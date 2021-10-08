Διαδικτυακή εσπερίδα από την Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου – 10 Οκτωβρίου στις 18.00
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων και η Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου οργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στις 18:00.
ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 1922 Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
1. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΙΖΩΝ
2. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΟΙ ΑΓΙΟΙ 4 ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ
3. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :
Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
4. ΛΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
5. π΄΄. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΣΤΟ ΑΙΤΙΑΤΟ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΝ /ΠΡΟΛΟΓΙΣΟΥΝ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κα ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ κα ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ.
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΟ YOU TUBE ΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ.