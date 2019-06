Αγιος Νικόλαος: Το δημοφιλέστερο SUP Event στην Ελλάδα – 22 & 23 Ιουνίου 2019

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 9 Ιούν 2019 στις 12:28

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) συνδιοργανώνουν για ακόμα μια χρονιά το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις SUP στην Ελλάδα.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, θα συναντηθούν για συναρπαστικές αναμετρήσεις στην ελληνική πρωτεύουσα του SUP και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του EUROTOUR, με βραβεία αξίας €12.000.

Πρόκειται για την 5η κατά σειρά διοργάνωση στον Άγιο Νικόλαο και έχοντας την εμπειρία των προηγουμένων ετών έχουν διαμορφωθεί όλες οι προϋποθέσεις για να βιώσουν οι συμμετέχοντες μια επίδειξη SUP υψηλών προδιαγραφών και οι επισκέπτες να απολαύσουν ένα μαγευτικό θέαμα. Σε συνεργασία με την ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ και τα Hellenic Paddleboard Games 2019, η εκδήλωση θα μετρήσει για την πρόκριση της εθνικής αντιπροσωπείας στο παγκόσμιο της ISA που θα ανακοινωθεί σύντομα. Πρωταρχικοί μας στόχοι, η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μέσω της προσέλκυσης των μελών της παγκόσμιας κοινότητας των SUPers, η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας, των αξιών του αθλητισμού και βέβαια, η τόνωση της τοπικής τουριστικής οικονομίας.

Πρόγραμμα Σαββάτου (22/06):

Eurotour

Kids Fun & Games in the Lake: παιδική επίδειξη ταχύτητας SUP με παιχνίδια στη Λίμνη

Fun Games in the Lake: επίδειξη ταχύτητας SUP με παιχνίδια στη Λίμνη

Απονομές Eurotour Pro & Amateur

Παραδοσιακό κρητικό γλέντι του Κλήδονα στα Λακώνια (Επισκεπτόμαστε το παραδοσιακό χωριό των Έξω Λακωνίων και βιώνουμε το έθιμο του Κλήδονα με κρητική μουσική, γλέντι και χορό γύρω από τις φωτιές.)

Πρόγραμμα Κυριακής (23/06):

200m Sprints in the Lake – ISA World SUP Qualifiers

5 km Technical SUP Games – ISA World SUP Qualifiers

Απονομές

Holi Fest Crete 2019: Ένα εντυπωσιακό “πολύχρωμο” φεστιβάλ με djs, live acts, εντυπωσιακά χορευτικά και happenings.

(Δείτε περισσότερα: https://www.facebook.com/events/801493613566929/ )

Πρόγραμμα Δευτέρας (24/06):

Athletes Clinics “TRAINING BY BOOTHY”

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Michael Booth, θα διδάξει τις τεχνικές του.

*Το πρόγραμμα και οι ώρες των εκδηλώσεων εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, το πρόγραμμα, τις διαδρομές κλπ, παρακαλούμε επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, agiosonsup.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 28410 82384-5.