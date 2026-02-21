CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
STORIESΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πλήθος φωτογραφιών από δημοφιλή ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο καταπατημένα από Γερμανούς στρατιώτες, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές, κρατούμενους σε στρατόπεδα, εξαθλιωμένους ζητιάνους της Κατοχής και μικρά παιδιά με τον φόβο ζωγραφισμένο στο βλέμμα τους υπάρχουν, μεταξύ άλλων, στη συλλογή του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ την οποία έχει βγάλει σε ηλεκτρονική δημοπρασία ο συλλέκτης Τιμ ντε Κρεν, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται και οι συγκλονιστικές ιστορικές φωτογραφίες από την μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων, κομμουνιστών στην συντριπτική πλειοψηφία τους, την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας την περίοδο της Κατοχής περιλαμβάνει η συλλογή
ebay_-_athens_-__korintos
Φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας την περίοδο της Κατοχής περιλαμβάνει η συλλογή

Την απόκτηση από το ελληνικό κράτος των δώδεκα εικόνων από την Καισαριανή, οι οποίες έχουν αποσυρθεί πλέον από τη δημοπρασία, μαζί τις υπόλοιπες, πάνω από 160 συνολικά, του προσωπικού αρχείου του Γερμανού Υπολοχαγού θα διαπραγματευτούν σήμερα με τον συλλέκτη οι ειδικοί εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, σε προγραμματισμένη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Έβεργκεμ του Βελγίου.

ΧΡΥΣΟΣ

Σε πρώτη φάση, βεβαίως, οι Έλληνες απεσταλμένοι θα μελετήσουν το σύνολο του ελληνικού ενδιαφέροντος φωτογραφικού υλικού που διαθέτει ο συλλέκτης και θα διερευνήσουν τόσο την αυθεντικότητά τους όσο και το πώς περιήλθε αυτό στην κατοχή του.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
ebay_acropols


Μνημεία, στρατόπεδα και παράδοση

NOVA

Πέρα από τις ανεκτίμητης ιστορικής αξίας φωτογραφίες της Καισαριανής και οι υπόλοιπες, σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τη δράση του Υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ ο οποίος κατά την περίοδο 1943 – 1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει, ή και να συνδράμει στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Γερμανοί στρατιώτες και Έλληνες κρατούμενοι στο στρατόπεδο της Μαλακάσας (1944)

Στη συλλογή του βρίσκονται αρκετές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στο συγκεκριμένο στρατόπεδο ή και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες απεικονίζουν Γερμανούς στρατιώτες, Έλληνες κρατούμενους και κατοίκους της περιοχής ποτ υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Ο Ισθμός της Κορίνθου το 1944

Μεγάλος αριθμός φωτογραφιών έχει τραβηχτεί και στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ισθμού που αποτελούσε βασικό οχηρό των Γερμανών με στόχο την αποκοπή των συμμαχικών δυνάμεων από την Πελοπόννησο.

Υπάρχουν επίσης αρκετές φωτογραφίες που απαθανατίζουν τα γερμανικά στρατεύματα μέσα σε σπουδαία ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φόντο της πανίσχυρης γερμανικής κυριαρχίας.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Ο γερμανικός στρατός παρελαύνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο (1943) – Τελευταία τιμή δημοπράτησης 52 ευρώ

Δεν απουσιάζουν όμως και οι κλασικές φωτογραφίες της γερμανικής προπαγάνδας με τους παραδοσιακά ενδεδυμένους κατακτημένους, και τις δήθεν αυθόρμητές λήψεις στιγμών από την «ήρεμη» καθημερινότητα των Ελλήνων, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Τσολιάδες χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην Αθήνα (1944)
Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Ελληνίδα δίνει νερό σε Γερμανούς στρατιώτες (1941)

Αυτές ήταν οι εντολές του Γκέμπελς ο οποίος έθεσε και την τέχνη της φωτογραφίες στην υπηρεσία της επιθετικής προπαγάνδας του ναζιστικού κόμματος απαιτώντας από τους Γερμανούς στρατιώτες να κουβαλούν πάντα μαζί τους μια φωτογραφική μηχανή και να καταγράφουν με τον φακό τους μόνον όμορφες εικόνες από τις κατακτημένες χώρες οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύονταν στην Ευρώπη.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Γερμανοί στρατιώτες γύρω από έναν ζητιάνο (1944)

Παρόλα αυτά, τα απεγνωσμένα βλέμματα των πεινασμένων παιδιών και των ρακένδυτων ζητιάνων και τα σκηνοθετημένα χαμόγελα των κοριτσιών με τις ελληνικές παραδοσιακές στολές προδίδουν τις χειριστικές προπαγανδιστικές τακτικές των Γερμανών κατακτητών.

ebay_korinthos_-_paidia
Ελληνόπουλα σε πανηγύρι στην Κόρινθο (1944)

Ανάμεσα στις φωτογραφίες της συλλογής υπάρχουν και πλήθος φωτογραφιών από διάφορες ελληνικές πόλεις, κυρίως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Ξενοδοχείο «Η Γαλλία», Αθήνα (1944) – Τελευταία τιμή δημοπράτησης 95 ευρώ
Καισαριανή: Μνημεία, στρατόπεδα και προπαγανδιστικές εικόνες στη συλλογή με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων
Αεροφωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά (1943)

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Πρώτο Θέμα
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

carnaval

Από που προέρχεται η λέξη Καρνάβαλος

21/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Αντίστροφη μέτρηση για το «Καρναβάλι της Λίμνης»

17/02/2026

1944: Η εκτέλεση των «200» στην Καισαριανή

17/02/2026

Ποιος ήταν ο Αγιος Βαλεντίνος, ο «προστάτης» των ερωτευμένων

14/02/2026

13 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου

13/02/2026
friday

Γιατί η «Παρασκευή και 13» θεωρείται γρουσούζικη ημέρα

13/02/2026
tsiknopempti

Τσικνοπέμπτη: Τι γιορτάζουμε και γιατί ψήνουμε κρέας;

12/02/2026

UNESCO: Η ελληνική γλώσσα ως οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική συμβολή της Κρήτης

09/02/2026

8 Φεβρουαρίου 1981: Η τραγωδία της Θύρας 7

08/02/2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

06/02/2026
Back to top button