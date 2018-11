Τo Δημοτικό Σχολείο Αρμένων Σητείας έλαβε το πρώτο βραβείο του «e-twinning»

To Δημοτικό Σχολείο Αρμένων Σητείας έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των δημοτικών σχολείων στον πανελλαδικό διαγωνισμό e-twinning με το έργο «Scratch me, if you can!» ανάμεσα σε 155 συμμετοχές.

To Δημοτικό Σχολείο Αρμένων και η εκπαιδευτικός και Διευθύντριά του κ. Μαρία Μαντζίλα είχαν την ιδεά για το πρότζεκτ και μετά από αίτηση στην Εθνική αρχή έλαβε την πρώτη θέση πανελαδικά στην κατηγορία Δημοτικά Σχολεία.

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, EEEEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών).

Το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων είναι ένα από τα σχολεία που έχουν αναπτύξει σημαντικά την εξωστρέφεια και αποτελούν πρότυπο σχολικής μονάδας.