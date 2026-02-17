CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγιος Νικόλαος: Αντίστροφη μέτρηση για το «Καρναβάλι της Λίμνης»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η κλήρωση των ομάδων που συμμετέχουν στο «Καρναβάλι της Λίμνης» και η ανακοίνωση της σειράς που θα παρελάσουν άρματα και μέλη των ομάδων, αποτέλεσε το θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του παλιού δημαρχείου στον Άγιο Νικόλαο (16/2) σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το πιο πολύχρωμο και κεφάτο γεγονός της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οργάνωση της καρναβαλικής παρέλασης, στον σχεδιασμό και στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με στόχο την άρτια διοργάνωση του καρναβαλιού.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο «Καρναβάλι της Λίμνης» συμμετέχουν 14 ομάδες με πολυάριθμα μέλη  – άρματα, ενώ η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 16:00 από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου και θα ακολουθήσει την διαδρομή : (Μαρίνα -πλατεία – οδός Ρ. Κουνδούρου) με τερματισμό τη Λίμνη της πόλης όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Hermaphrodite’s Child.

Επίσης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τετραήμερων δράσεων που έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου.

NOVA

Συγκεκριμένα η «Παρέλαση των Κλόουν» με την συνοδεία της ομάδας κρουστών samba –reggae VAMOS την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στην κεντρική πλατεία με παράλληλες δράσεις τη συναυλία στον πεζόδρομο με τη Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, τη συμμετοχή μαθητικού συγκροτήματος (Varviton) από το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λασιθίου και του Dj Chris, το παιδικό πάρτι του Σαββάτου (21/2)  «Νταξ Duck’s party», carnival kid’ s party» στην Λίμνη του Αγίου Νικολάου παρουσία ανιματέρ, του Dj Mike Ch και προσφορά κερασμάτων, την παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων «εν πλω» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Ελούντα με την συμμετοχή των συλλόγων της περιοχής.

Στην συνάντηση συμμετείχαν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Στέργιος Ατσαλάκης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιωσήφ Μακριδάκης, ο πρόεδρος του Λιμενικού ταμείου Δημήτρης Αγαπητός ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Καρναβαλιού.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

UNESCO: Η ελληνική γλώσσα ως οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική συμβολή της Κρήτης

09/02/2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

06/02/2026

«Το Καρναβάλι της Λίμνης» – Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου 2026

01/02/2026

Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

22/01/2026
cinema kinimatografos

Προβολή ταινίας στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος” 24-25 Ιανουαρίου

20/01/2026

Δίσκος της Φαιστού: Επιτραπέζιο παιχνίδι χιλιάδων ετών ή κρυπτογραφημένο κείμενο;

18/01/2026

Αποκριάτικη Έκθεση Αποκριάτικων Στολών – Αντικειμένων – Αφισών – Φωτογραφίας στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου

16/01/2026

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για το Αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες

16/01/2026

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης»

16/01/2026
trikala

Πού θα δημιουργηθεί νέο Μουσείο ψηφιακής περιήγησης στο ανθρώπινο σώμα

15/01/2026
Back to top button