Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (Ε.Θ.Ο.Α.Ν.) παρουσιάζει την παράσταση «Μακριά από Παιδιά»

Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (Ε.Θ.Ο.Α.Ν.) παρουσιάζει τη νέα της θεατρική παραγωγή με τίτλο «Μακριά από Παιδιά», μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στο δραματικό και το κωμικό, φωτίζοντας τις ανθρώπινες σχέσεις, τις απώλειες και τις εντάσεις της καθημερινότητας.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 12, 13, 14, 15 & 19, 20, 21, 22 Μαρτίου 2026 στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.

Ώρα έναρξης: 21:00

Λίγα λόγια για την παράσταση

Μετά από μια βαθιά προσωπική απώλεια, ο Τάσος και η Όλγα μετακομίζουν σε ένα νέο σπίτι, αναζητώντας μια καινούργια αρχή. Όμως ο χώρος που θα έπρεπε να τους προσφέρει ηρεμία μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο εντάσεων και αποκαλύψεων. Η προσωρινή παρουσία της μητέρας του Τάσου, που παλεύει με την άνοια, καθώς και η εμφάνιση ενός ξαδέλφου του Τάσου και ενός διακοσμητή, λειτουργούν σαν καταλύτες σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο δραματικό και το κωμικό.

Τιμή εισιτηρίου

Κανονικό: 12€

Φοιτητικό: 10€

Προπώληση εισιτηρίων

Στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ τις ημέρες των παραστάσεων από τις 19:00

Ηλεκτρονικά:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/movietheaters/makria-apo-paidia/

Διανομή (με σειρά εμφάνισης)

Τάσος – Μεσίτης: Αντώνης Νοτάκης

Όλγα – Σύζυγος του Τάσου: Μαρία Σπαθαράκη

Αλίκη – Μητέρα του Τάσου: Άννα Μανιαδάκη

Μπάμπης – Ξάδελφος του Τάσου: Κλέαρχος Κορκιδάκης

Ντένης (Διονύσης) – Έλειπε χρόνια στο εξωτερικό: Μάριος Φουράκης

Συντελεστές Παράστασης

Σκηνοθεσία: Φωτεινή Γωνιωτάκη

Σκηνικά – Φωτισμοί – Φροντιστήριο: Κωνσταντίνα Τζώρτζη

Τεχνικός σκηνής – Κατασκευές: Μανώλης Διαλυνάς

Κοστούμια: Δέσποινα Κερούλη, Μαριάνθη Μενεγάκη

Υποβολείο: Μαριάννα Καμπανού

Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Ευαγγελινάκης

Ηχητική κάλυψη: ΦΩΣ & ΗΧΟΣ

Μακιγιάζ: Δέσποινα Κερούλη, Έλλη Λιόλιου

Κομμώσεις: Ρένα Φιορέτζη

Επιμέλεια εντύπων: Φωτεινή Γωνιωτάκη, Θοδωρής Μπεκατώρος

Σχεδιασμός εντύπων: Φανή Μπατζάκη

Η Ε.Θ.Ο.Α.Ν. ευχαριστεί θερμά όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της παράστασης.