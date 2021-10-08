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Διαδικτυακή εσπερίδα από την Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου – 10 Οκτωβρίου στις 18.00

Photo of Newsroom Newsroom Follow on Twitter Send an email 08/10/2021 | 08:06Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2021 | 08:06
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Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων και  η  Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου οργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στις 18:00.

ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 1922 Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

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ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

1.  ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ  κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΙΖΩΝ

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2. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

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ΟΙ ΑΓΙΟΙ 4 ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ

3. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

4. ΛΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

5. π΄΄. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΣΤΟ ΑΙΤΙΑΤΟ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΝ /ΠΡΟΛΟΓΙΣΟΥΝ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κα ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ κα ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ.

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΟ YOU TUBE ΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ.








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Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

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