ABBA | Άλμπουμ με 10 νέα τραγούδια μετά από σχεδόν 40 χρόνια | +Video

Οι ΑΒΒΑ, ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που έχει πουλήσει περισσότερους από 385 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει σήμερα, Παρασκεύη 5 Νοεμβρίου, σχεδόν 40 χρόνια μετά τον χωρισμό τους με το νέο τους άλμπουμ «Voyage».

To σουηδικό pop/disco μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε στη Στοκχόλμη το 1972 από τους Ανιέτα Φέλτσκογκ, Μπιόρν Ουλβίους, Μπένι Άντερσον και Άνι-Φρίντ Λύνγκσταντ, το όνομα του συγκροτήματος είναι ένα αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των ονομάτων των μελών της μπάντας, δεν είχαν κυκλοφορήσει κανένα νέο μουσικό κομμάτι απο τον χωρισμό τους το 1982, ένα χρόνο μετά το τελευταίο τους άλμπουμ “The Visitors”.

Το διάσημο σουηδικό συγκρότημα επιβεβαίωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι θα κάνει και εμφανίσεις στο Λονδίνο το 2022 εγκαινιάζοντας έναν νέο χώρο.

Με τίτλο ABBA Voyage, η «συναυλιακή εμπειρία» της ιστορικής μπάντας θα λάβει χώρα σε μια ειδικά κατασκευασμένη αρένα στο Ανατολικό Λονδίνο και θα περιλαμβάνει ψηφιακές εκδοχές των τεσσάρων μελών της που θα ερμηνεύουν τα παλιά αγαπημένα τραγούδια, όπως και τις νέες επιτυχίες «I Still Have Faith In You» και «Don’t Shut Me Down».

Τα ψηφιακά avatars — με το όνομα “ABBAtars” — στο Λονδίνο τον Μάιο, θα μοιάζουν με τον εαυτό τους το 1979.

Όπως είχε εξηγήσει για τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί αυτό το avatar live show ο παραγωγός Λούντβιγκ Άντερσον (γιος του Μπένι) «η Agnetha, η Frida, ο Benny και ο Björn ανέβηκαν σε μια σκηνή μπροστά σε 160 κάμερες και άλλους τόσους ψηφιακούς αισθητήρες VFX και ερμήνευσαν κάθε τραγούδι έως ότου πετύχουν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία επί πέντε εβδομάδες, αποτυπώνοντας κάθε εναλλαγή και κάθε συναίσθημα. Το σόου δεν είναι μία “εκδοχή” ή ένα “αντίγραφο” τους, είναι πραγματικά οι ίδιοι».

Τα ολογράμματα είναι προϊόν ενός πολυετούς έργου, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με μια εταιρεία ειδικών εφέ του δημιουργού του Star Wars, George Lucas.