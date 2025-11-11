Λιγότερο από ένα λεπτό

Λιγότερο από ένα λεπτό

Ελεύθερη η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.

Επιπρόσθετα χωρίς την καταβολή αντιτίμου θα είναι και οι κάτωθι ημερομηνίες: