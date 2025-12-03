Αγιος Νικόλαος, Νεάπολη: Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

Με τις ταινίες «Zootopia 2», «Ανεμώνη», «Σπασμένη Φλέβα», «Κρυμμένος» (Caché), συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

Προβολές από Πέμπτη 04/12 έως και Κυριακή 07/12

Ώρα προβολής : 18:00

«Zootopia 2» (Μεταγλωττισμένο)

Στην ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ζωούπολη 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού, το οποίο καταφθάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των θηλαστικών. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να δουλέψουν μυστικά σε απρόσμενες, άγνωστες γωνιές της πόλης, όπου η αναπτυσσόμενη συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ® Τζάρεντ Μπους (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ζωούπολης», σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο. Την παραγωγή αναλαμβάνει η Γιβέτ Μερίνο (παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός»).

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/zootopia-2-driros/

«Ανεμώνη»

Ώρα προβολής : 21:00

Ένα βίαιο οικογενειακό περιστατικό ωθεί ένα μεσήλικα να εντοπίσει τον ερημίτη αδερφό του που ζει απομονωμένος στο δάσος, ελπίζοντας πως θα τον πείσει να επιστρέψει στην κοινότητα. Οι μεταξύ τους έριδες, όμως, σε συνδυασμό με ένα πολλαπλά τραυματικό παρελθόν, οδηγούν την επανένωσή τους στα άκρα.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/anemone-driros/

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

Προβολές από Πέμπτη 04/12 έως και Τετάρτη 10/12

«Zootopia 2» (Μεταγλωττισμένο)

Ημέρες και Ώρες προβολής

Παρασκευή 05/12 ( 18:30 )

Σάββατο 06/12 (18:00)

Τρίτη 09/12 (18:00)

Τετάρτη 10/12 (18:00)

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/zootopia-2-rex/

«Σπασμένη Φλέβα»

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος είναι ένας επιχειρηματίας πνιγμένος στα χρέη, ο οποίος βλέπει τα περιθώρια γύρω του να στενεύουν. Στριμωγμένος απειλητικά από έναν τοκογλύφο, έχει διορία λίγων ημερών για να σώσει το σπίτι του.

Ημέρες προβολών

Πέμπτη 04/12 (21:00)

Παρασκευή 05/12 (21:00)

Σάββατο 06/12 (21:00)

Κυριακή 07/12 (14:45)

Δευτέρα 08/12 (21:00)

Τετάρτη (21:00)

Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/spasmeni-fleva-rex/

Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Κρυμμένος» (Caché)

Ο Ζορζ Λοράν, επιτυχημένος τηλεπαρουσιαστής λογοτεχνικής εκπομπής, δέχεται μια σειρά από κασέτες, όπου βιντεοσκοπείται κρυφά η έξοδος του σπιτιού του, καθώς και ανησυχητικά, δυσνόητα σχέδια, χωρίς να μπορεί να φανταστεί την ταυτότητα του αποστολέα. Σιγά σιγά, το περιεχόμενο των βιντεοκασετών γίνεται πιο προσωπικό, γεγονός που οδηγεί τον Ζορζ στην υποψία ότι ο αποστολέας τον γνωρίζει από παλιά. Μια απειλή αρχίζει να βαραίνει τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά η αστυνομία αρνείται να αναμειχθεί καθώς δεν πρόκειται για σαφή κίνδυνο.

Ημέρα – Ώρα προβολής

Τρίτη 09/12 (21:30)

