1ος Πανελλήνιος διαγωνισμός παιδικού παραμυθιού από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

01/12/2025
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, οι εκδόσεις “ΚΟΥΡΟΣ”, και η Λέσχη Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος προκηρύσσουν τον “1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιδικού Παραμυθιού” έως 350 λέξεων για ηλικίες 5 έως 8 ετών.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025  μέχρι και τις 20 Απριλίου  2026 και ώρα 15.00, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ανώνυμη συμμετοχή, στην  οποία θα αναφέρεται και ο τόπος διαμονής τους, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Να πραγματοποιηθεί η κατοχύρωση σεναρίου στην Ε.Σ.Ε. [τύπος έργου:  ΠΑΡΑΜΥΘΙ], στη διεύθυνση:  https://senariografoi.gr/gr/screenplays/screenplays-registration/

Βήμα 2: Με τον κωδικό κατοχύρωσης να δηλώσουν συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό (1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού): https://senariografoi.gr/gr/screenplays/contests
Στην ειδική περίπτωση που η πληρωμή της κατοχύρωσης (20 + 24% Φ.Π.Α. 4,80 = 24,80 ευρώ τελικό πληρωτέο ποσό) στο site www.senariografoi.gr δεν δύναται να γίνει με οιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μπορεί να γίνει με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς αριθ. λογ. IBAN GR5701718390006839133385616 (όλα τα έξοδα και οι τραπεζικές προμήθειες βαραίνουν τον εντολέα). Σχετικά με αυτή τη διαδικασία παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση  info@senariografoi.gr.
Τα παραμύθια στην προκριματική φάση θα κριθούν, από επιτροπή της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, από 0 έως 5 βαθμούς για την πρωτοτυπία τους, τη δομή τους, τη σαφήνειά τους, και τη γλώσσα τους με άριστα το 20.
Στη τελική φάση θα κριθούν από επιτροπή στην οποία θα μετέχει εκπρόσωπος των εκδόσεων ΚΟΥΡΟΣ. Οι επιτροπές παραμένουν ανώνυμες μέχρι την τελετή απονομής των επάθλων η οποία θα καθορισθεί από τις εκδόσεις ΚΟΥΡΟΣ .
Οποιοδήποτε  παραμύθι αποκαλύπτει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα η παραπέμπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτό θα ακυρώνεται.
Το καλύτερο παραμύθι θα εικονογραφηθεί και εκδοθεί από τις εκδόσεις ΚΟΥΡΟΣ υπό την προϋπόθεση ότι ο/η συγγραφέας θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης στον εκδοτικό οίκο με υπογραφή σύμβασης.
Το δεύτερο και τρίτο διακριθέν παραμύθι θα λάβουν μετάλλιο. Το δεύτερο θα διασκευασθεί σε θεατρικό έργο για παιδιά από μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος ή της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ε.Σ.Ε. και το τρίτο θα ηχογραφηθεί ως audio book από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος.
Θα απονεμηθούν έπαινοι στους υπόλοιπους διακριθέντες και συμβολικό δώρο
Στον διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να μετάσχουν συγγραφείς που έχουν εκδώσει στις εκδόσεις “ΚΟΥΡΟΣ” και μέλη της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος ενώ δύνανται να μετάσχουν και ενδιαφερόμενοι από την Κύπρο.
Οιοσδήποτε μετάσχει στο διαγωνισμό αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του.
Όσοι διακριθούν που μένουν στην επαρχία θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να παραστούν στην τελετή απονομής.

