Η Ιστορία αλλιώς: ο συγγραφέας του βιβλίου κοντά στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον συγγραφέα κ. Αγαθοκλή Αζέλη, Διδάκτορα Ιστορίας, με την ιδιότητα ενός από τους συγγραφείς του διδακτικού εγχειριδίου βιβλίου Ιστορίας της Γ’ Λυκείου, για την εξαιρετική παρουσία στην τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών της Ιστορίας Προσανατολισμού και χωρίς να χρειαστεί καμία αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε να μας παρουσιάζει σε αδρές γραμμές βασικές αρχές της επιστήμης της Ιστορίας αλλά και της διδακτικής του μαθήματος και να απαντά με αμεσότητα και σαφήνεια στις ερωτήσεις μας.

Η συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και διαφωτιστική, ενισχύοντας την κριτική σκέψη των μαθητών και βοηθώντας τους να προσεγγίσουν το μάθημα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ακολούθως, μας επεξήγησε με την βοήθεια ενός παραστατικού πίνακα τα στάδια επεξεργασίας των ιστορικών πηγών και την πορεία προς την σύνθεση της απάντησης, βάσει των ερωτημάτων του θέματος. Τέλος, μας ανέλυσε έναν στατιστικό ιστορικό πίνακα-πηγή, καθοδηγώντας μας βήμα βήμα στο πώς μπορούμε να περάσουμε από τους αριθμούς στις λέξεις, την αφήγηση και τη σαφή διατύπωση των ιστορικών θεμάτων με γενικούς ή πιο ειδικούς όρους.

Και οι δύο ώρες που είχαμε στη διάθεσή μας πέρασαν ευχάριστα και δημιουργικά, ανανεώνοντας το μαθησιακό κλίμα στην τάξη μας και κάνοντάς μας να νιώσουμε μεγαλύτερη σιγουριά για την προσπάθειά μας και την επίτευξη των στόχων μας.

Ξεχωριστή αξία είχαν οι πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις, οι οποίες προσέφεραν στήριξη και καθοδήγηση σε μια τόσο απαιτητική περίοδο για τους υποψηφίους.

Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διευθύντρια του σχολείου μας, Πεδιαδίτη Πόπη, καθώς και τον καθηγητή Πληροφορικής, Παπαδάκη Κώστα, για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη και τη συμβολή τους στην άψογη υλοποίηση της τηλεδιάσκεψης.

Τέτοιες δράσεις αποδεικνύουν έμπρακτα πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η σύνδεση της σχολικής γνώσης με ανθρώπους που εμπνέουν και υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο, την προθυμία και την έμπνευση που προσφέρατε στους μαθητές μας.

Διοργάνωση μαθήματος: Καραμανωλάκη Άννα