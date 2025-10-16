CAFE MELI
Γρηγόρης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2025-26 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου

Ανάγνωση ενός λεπτού
Το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου 2025-26 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συναυλιών. Το νέο πρόγραμμα, που στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ, Αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κωνσταντίνου Βαρβεράκη.

Το νέο πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025- 2026 περιλαμβάνει όπερα, χορό, θέατρο, εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, έντεχνη, παραδοσιακή και Jazz μουσική, φεστιβάλ καθώς και συμφωνική μουσική και μουσική δωματίου, σύγχρονη και χορωδιακή μουσική αλλά και ανερχόμενους νέους σολίστ και τέλος, βραδιές αφιερωμένες σε πρόσωπα και ιδέες. Στο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εγκαινιάζονται πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς (Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) και διευρύνεται η σχέση του ΠΣΚΗ  με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.

Στη σημερινή παρουσίαση χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη ενώ το παρόν έδωσαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, οι αντιπρόεδροι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μάρα Παναγιωτάκη και Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, οι επικεφαλής των Διευθύνσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, ο πρώην πρόεδρος Μηνάς Καπετανάκης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φίλων Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας Γιάννης Λεμπιδάκης.

Οροι ανάγνωσης

Ετικέτες
