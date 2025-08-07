Από τα βουνά της Κρήτης στα κινηματογραφικά πλατό του Καναδά

Οι αυθεντικές, χειροποίητες κατσούνες, βέργες και μαγκούρες του katsounes.gr επιλέχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στην επική παραγωγή του Prime Video και των Amazon MGM Studios, House of David! Το γεγονός αυτό δεν είναι απλώς μια διάκριση για εμάς, αλλά ένα κομβικό σημείο για την προβολή και ανάδειξη της Κρητικής κατσούνας παγκοσμίως!

Η παραγωγή της Amazon MGM Studios έθεσε υψηλά στάνταρ για τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στη σειρά, απαιτώντας ιστορική ακρίβεια, αυθεντικότητα και αντοχή. Η επιλογή του katsounes.gr ήταν μονόδρομος, καθώς συνδυάζουν άριστη ποιότητα, παράδοση και αυθεντικότητα, στοιχεία που ενσωματώνονται στη μεγάλη αφήγηση της σειράς.

Κατσούνες: Έργα τέχνης στα χέρια των πρωταγωνιστών!

– Ο Προφήτης Σαμουήλ – τον οποίο ενσαρκώνει ο εμβληματικός Stephen Lang (Avatar, Don’t Breathe) – κρατά μια χειροποίητη ίσια μαγκούρα από ξύλο αστύρακα, ένα από τα πιο ανθεκτικά και σκληρά ξύλα της Κρήτης. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία: Η μαγκούρα του δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο στήριξης, αλλά σύμβολο της θεϊκής του αποστολής, το οποίο χρησιμοποιεί για να κηρύξει, να καθοδηγήσει και να επιβληθεί στις κρίσιμες στιγμές της σειράς.

– Ο Ιεσσαί, πατέρας του Δαβίδ, που υποδύεται ο Louis Ferreira (Breaking Bad, S.W.A.T.), κρατά ένα μπαστούνι με βαθύ συμβολισμό. Το μπαστούνι του αντιπροσωπεύει την πατρική καθοδήγηση, τη δύναμη και τη σοφία, ενώ τον συνοδεύει στις καθοριστικές στιγμές της αφήγησής του.

Οι κατσούνες και τα μπαστούνια δεν είναι απλώς στηρίγματα, αλλά κομμάτι της αφήγησης και της εικόνας της σειράς. Πέρα από τους βασικούς χαρακτήρες Προφήτη Σαμουήλ και τον Ιεσσαί, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, Δαβίδ, κρατά ένα πεζοπορικό μπαστούνι, σύμβολο της πορείας του και της εξέλιξής του από απλός βοσκός σε έναν από τους πιο θρυλικούς βασιλιάδες της ιστορίας. Επιπλέον, πολλοί άλλοι χαρακτήρες στη σειρά εμφανίζονται με μπαστούνια, υποδηλώνοντας σοφία, κύρος, αλλά και επιβίωση σε ένα σκληρό, βιβλικό περιβάλλον.



Το ταξίδι της Κρητικής κατσούνας προδιαγράφεται… κινηματογραφικό!

Από τα κρητικά βουνά στα κινηματογραφικά πλατό… και ποιος ξέρει;

Ίσως η επόμενη πρωταγωνιστική κατσούνα να κρατιέται από έναν ήρωα blockbuster ή έναν εξερευνητή σε γαλαξίες μακρινούς!

Η συμμετοχή μας σε μια τόσο σημαντική παραγωγή αποτελεί μεγάλη τιμή και αποδεικνύει πως η χειροποίητη τέχνη μας αντέχει στον χρόνο και συνεχίζει να ταξιδεύει, μεταφέροντας την ιστορία της Κρήτης σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ευχαριστούμε θερμά το Prime Video, τα Amazon MGM Studios και όλη την ομάδα παραγωγής του House of David για την εμπιστοσύνη τους στις αυθεντικές Κρητικές κατσούνες μας!