Ιδρύονται δύο νέοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

Το ΥΠΠΟ προχωρεί στην ίδρυση δύο επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στις θέσεις «Άκρα Φυγού (Άσπρος Κάβος)» και «Βαθύλακας» της Θύμαινας, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών.

Για καθέναν από τους δύο, υπό ίδρυση ΕΕΑΧ, στο Βόρειο Αιγαίο προετοιμάζεται ο προβλεπόμενος από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Κανονισμός Λειτουργίας, στον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής.

Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στους Φούρνους Κορσεών

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το υπουργείο Πολιτισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, η οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αριθμό αρχαιολογικών χώρων και ναυαγίων και ιδιαίτερα πολύμορφη. Η οριοθέτηση και η ίδρυση δύο επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων Κορσεών, κοντά στην Ικαρία, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προστασία και την οργανωμένη πρόσβαση του κοινού στην υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά του Βορείου Αιγαίου.

Ναυάγιο Νο.13. ΕΕΑΧ Άκρα Φυγού (Άσπρος Κάβος). Το πρωιμότερο ναυάγιο

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πρότυπο βιώσιμης αξιοποίησης του θαλάσσιου πολιτιστικού αποθέματος της πατρίδας μας, το οποίο συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την προστασία των αρχαιοτήτων και την ποιοτική ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Οι Φούρνοι αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ενάλια αρχαιολογικά πεδία της Μεσογείου.

Η συστηματική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων έχει φέρει στο φως δεκάδες ναυάγια, τα οποία χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τους νεότερους χρόνους, τεκμηριώνοντας τη διαχρονική ναυσιπλοϊκή και εμπορική σημασία της περιοχής στο Αιγαίο. Ιδιαίτερα, στην Άκρα Φυγού, καταγράφεται ένα εξαιρετικά σημαντικό και πολυεπίπεδο αρχαιολογικό σύνολο, με ναυάγια που αποτυπώνουν εμπορικά δίκτυα που εκτείνονται από το Αιγαίο έως τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η περιοχή του Βαθύλακα συμπληρώνει την εικόνα, αναδεικνύοντας τη συνεχή ναυτιλιακή δραστηριότητα, από την ελληνιστική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η ίδρυση των δύο επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, με καθορισμένες καταδυτικές διαδρομές και σαφείς όρους προστασίας και λειτουργίας, επιτρέπει την ασφαλή και οργανωμένη πρόσβαση των δυτών σε ένα μοναδικό υποθαλάσσιο αρχαιολογικό τοπίο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των μνημείων. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτιστική κληρονομιά μετατρέπεται σε μοχλό βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, ενώ ενισχύεται η διεθνής προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τον πολιτιστικό καταδυτικό τουρισμό».

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με υποστήριξη του RPM Nautical Foundation. Στόχος ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η τεκμηρίωση αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων σε μια έως τότε ελάχιστα ερευνημένη περιοχή του Αιγαίου.

EEAX Βαθύλακα-Θύμαινας

Κατά την περίοδο 2015 – 2025 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες πεδίου, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των παράκτιων ζωνών (έως -50 μέτρα βάθος) των τριών κατοικημένων νησιών -Φούρνοι, Θύμαινα και Άγιος Μηνάς- καθώς και των γύρω νησίδων και βραχονησίδων. Τεκμηριώθηκαν συνολικά 62 ναυάγια, χρονολογούμενα από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως την περίοδο του Μεσοπολέμου (1920 – 1930), αναδεικνύοντας τη διαχρονική ναυσιπλοϊκή σημασία της περιοχής. Από το 2018 η έρευνα εξελίχθηκε σε συστηματική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με την υποστήριξη του Καθιδρύματος Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών «Κορσεαί». Μετά την ολοκλήρωση της αναγνωριστικής φάσης (2020), αδειοδοτήθηκε η ανασκαφική διερεύνηση του «Ναυαγίου 15» στον Άσπρο Κάβο, σε βάθος -42 έως -49 μ., χρονολογούμενου στον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ., με κύριο φορτίο αμφορείς από τη Μαύρη Θάλασσα. Για την προστασία των πολυάριθμων εντοπισμένων θέσεων εγκρίθηκε το 2025 η κήρυξη και οριοθέτηση 24 ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, διασφαλίζοντας θεσμικά το σύνολο των αρχαιολογικών καταλοίπων της περιοχής.

Ναυάγιο Νο.19. ΕΕΑΧ Άκρα Φυγού

Επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θέση Άκρα Φυγού

Ο χώρος καλύπτει ένα ενδιαφέρον καταδυτικά σύνολο επτά θέσεων και χωροθετείται στην Άκρα Φυγού (Άσπρος Κάβος). Οριοθετείται με τέσσερις καταδυτικές διαδρομές, με συγκεκριμένες συντεταγμένες και προτεινόμενα μέγιστα βάθη κατάδυσης, (Διαδρομή 1: -23μ., Διαδρομή 2: -35μ., Διαδρομή 3: -41μ., Διαδρομή 4: -27μ). Σημειώνονται, επίσης, με συντεταγμένες οι προτεινόμενες θέσεις εννέα φωτοσημαντήρων και πέντε αγκυροβολίων. Στην εν λόγω περιοχή εντοπίζονται αρχαία ναυάγια διαφορετικών περιόδων, καθώς και σποραδικά ευρήματα, όπως αρχαίες άγκυρες απορρίψεις φορτίων, διάσπαρτη κεραμική.

Τα ναυάγια που εντάσσονται στον Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Χώρο είναι τα εξής: