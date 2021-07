ΒΟΑΚ | Ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος θα έχει διόδια!

Με αφορμή τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Ράδιο Κρήτη για τον ΒΟΑΚ, ότι δήθεν δεν θα υπάρχουν διόδια στο δημόσιο έργο του ν. Λασιθίου, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει συνηθίσει να πορεύεται με την τακτική της παραπλάνησης των πολιτών. Μόνο που σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν δικά της γραπτά κείμενα, που την διαψεύδουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όπως συμβαίνει με το έργο του ΒΟΑΚ και την εφαρμογή διοδίων. Διαβάζοντας την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ό,τι αφορά τον ΒΟΑΚ, αναφέρεται: The entire motorway will be tolled – Ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος θα έχει διόδια. Κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί του αντιθέτου. Που είναι η αλήθεια και που το ψέμα; Στην επίσημη έκθεση που κατέθεσε η Κυβέρνηση της ΝΔ στην Ε.Ε., ή στις δηλώσεις του Υφυπουργού;».​