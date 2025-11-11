CAFE MELI
Ελεύθερη η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.

Επιπρόσθετα χωρίς την καταβολή αντιτίμου θα είναι και οι κάτωθι ημερομηνίες:

  • 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
  • 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
  • 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
  • Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
  • 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
  • Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

