«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς και μεγάλους, που περιλαμβάνει ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο στην καρδιά της πόλης, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια και εκδηλώσεις, ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η φετινή εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον Δήμο Χανίων.

Η φωτοδότηση του κεντρικού χριστουγεννιάτικου δέντρου, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στην πλατεία δίπλα στο Γιαλί Τζαμί, όπου ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης θα κηρύξει την έναρξη της γιορτινής περιόδου και των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων.

Η ανακοίνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17/11/2025, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιάννη Γιαννακάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Νεκτάριο Ψαρουδάκη, και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Μιχάλη Τσουπάκη.

«Κάθε χρόνο, τα Χανιά, τόσο περιαστικά όσο και στο κέντρο της πόλης, στολίζονται ακόμα περισσότερο με ιδιαίτερη έμφαση στις πύλες εισόδου του Δήμου Χανίων. Σε κάθε περιαστική περιοχή δημιουργούμε κοιτίδες στολισμού σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε όλος ο Δήμος να είναι ακόμα πιο γιορτινός σε όλο του το εύρος» επεσήμανε ο κ. Ψαρουδάκης, ευχαριστώντας όλους όσοι συνεργάστηκαν. Αναφορικά με το κέντρο της πόλης ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν ακόμα περισσότερα στολίδια, επίστηλα, επιδαπέδια και εναέρια: «Στις οδούς Τζανακάκη, Παπανδρέου και Τσουδερών θα τοποθετηθούν εναέριοι στολισμοί ενώ σε πλατείες και πεζόδρομους θα τοποθετηθούν εντυπωσιακά, χριστουγεννιάτικα στολίδια. Οι πρόσφατα αναπλασμένοι οδοί περιμετρικά του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου θα στολιστούν, ενώ νέα στολίδια θα τοποθετηθούν στις οδούς Τσουδερών και Μουσούρων».

Ταυτόχρονα ο κ. Ψαρουδάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στην Πλατεία 1866, στην οποία θα τοποθετηθούν 15 κιόσκια χριστουγεννιάτικης αγοράς και 5 κιόσκια εθελοντικών συλλόγων ενώ πλούσιες δράσεις θα λαμβάνουν χώρα καθημερινά ώστε η Πλατεία 1866 να γίνει σημείο αναφοράς της πόλης. Όπως διευκρίνισε ο Αντιδήμαρχος, το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ( https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/17112025hristougenniatika.html) στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων ή στο dimos@chania.gr

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε: «Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Ενετικό Λιμάνι, εκεί, στην πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμί, όπου θα ανάψουμε το δέντρο. Θα ξεκινήσουμε τους εορτασμούς της φετινής χρονιάς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, 2025-2026. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00, θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και η Παιδική-Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων, ενώ το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την παρουσία της Σοφίας Μανουσάκη, σε έναν διαφορετικό ρόλο, πολύ πιο ροκ, πολύ πιο ποπ, έναν ρόλο που της έχει δώσει την ευκαιρία να γεμίζει αίθουσες συναυλιών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, θα υπάρχει το photoboothaki, που όποιος επιθυμεί θα μπορεί να βγάλει φωτογραφίες δωρεάν, καθώς και χοροί aerial.Το σημαντικό είναι ότι ο καιρός αναμένεται να είναι καλός και η διάθεσή μας να είναι στο κατακόρυφο, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία όλοι να δώσουμε ένα γερό ποδαρικό και σε αυτή τη γιορτινή περίοδο».

Η Δ/νση Πρασίνου, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων θα συμμετέχει και φέτος στον χριστουγεννιάτικο στολισμό, όπως επεσήμανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Μιχάλης Τσουπάκης, με φυτεύσεις εποχιακών φυτών, ώστε να έχει ο Δήμος μία όμορφη εικόνα σε όλο του το εύρος. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα γίνουν περισσότερες φυτεύσεις σε ακόμα περισσότερα σημεία, όπως η πλατεία Δικαστηρίων, η πλατεία Έλενας Βενιζέλου, ο Δημοτικός Κήπος Χανίων, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, και όλες οι περιοχές του κέντρου, ενώ στις περιαστικές περιοχές όπου τοποθετούνταν «ψεύτικα» χριστουγεννιάτικα δέντρα θα φυτευτούν κυπαρίσσια 3 μέτρων, που κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων θα στολίζουν τις περιαστικές περιοχές.

Από τα σημεία στολισμού δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων όπου θα και φέτος θα στολιστούν τα κτήρια αλλά και τα καραβάκια του λιμανιού, εικόνα που έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.

Λόγω του πλήθους των εκδηλώσεων και του διαρκούς εμπλουτισμού των δράσεων, θα υπάρχει αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση για το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων στον επίσημο δικτυακό του τόπο www.chania.gr, τον δικτυακό τόπο του πολιτισμού, www.chania-culture.gr, όπου θα δημιουργηθεί και φέτος ξεχωριστή ενότητα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καθώς και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.