» που κυκλοφορεί από την Panik Records μέχρι το «Κρυφά», καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Το «ΜEΛΙSSES for the dogs» θα παρουσιάσουν οι μοναδικοί Διονύσης Ατζαράκης και Μαίρη Συνατσάκη, ενώ όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα ενισχύσουν τη δράση του καταφυγίου για να προσφέρει φροντίδα σε αδέσποτα και να κάνει ακόμα περισσότερες αδέσποτες ουρές να κουνηθούν από χαρά.



Λίγα λόγια για την Save a Greek Stray

Η Save a Greek Stray, τα τελευταία 10 χρόνια έχει ταχθεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς και στον έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων. Διασώζει, στειρώνει και φιλοξενεί στο καταφύγιό της ένα μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκύλων, που έχουν ανάγκη θεραπεία και προστασία από τους κινδύνους που συναντούν στους δρόμους της χώρας μας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εισιτήρια πρoπωλούνται στο viva.gr