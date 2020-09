TUI Βρετανίας: Διακόπτει τα ταξίδια προς Χανιά και Ηράκλειο

Η TUI UK με επιστολή της γνωστοποίησε χθες αργά το βράδυ, λίγες ώρες μόνο μετά την ανακοίνωση για καραντίνα σε 6 ελληνικά νησιά, την αναστολή του προγράμματος ταξιδιών της για τρία νησιά και δύο προορισμούς της Κρήτης, από σήμερα Πέμπτη και μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, αναστέλλει τα ταξίδια για Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονο και Ζάκυνθο. Την ίδια στιγμή, αναστέλλει -και στην πραγματικότητα τερματίζει την εφετινή σαιζόν- όλα τα ταξίδια για Μάλια Ηρακλείου και Λαγανά Ζακύνθου, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η επιστολή της TUI, έχει ως εξής:

“Due to the FCDO’s advice against all but essential travel to a number of Greek islands, TUI UK has cancelled all holidays from Tuesday 8 September to the following destinations up to and including Tuesday 22 September 2020: Santorini Zante (Zakynthos) Crete (Chania and Heraklion) Mykonos All impacted customers will be notified and offered the option to amend or cancel and receive a full cash refund. In addition, due to the recent positive cases from customers returning from the resorts of Laganas in Zante and Malia in Crete, TUI UK has taken the decision to no longer offer holidays to Laganas or Malia until 31 October 2020. All impacted customers will be notified and offered to amend or cancel and receive a full cash refund”.

«Λόγω των συμβουλών του FCDO για όλα τα απαραίτητα ταξίδια σε πολλά ελληνικά νησιά, η TUI UK ακύρωσε όλες τις διακοπές από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στους ακόλουθους προορισμούς έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020: Σαντορίνη, Ζάκυνθος, Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), Μύκονος.Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν και θα έχουν την επιλογή να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων σε μετρητά. Επιπλέον, λόγω των πρόσφατων θετικών περιπτώσεων από πελάτες που επέστρεψαν από τα θέρετρα του Λαγανά στη Ζάκυνθο και τα Μάλια στην Κρήτη, η TUI UK αποφάσισε να μην προσφέρει πλέον διακοπές στον Λαγανά ή στα Μάλια έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν και προσφέρθηκε να τροποποιήσει ή να ακυρώσει και να λάβει μια πλήρη επιστροφή χρημάτων σε μετρητά ».