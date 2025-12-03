CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγιος Νικόλαος, Νεάπολη: Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 03/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
theatro cinema
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Με τις ταινίες «Zootopia 2», «Ανεμώνη», «Σπασμένη Φλέβα», «Κρυμμένος» (Caché), συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

ΧΡΥΣΟΣ

Προβολές από Πέμπτη 04/12 έως και Κυριακή 07/12

Ώρα προβολής : 18:00

NOVA

«Zootopia 2» (Μεταγλωττισμένο)

Στην ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ζωούπολη 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού, το οποίο καταφθάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των θηλαστικών. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να δουλέψουν μυστικά σε απρόσμενες, άγνωστες γωνιές της πόλης, όπου η αναπτυσσόμενη συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ® Τζάρεντ Μπους (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ζωούπολης», σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο. Την παραγωγή αναλαμβάνει η Γιβέτ Μερίνο (παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός»).

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/zootopia-2-driros/

«Ανεμώνη»

Ώρα προβολής : 21:00

Ένα βίαιο οικογενειακό περιστατικό ωθεί ένα μεσήλικα να εντοπίσει τον ερημίτη αδερφό του που ζει απομονωμένος στο δάσος, ελπίζοντας πως θα τον πείσει να επιστρέψει στην κοινότητα. Οι μεταξύ τους έριδες, όμως, σε συνδυασμό με ένα πολλαπλά τραυματικό παρελθόν, οδηγούν την επανένωσή τους στα άκρα.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/anemone-driros/

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

Προβολές από Πέμπτη 04/12 έως και Τετάρτη 10/12

«Zootopia 2» (Μεταγλωττισμένο)

Στην ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ζωούπολη 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού, το οποίο καταφθάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των θηλαστικών. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να δουλέψουν μυστικά σε απρόσμενες, άγνωστες γωνιές της πόλης, όπου η αναπτυσσόμενη συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ® Τζάρεντ Μπους (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ζωούπολης», σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο. Την παραγωγή αναλαμβάνει η Γιβέτ Μερίνο (παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ® «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός»).

Ημέρες και Ώρες προβολής

Παρασκευή  05/12  ( 18:30 )

Σάββατο 06/12  (18:00)

Τρίτη 09/12 (18:00)

Τετάρτη 10/12 (18:00)

Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/zootopia-2-rex/

«Σπασμένη Φλέβα»

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος είναι ένας επιχειρηματίας πνιγμένος στα χρέη, ο οποίος βλέπει τα περιθώρια γύρω του να στενεύουν. Στριμωγμένος απειλητικά από έναν τοκογλύφο, έχει διορία λίγων ημερών για να σώσει το σπίτι του.

Ημέρες προβολών

Πέμπτη 04/12 (21:00)

Παρασκευή  05/12 (21:00)

Σάββατο 06/12 (21:00)

Κυριακή 07/12 (14:45)

Δευτέρα 08/12  (21:00)

Τετάρτη (21:00)

Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων : https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/spasmeni-fleva-rex/

Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Κρυμμένος» (Caché)

Ο Ζορζ Λοράν, επιτυχημένος τηλεπαρουσιαστής λογοτεχνικής εκπομπής, δέχεται μια σειρά από κασέτες, όπου βιντεοσκοπείται κρυφά η έξοδος του σπιτιού του, καθώς και ανησυχητικά, δυσνόητα σχέδια, χωρίς να μπορεί να φανταστεί την ταυτότητα του αποστολέα. Σιγά σιγά, το περιεχόμενο των βιντεοκασετών γίνεται πιο προσωπικό, γεγονός που οδηγεί τον Ζορζ στην υποψία ότι ο αποστολέας τον γνωρίζει από παλιά. Μια απειλή αρχίζει να βαραίνει τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά η αστυνομία αρνείται να αναμειχθεί καθώς δεν πρόκειται για σαφή κίνδυνο.

Ημέρα – Ώρα προβολής

Τρίτη 09/12 (21:30)

Διαβάστε περισσότερα: https://kileagn.com/ 

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 03/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Οι δέκα δίσκοι μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον 21ου αιώνα

02/12/2025

1ος Πανελλήνιος διαγωνισμός παιδικού παραμυθιού από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

01/12/2025
cinema kinimatografos

Αγιος Νικόλαος, Νεάπολη: Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

25/11/2025

Η απονομή βραβείων στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025
kazanemata

Τα Ρακοκάζανα της Κρήτης συνεχίζουν να ενώνουν γενιές

23/11/2025

Αγιος Νικόλαος, Χριστούγεννα: Πρόσκληση συμμετοχής σε Συλλόγους, Ομάδες, Φορείς

19/11/2025
cinema kinimatografos

Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος” από Πέμπτη 20/11 έως και Τετάρτη 26/11

19/11/2025

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

17/11/2025

Στο διαδίκτυο διαθέσιμες 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

15/11/2025
cinema kinimatografos

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX» από 13/11 έως 16/11

14/11/2025
Back to top button