Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου

Οι γιορτές πλησιάζουν και ο Δήμος Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να «φορέσει» τα γιορτινά του και να υποδεχτεί μικρούς – μεγάλους, αλλά και ξένους επισκέπτες στις εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μαγικής γιορτής συμμετέχοντας στα «Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Δημιουργίας», που θα πραγματοποιηθούν στο «Ειρηνοδικείο»  Αγίου Νικολάου το οποίο και φέτος φιλοξενεί το «Σπίτι του Αϊ Βασίλη».

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2025 καθημερινά- παραμονή και ανήμερα των εορτών (10:00 πμ-14:00 μ.μ) και (17:00-21:00 μ.μ) συμπολίτες και φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν στα εργαστήρια που διοργανώνονται εικαστικές παρεμβάσεις, Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οι ίδιοι θα προτείνουν.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί καλλιτέχνες, εθελοντικές ομάδες, πολίτες, υπεύθυνους εργαστηρίων που ενδιαφέρονται να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στις παραπάνω ημερομηνίες.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το «ταξίδι» επικοινωνήστε μαζί μας έως την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στο τηλέφωνο 28410-89513 ή στο email : neasgenias@dimosagn.gr περιγράφοντας συνοπτικά τη δράση που προτείνετε ((είδος εργαστηρίου, ηλικίες που απευθύνεστε, ημερομηνίες – ώρες, διάρκεια).

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να γεμίσουμε το «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου με φως, δημιουργία, ζεστασιά, χαρά, και να χαρίσουμε σε όλους μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία!

Πολυχρονάκη Γεωργία

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

