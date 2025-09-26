30ο συνέδριο Ένωσης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου, Sant Feliu de Guíxols και l’Escala, Ισπανία 2025

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο Πρόεδρος και μέλος του Δ/Σ του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης συμμετείχαν στο 30ο Συνέδριο της Ένωσης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στις 17-20 Σεπτεμβρίου 2025 στις πόλεις Sant Feliu de Guíxols και l’Escala στην Καταλονία της Ισπανίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν έντεκα Ναυτικά Μουσεία από έντεκα (11) διαφορετικά κράτη της Μεσογείου με μοναδική συμμετοχή από την Ελλάδα του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Με τη δεύτερη συμμετοχή του Μουσείου μας στα συνέδρια της Ένωσης ισχυροποιούνται και παγιώνονται δεσμοί συνεργασίας και φιλίας με όλα μέλη-μουσεία της Ένωσης, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σύναψη νέων συνεργασιών στον χώρο της Μεσογείου.

Η παρουσίαση του Μουσείου μας στο συνέδριο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου αφορούσε τον Μινωικό Πολιτισμό και την κατασκευή του αντιπροσωπευτικού ομοιώματος πλοίου Μινωικής Περιόδου, που πραγματοποιήθηκε από το Μουσείο μας την περίοδο 2001-2004 και συμμετείχε στις εναρκτήριες εκδηλώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα.

Σε δεύτερο χρόνο μετά την παρουσίαση κατατέθηκε και παρουσιάστηκε η πρόταση μας για την διοργάνωση του 31ου Συνεδρίου της Ένωσης για το 2026 από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης στα Χανιά και με μεγάλης μας τιμή και χαρά η πρόταση, αυτή, έγινε καθολικά θετικά αποδεκτή.

Ξεκινάμε με πολύ όρεξη και συνέπεια, από τώρα την προετοιμασία, ώστε να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί το συνέδριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προβολή της εθνικής μας ιστορίας, της ναυτική μας παράδοσης και της τοπικής μας κουλτούρας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τα μέλη-μουσεία της Ένωσης και, ιδιαίτερα, τα δύο μουσεία συνδιοργανωτές του συνεδρίου, το Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols στην πόλη Sant Feliu de Guíxols και το Museu de l’Anxova i de la Sal στην l’Escala.