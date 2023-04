Αγιος Νικόλαος: «Φωτιά και Φως» – Εικαστική έκθεση ελαιογραφίας, κεραμικής και γλυπτικής σε μάρμαρο

«Φωτιά και Φως» μια Εικαστική Έκθεση ελαιογραφίας, κεραμικής και γλυπτικής σε μάρμαρο των Jane Leacy-Vogas, Jude Teaque & Μιχάλης Μαυρομμάτης.

Τα Εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Απριλίου και ώρα 19:00 στην Δημοτική Πινακοθήκη στον Άγιο Νικόλαο.

Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00 & 18:00-22:00 / Είσοδος ελεύθερη

“Fire and Light” Visual exhibition of oil paintings, ceramics & sculpture in marble by Jane Leacy-Vogas, Jude Teaque & Mihail Mavrommatis

Opening: Friday April 21st, 2023 – Time 19:00

Agios Nikolaos Municipal Gallery / Opening hours 10:00-14:00 & 18:00-22:00 / Admission free