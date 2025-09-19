CAFE MELI
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Eurovision: Απειλές για μποϊκοτάζ αν συμμετάσχει το Ισραήλ

H Eurovision υποτίθεται ότι είναι αποστασιοποιημένη από την πολιτική. Όμως τώρα το Ισραήλ βρίσκεται και εκεί στο στόχαστρο, με απειλές για μποϊκοτάζ από άλλες χώρες που συμμετέχουν.

19/09/2025
Μετά τις ανακοινώσεις από την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και την Ισλανδία, η Ισπανία έγινε την Τετάρτη η πρώτη χώρα από τη «Μεγάλη Πεντάδα», δηλαδή τις πέντε μεγαλύτερες χρηματοδότριες χώρες του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, που ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή της να μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση στη Βιέννη (12-16 Μαΐου 2026), σε περίπτωση που δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ. Στη «Μεγάλη Πεντάδα» ανήκουν η Ισπανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Η απόσυρση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή. Η ψηφοφορία ακολούθησε τη δήλωση του Ισπανού υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η Ισπανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διοργάνωση, εάν το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα χωρών που συμμετέχουν.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί «να δικαιολογήσει πλέον τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεδομένης της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα».

Η απόφαση για το αν θα συμμετάσχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Γιατί συμμετέχει το Ισραήλ στη Eurovision;

Το Ισραήλ έκανε το ντεμπούτο του στη Eurovision το 1973. Και δεν είναι η μόνη μη-ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει: στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ από το 2015 η Αυστραλία είναι η πιο «εξωτική» διαγωνιζόμενη χώρα.

Με τέσσερις πρωτιές στο ιστορικό του, το Ισραήλ θεωρείται από τις πιο «πετυχημένες» συμμετέχουσες χώρες. Όμως η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων έχει επηρεάσει τον διαγωνισμό αρκετές φορές τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Ασφάλεια για τους Ισραηλινούς διαγωνιζόμενους

Το 1973 η Ιλανίτ ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη στη Eurovision από το Ισραήλ. Λίγους μήνες νωρίτερα Παλαιστίνιοι τρομοκράτες είχαν σκοτώσει 11 Ισραηλινούς αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό του Μονάχου. Λέγεται ότι η Ιλανίτ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κοινό έπρεπε να παραμείνει καθιστό καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Το 2024 η διαγωνιζόμενη Ισραηλινή Έντεν Γκόλαν είχε επίσης ιδιαίτερη προστασία. Πολλές χώρες είχαν ζητήσει να αποκλειστεί το Ισραήλ. Η διοργάνωση το εξέτασε, αλλά όχι εξαιτίας του ίδιου του πολέμου στη Γάζα: υπήρχε ο φόβος ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού, «October Rain» ήταν μία ξεκάθαρη αναφορά στο γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο: την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Εφόσον οι στίχοι του τραγουδιού άλλαξαν, η συμμετοχή της Γκόλαν επιτράπηκε στη Eurovision. Όπως και στο Μάλμε το 2024, έτσι και φέτος στη Βασιλεία, θεατές διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά της ισραηλινής συμμετοχής, αποδοκιμάζοντας με σφυρίγματα την Γκόλαν.

Πηγή
DW
