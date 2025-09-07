CAFE MELI
Επιστροφή στα παραδοσιακά γλέντια μετά από καιρό στις Επάνω Πινές!

07/09/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Με πολύ μεγάλη συγκίνηση και ακόμα μεγαλύτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το πανηγύρι του χωριού μας στις Επάνω Πινές επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας εδώ από όπου ξεκίνησε !!!

Έτσι λοιπόν Το Σάββατο 13, Σεπτεμβρίου 2025 παραμονή του Τιμίου Σταυρού ελάτε από όπου κι αν βρίσκεστε να θυμηθούμε τα παλιά.

Στην παρέα μας θα είναι ο Ζαχαρίας Επιτροπάκης μαζί με τους ταλαντούχους μουσικούς που τον συνοδεύουν !!!! Καλή μας διασκέδαση !!!

ΥΓ. Δεν γίνονται κρατήσεις

