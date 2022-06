Times: Ξεχωρίζουν τα Χανιά για κορυφαίο τουριστικό προορισμό

Ένας ακόμη «ύμνος» στο ελληνικό καλοκαίρι γράφτηκε στα ξένα Μέσα και συγκεκριμένα στους Times. Υπό τον χαριτωμένο τίτλο «See you down the taverna» («Τα λέμε κάτω στην ταβέρνα»), η βρετανική εφημερίδα εξηγεί «Γιατί η Ελλάδα είναι το μέρος που πρέπει να πας» και προτείνει στους αναγνώστες της κορυφαίους προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Κεφαλλονιά

Επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν δεκάδες απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα από την Σκωτία, το άρθρο των Times ξεχωρίζει και συστήνει το νησί της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα τα Χανιά. «Το όμορφο λιμάνι της Κρήτης αποπνέει μια μεθυστική γοητεία της παλιάς πόλης με τη μεσαιωνική βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, τα πολυσύχναστα εστιατόρια δίπλα στο λιμάνι και τις πολυσύχναστες λαϊκές αγορές», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Times.

Το άρθρο κάνει ξεχωριστή μνεία στην ιστορία, αλλά και την άγρια φύση των Χανίων. «Η ανθρωπότητα βρισκόταν εδώ από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, το 1600 π.Χ. και τα ερειπωμένα κτίρια των Μυκηναίων προσελκύουν τους λάτρεις της αρχαιολογίας από πολύ μακριά», λέει, προτείνοντας στην συνέχεια στους «τυχοδιώκτες» επισκέπτες να διαβούν το φαράγγι της Σαμαριάς και να να εξερευνήσουν «παρθένα χωριά όπως ο Βάμος, γνωστός για το αυθεντικό κρητικό φαγητό».

Στην συνέχεια το άρθρο εξυμνεί την Κέρκυρα, που, όπως υπογραμμίζει, έχει ενταχθεί στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, χάρη στα πανέμορφα απόκρημνα βουνά της, τις αμμώδεις παραλίες αλλά και την πολιτιστική της πρωτεύουσα, η οποία ξεχωρίζει για «τα ελικοειδή μεσαιωνικά σοκάκια, τα ενετικά φρούρια με μωσαϊκά και τις ταβέρνες» της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα τοπικά προϊόντα, όπως «το πεντανόστιμο μέλι και οι ζουμερές ελιές» της Κέρκυρας.

Τέλος, το άρθρο μιλά στους αναγνώστες για την «κινηματογραφική» Κεφαλλονιά, σκηνικό της περίφημης ταινίας «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλλι», η οποία ανέδειξε την πόλη της Σάμης, την παραλία της Αντισάμου και τους «πλούσια δασώδεις» λόφους που τις περιβάλλουν.

«Περιπλανηθείτε από την πεπατημένη διαδρομή και θα ακούσετε κουδούνια κατσίκας και τραγούδι πουλιών να επιπλέουν στον αέρα με άρωμα λουλουδιών. Η παραλία Πετανοί αξίζει μια παράκαμψη, για τον τιρκουάζ κόλπο και τους καταπράσινους βράχους της», λένε οι Times.