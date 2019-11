Διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη ο Γ. Λάνθιμος

Το βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη διεκδικεί ο Γιώργος Λάνθιμος καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Εκτός από τον διακεκριμένο Έλληνα δημιουργό το βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη διεκδικούν ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ρόμαν Πολάνσκι, η Σελίν Σιαμά και ο Μάρκο Μπελόκιο.Σημειώνεται ότι «Η Ευνοούμενη» διεκδικεί το βραβείο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας και η πρωταγωνίστρια της, Ολίβια Κόλμαν είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην δημιουργία του Γιώργου Λάνθιμου.

Η τελετή απονομή των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία 2019

H Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου

Κατηγορώ του Ρομάν Πολάνσκι

Προδότης του Μάρκο Μπελόκιο

Οι Αθλιοι του Λατζ Λι

System Crasher της Νόρα Φίνγκσαϊντ

Πόνος και Δόξα του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ 2019

For Sama

Honeyland

Putin’s Witnesses

Selfie

The Disappearance of my Mother

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2019

Πέδρο Αλμοδόβαρ για το «Πόνος και Δόξα»

Γιώργος Λάνθιμος για την «Ευνοοούμενη»

Ρόμαν Πολάνσκι για το «Κατηγορώ»

Σελίν Σιαμά για το «Πορτραίτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

Μάρκο Μπελόκιο για τον «Προδότη»

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός 2019

Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη»

Νοεμί Μερλάντ για το «Πορτραίτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

Αντέλ Ενέλ για το «Πορτραίτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

Τρίνε Ντρίχολμ για το «Queen of Hearts»

Βικτόρια Μιροσινιτσένγκο για το «Beanpole»

Ελένα Zένγκελ για το «System Crasher»

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός 2019

Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και Δόξα»

Ζαν Ντιζαρντέν για το «Κατηγορώ»

Πιερφραντζέσκο Φαβίνο για τον «Προδότη»

Λεβάν Κελμπαγκιάνι για το «And Then we Danced»

Αλεξάντερ Σιαρ στο «Gunderman»

Ινγκβαρ Ε. Σιγκούρδισον για το «White White Day»

Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος 2019

Πέδρο Αλμοδόβαρ για το «Πόνος και Δόξα»

Μάρκο Μπελόκιο, Φραντζέσκο Πίκολο

Βάλια Σαντέλα, Λουντοβίκα Ραμπόλντι για τον «Προδότη»

Ρόμπερτ Χάρις, Ρόμαν Πολάνσκι για το «Κατηγορώ»

Λατζ Λι, Τζιορτάνο Τζεντερλίνι, Αλέξις Μανέντι για τους «Αθλιους»

Σελίν Σιαμά για το «Πορτραίτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία 2019

Η Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου

Το Σενάριο που Αναψε Φωτιές του Σαμέχ Ζοαμπί

Ditte & Louise του Νίκλας Μπέντιξεν

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων 2019

Τα Χελιδόνια της Καμπούλ των Ζαμπού Μπρέιτμαν, Ελεα Γκόμπε-Μεβελεκ

Bunuel in the Labyrinth of Turtles του Σαλβαδόρ Σιμό

Ι Lost my Body του Ζερεμί Κλαπέν

Marona’s Fantastic Tale της Ανκα Ντέιμιαν

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Μικρού Μήκους 2019

Dogs Barking on Birds του Λεονόρ Τέλες

Reconstruction των Γίρι Χάβλιτσεκ, Οντρει Νόβακ

The Christmas Gift του Μπογκνταν Μουρεσάνου

Watermelon Juice της Ιρέν Μορέι

The Marvelous Misadventures of the Stone Lady του Γκάμπριελ Αμπράντες