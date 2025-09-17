CAFE MELI
1ο Φεστιβάλ Κρηνών Δήμου Αγίου Νικολάου – Οι ξεχασμένες Κρήνες σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών

17/09/2025
Με εξαιρετική επιτυχία και παρουσία πολυάριθμου κοινού ολοκληρώθηκε το «1ο Φεστιβάλ Κρηνών» που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόλη και στις δημοτικές μας κοινότητες.

Οι Κρήνες του δήμου μας μετουσιώθηκαν σε σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών, φιλοξενώντας μια γιορτή αφιερωμένη στην μουσική, την παράδοση, το χορό, τη θεατρική αφήγηση και την πολιτιστική συνεργασία, ξυπνώντας μνήμες από καιρούς περασμένους.

Οι μικρές μουσικές συναυλίες στις ενετικές κρήνες του Δήμου μας, έγιναν σημεία συνάντησης, συγκίνησης και δημιουργικής έκφρασης, δίνοντας νέα πνοή σε χώρους που για χρόνια κουβαλούν τη μνήμη του τόπου.

Ευχαριστούμε την αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού Γεωργία Πολυχρονάκη που εμπνεύστηκε την ιδέα του Φεστιβάλ και με θέρμη υποστήριξε τις εκδηλώσεις που έγιναν στο Βραχάσι, στον Άγιο Νικόλαο, στις Βρύσες στην Κριτσά και «αγκαλιάστηκαν» από συμπολίτες και ξένους επισκέπτες μας.

Η επιτυχία του «1ου Φεστιβάλ Κρηνών» ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών έχει ήδη αρχίσει να δρομολογείται, με περισσότερες στάσεις, σε περισσότερες δημοτικές κοινότητες και κρήνες.

Στόχος μας, η ανάδειξη αυτών των διακριτικών αλλά τόσο σημαντικών σημείων του τόπου μας, ως μνημεία και ως ζωντανά κύτταρα πολιτισμού, η ανάδειξη –  όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου – της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και των ελπίδων που γεννά η σύγχρονη δημιουργία.

Παράλληλα, ξεκινά το δεύτερο βήμα της δράσης, με τη συστηματική καταγραφή των ιστοριών των κρηνών: πότε χτίστηκαν, ποιοι τις χρησιμοποίησαν, ποια μυστικά και θύμησες κρύβουν.

Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε παλιές φωτογραφίες, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της μνήμης με το σήμερα.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε:

Κρήνη Πλάτανος Βραχασίου «Από την Ιρλανδία στην Κρήτη με την τέχνη του ρυθμού» :

Τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου – τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βραχασίου, και ιδιαιτέρως τον κ. Σουλαδάκη Εμμανουήλ.

Τους Μουσικούς: Γιάννη Παπατζανή, Γιώργο Ζαχαριουδάκη, Κώστα- Απόστολο- Γιάννη Κυριτσάκη και όλους τους μαθητές του προγράμματος «Η Τέχνη του Ρυθμού στην Κοινότητα»

Κρήνη Λίμνης Αγίου Νικολάου «LOOPIA» :

Το Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, τους Μουσικούς: Ίριδα Τσιγάρα , Αντώνη Βουμβουλάκης, Άκη Φιρφιρής .

Κρήνη Βρυσών: «CRETAN WINDS» :

Την Δημοτική Κοινότητα Βρυσών, τον Πολιτιστικό & Φυσιολατρικό Σύλλογο Βρυσών και ιδιαιτέρως τον κ. Εμμανουήλ Βελονάκη.

Τους Μουσικούς: Μαρία Λούκα, Γιώργο Ζαχαριουδάκη, Στέλιο Συσκάκη τους Χορευτές: Εύα Σοκούτη, Άρη Μακρυπόδη καθώς και τον. παραδοσιακό ξενώνα «ΑΠΗΓΑΝΟΣ».

Κρήνη Χανιώτενας Κριτσά: «Λουδοβίκος των Ανωγείων» :

Την Δημοτική Κοινότητα. Κριτσάς, τον Πολιτιστικό – Μορφωτικό – Αναπτυξιακό Σύλλογο Κριτσάς «ΛΑΤΩ», τους Μουσικούς : Λουδοβίκος των Ανωγείων, Μαρίνα Δακανάλη , Δημήτρη Καραμούζα, Στέλλα Σειραγάκη. Σοφία Μαυρογενίδου και την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαργιούλα.

Θερμές ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αλλά και τους υπαλλήλους του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν για την πολύτιμη στήριξη τους.

Ευχαριστούμε τέλος τον κόσμο που συμμετείχε, στήριξε και αγκάλιασε τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Μαζί συνεχίζουμε — με σεβασμό στο παρελθόν και δημιουργική ματιά στο μέλλον.

