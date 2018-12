Το βραβείο «BRAVO SUSTAINABILITY» απονεμήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική της πολιτική

Με το βραβείο “BRAVO SUSTAINABILITY” βραβεύτηκε η Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική πολιτική που υλοποιεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το βραβείο παρέλαβε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη για τις δράσεις που υλοποιούνται στους τομείς: Προστασίας των Παιδιών, Υποστήριξης Νέων, Αρωγής των Κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης της Περιφέρειας Κρήτης που βάλλονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού με στόχο την υποστήριξή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ένταξής τους στην κοινωνία.

Η εντεταλμένη Περιφερειακή σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την αναγνώριση του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας Κρήτης επεσήμανε, ότι, «η Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία, έχουμε χρέος να προγραμματίζουμε, να θεσμοθετούμε και να υλοποιούμε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ανακούφιση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια» Στην απονομή του βραβείου στο Μέγαρο Μουσικής από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκε επίσης ο διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης Σπύρος Επιτροπάκης.

Η κεντρική ιδέα των δράσεων βασίζεται στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (the United Nation Convention of the Rights of the Child), που περιλαμβάνει οικουμενικές οδηγίες και καθορίζει τα δικαιώματα του παιδιού, για να μεγαλώσει χωρίς πείνα και ελλείψεις, παραμέληση ή εκμετάλλευση κλπ .καθώς και την Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών όπου κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί αναζητά ισότητα, αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις ,απέναντι στο νόμο, ίσες ευκαιρίες στη Ζωή στην εκπαίδευση (αποφυγή σχολικής διαρροής) κλπ.

Σχετικά με την υποστήριξη των παιδιών η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών της, συμβάλλει στην προώθηση και προαγωγή των εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας όπως η Αναδοχή και η Υιοθεσία δημιουργώντας ενημερωτικό έντυπο και αφίσα με σύνθημα «Άνοιξε την καρδιά σου, Άνοιξε το σπίτι σου, κάθε παιδί αξίζει μία οικογένεια» αποκλειστικά για το θεσμό της Αναδοχής με σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού και σε συνεργασία με τις Π.Ε της Κρήτης. Το Φυλλάδιο και η Αφίσα διανεμήθηκαν σε Κοινωνικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς(ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) της Περιφέρειας Κρήτης και όλη η εκστρατεία ενημέρωσης των Πολιτών υποστηρίχθηκε από τα ΜΜΕ καθώς και από την ανάρτηση τους στο site της Περιφέρειας Κρήτης.

Απώτερος στόχος της δράσης αποτελεί, η ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των παιδιών και η μείωση τόσο του αριθμού των ανηλίκων που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας όσο και του χρόνου παραμονής τους σε αυτά.. Αποτέλεσμα της δράσης αποτελεί η προσέλκυση περισσοτέρων Αναδόχων Γονέων καθώς και η αύξηση των παιδιών που τοποθετήθηκαν σε Ανάδοχες Οικογένειες

Σχετικά με την υποστήριξη των νέων, προχώρησε σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΑΤΕΙ Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης. και τα ΚΤΕΛ των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων, στη χορήγηση Δωρεάν Καρτών Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών συμβάλλοντας στην ενίσχυση των οικογενειών τους που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση καθώς και στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και την αποφυγή Εκπαιδευτικής Διαρροής

Σχετικά με την αρωγή των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης της Περιφέρειας Κρήτης, προχώρησε, σε συνεργασία με τα 4 Καταστήματα Κράτησης της Περιφέρειας Κρήτης, στην κοινωνική δράση κατά την οποία χορηγήθηκαν Αθλητικά Παπούτσια σε άπορους Κρατούμενους χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον που κρατούνται συγκεκριμένα στα Καταστήματα Αγυιάς Χανίων

( Αγροτικό), Αλικαρνασσού Ηρακλείου, Νεάπολης Λασιθίου και Κατάστημα Κράτησης Χανίων καλύπτοντας βασική τους ανάγκη σε Είδη Υπόδησης .

Η δράση υλοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας με τις Δ/νσεις των Καταστημάτων Κράτησης και των Κοινωνικών Υπηρεσιών τους σε μια προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για δημιουργία διόδων επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα , θεωρώντας ότι διαβιούν σε συνθήκες αποκλεισμού αλλά και ακραίας φτώχειας. Η Πρωτοβουλία αυτή Εγκαινίασε την έναρξη και την συνέχεια της συνεργασίας με σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου των αυτοκτονιών, η Περιφέρεια Κρήτης, θεωρώντας απαραίτητο να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο που καλείται να αντιμετωπίσει τις καθημερινές δυσκολίες και τα πολλαπλά αδιέξοδα που έφερε η οικονομική κρίση στην χώρα μας και να τον υποστηρίξει ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχημένους τρόπους το αίσθημα της απαξίωσης, της ανασφάλειας και της απόγνωσης που βιώνει, ξεκίνησε μια σειρά δράσεων από το 2014 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Αυτοκτονίας που εμφανίζεται αυξημένο την περίοδο αυτή.

Οι πρακτικές που υλοποιήθηκαν για την Πρόληψη του φαινομένου της Αυτοκτονίας ήταν η οργάνωση Ημερίδας με θέμα «Αυτοκτονία : Φαινόμενο της Οικονομικής Κρίσης Εναλλακτικές Προτάσεις Αντιμετώπισής της» η έκδοση ενημερωτικού έντυπου το οποίο διανέμεται στους Πολίτες μέσω Κοινωνικών Φορέων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αδιεξόδων που παρουσιάζονται στην Κρίση».

Επιπλέων δημιούργησε ένα spot με Κοινωνικό μήνυμα « Άφησε πίσω το σκοτάδι της Απελπισίας . Ακολούθησε το φώς της Ζωής .Τηλεφώνησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής σου . Η βοήθεια είναι δύναμη» το οποίο συνεχίζει να προβάλλεται στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης http://www.youtube.com/watch?v=8zTA9uNH9Vg&list=UUiZwWU0REgrLsG7S2m7Ebpw

Επιπροσθέτως πραγματοποίησε Επιστημονικές Ημερίδες για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν αλλά και για την επιμόρφωση στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέματα:

-Η Γυναίκα του 21ου Αιώνα στην Ελλάδα της Κρίσης , Ηράκλειο

-Το Δημογραφικό Ζήτημα σε Περιόδους Κρίσης: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προκλήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης και παρουσίασε στη διακομματική επιτροπή της Βουλής, τις προτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, όσον αφορά στο δημογραφικό ζήτημα.