ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ελεύθερη η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.
Επιπρόσθετα χωρίς την καταβολή αντιτίμου θα είναι και οι κάτωθι ημερομηνίες:
- 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
- 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
- 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
- Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
- 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
- Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
