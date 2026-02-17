Αγιος Νικόλαος: Αντίστροφη μέτρηση για το «Καρναβάλι της Λίμνης»

Η κλήρωση των ομάδων που συμμετέχουν στο «Καρναβάλι της Λίμνης» και η ανακοίνωση της σειράς που θα παρελάσουν άρματα και μέλη των ομάδων, αποτέλεσε το θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του παλιού δημαρχείου στον Άγιο Νικόλαο (16/2) σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το πιο πολύχρωμο και κεφάτο γεγονός της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οργάνωση της καρναβαλικής παρέλασης, στον σχεδιασμό και στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με στόχο την άρτια διοργάνωση του καρναβαλιού.

Στο «Καρναβάλι της Λίμνης» συμμετέχουν 14 ομάδες με πολυάριθμα μέλη – άρματα, ενώ η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 16:00 από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου και θα ακολουθήσει την διαδρομή : (Μαρίνα -πλατεία – οδός Ρ. Κουνδούρου) με τερματισμό τη Λίμνη της πόλης όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Hermaphrodite’s Child.

Επίσης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τετραήμερων δράσεων που έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα η «Παρέλαση των Κλόουν» με την συνοδεία της ομάδας κρουστών samba –reggae VAMOS την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στην κεντρική πλατεία με παράλληλες δράσεις τη συναυλία στον πεζόδρομο με τη Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, τη συμμετοχή μαθητικού συγκροτήματος (Varviton) από το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λασιθίου και του Dj Chris, το παιδικό πάρτι του Σαββάτου (21/2) «Νταξ Duck’s party», carnival kid’ s party» στην Λίμνη του Αγίου Νικολάου παρουσία ανιματέρ, του Dj Mike Ch και προσφορά κερασμάτων, την παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων «εν πλω» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Ελούντα με την συμμετοχή των συλλόγων της περιοχής.

Στην συνάντηση συμμετείχαν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Στέργιος Ατσαλάκης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιωσήφ Μακριδάκης, ο πρόεδρος του Λιμενικού ταμείου Δημήτρης Αγαπητός ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Καρναβαλιού.