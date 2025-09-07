Επιστροφή στα παραδοσιακά γλέντια μετά από καιρό στις Επάνω Πινές!

Με πολύ μεγάλη συγκίνηση και ακόμα μεγαλύτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το πανηγύρι του χωριού μας στις Επάνω Πινές επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας εδώ από όπου ξεκίνησε !!!

Έτσι λοιπόν Το Σάββατο 13, Σεπτεμβρίου 2025 παραμονή του Τιμίου Σταυρού ελάτε από όπου κι αν βρίσκεστε να θυμηθούμε τα παλιά.

Στην παρέα μας θα είναι ο Ζαχαρίας Επιτροπάκης μαζί με τους ταλαντούχους μουσικούς που τον συνοδεύουν !!!! Καλή μας διασκέδαση !!!

ΥΓ. Δεν γίνονται κρατήσεις