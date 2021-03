Επανάσταση 1821 | Ιστορικά κτίρια στον πλανήτη ντύνονται στα γαλανόλευκα

Αίτημα να φωταγωγηθούν εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο με την ελληνική σημαία στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης προς τις χώρες του κόσμου «εφόσον το επιτρέπουν οι κατά τόπους συνθήκες και υπάρχει η κατάλληλη υποδομή».

Οι Έλληνες πρεσβευτές ανά τον κόσμο κινητοποιήθηκαν και ήδη αρκετές χώρες έχουν ανταποκριθεί θερμά στο αίτημα για να φωταγωγήσουν ιστορικά κτίρια την 25η Μαρτίου ή και νωρίτερα.

San Francisco to Honor 200th Anniversary of Greek War of Independence https://t.co/5oqzxXM5wP via @greekreporter

— Nicole lagarenne (@BaloglouN) March 16, 2021