Για πρώτη φορά στη χώρα μας ο πίνακας του Ντελακρουά «η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»

Στην καρδιά της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, ο χρόνος μοιάζει να σταματά μπροστά στην εμβληματική μορφή της «Ελλάδας» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο, ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» ταξίδεψε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό για να εκτεθεί, για πρώτη φορά, στον τόπο που ενέπνευσε τη δημιουργία του.

Η παρουσίαση του έργου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Η ελαιογραφία, διαστάσεων 2,13×1,42 μ., απεικονίζει μια πληγωμένη αλλά αξιοπρεπή γυναίκα που γονατίζει πάνω στα χαλάσματα, αποτελώντας ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού αγώνα για ελευθερία.

«Η άφιξη του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την υποδοχή του εμβληματικού πίνακα.

Περιγράφοντας την αλληγορία του πίνακα, η κυρία Μενδώνη ανέφερε: «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι όρθια. Είναι ταπεινή, αλλά είναι αξιοπρεπής. Το αιμόφυρτο χέρι που αναδύεται από τα ερείπια υπενθυμίζει το κόστος της θυσίας του λαού». Πρόσθεσε δε ότι η δραματικότητα και ο μεταφυσικός τόνος του έργου το καθιστούν ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα της ευρωπαϊκής ρομαντικής τέχνης, σημειώνοντας πως «ακόμα και σήμερα το φιλελληνικό ρεύμα έχει πάντα στη συνείδησή του τη θυσία στο Μεσολόγγι».

«Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Μεσολόγγι, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς η έλευση ενός σημαντικού έργου τέχνης πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Όμως η έλευση ενός έργου τέχνης που συνδέεται με μια πολύ σημαντική επέτειο, με ένα oρόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αυτομάτως καθιστά το ίδιο το έργο με διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Ο πίνακας παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ και θα φιλοξενηθεί στο μουσείο της πόλης από σήμερα, 14 Μαρτίου, έως και τον Νοέμβριο του 2026.

Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας εκ των γνωστότερων φιλελλήνων καλλιτεχνών, φιλοτέχνησε τον πίνακα το 1826, δηλαδή, μόλις λίγους μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου που συγκλόνισε την Ευρώπη. Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να αντικρίσει από κοντά ένα έργο που δεν είναι απλώς ένα μνημείο τέχνης, αλλά, όπως είπε η υπουργός, ένα «διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο του Μπορντό, επισημαίνοντας ότι για τους Μεσολογγίτες η «Ελλάδα» του Ντελακρουά δεν είναι μόνο τέχνη, αλλά η ζωντανή προσωποποίηση της ιστορίας τους. Κάλεσε όλους τους Έλληνες και τους φίλους της ιστορίας να επισκεφθούν την πόλη και να αντικρίσουν από κοντά το έργο που συγκίνησε την υφήλιο πριν από δύο αιώνες.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός, ο Νίκος Αλιάγας καθώς και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων.