Συνεχίζει η Τουρκία να αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία ανατολικά της Κρήτης

Στο πλαίσιο της τουρκολιβυκής συμφωνίας η Τουρκία πλέον έχει επεκτείνει την «δικαιοδοσία» της ακόμα και λίγα μίλια από την Κρήτη, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε τα ελάχιστα για να βοηθήσει τον στρατάρχη Χαφτάρ να επικρατήσει στη Λιβύη και να «σβήσει» τις συμφωνίες των ισλαμιστών της Τρίπολης.

Η Τουρκία αμφισβητεί την αρμοδιότητα των ελληνικών σταθμών έκδοσης NAVTEX, οι οποίοι είναι οι μόνοι εγκεκριμένοι, χαρακτηρίζοντας τους αναρμόδιους, ενώ στη συνέχεια εκδίδει νέα NAVTEX για περιοχές ακόμα και λίγα μίλια ανατολικά της Κρήτης.

Η περιοχή στο χάρτη είναι εντός των θαλασσίων “συνόρων” ΤΟΥΡΚΙΑΣ – Τρίπολης (GNA).

NAVTEX 0080/20

TURNHOS N/W : 0080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN HA21-25/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 14 AND 23 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 028 05.00 E

34 40.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 231100Z JAN 20.

NAVTEX 0082/20

TURNHOS N/W : 0082/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA22-26/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 14 JAN 20 FROM 0700Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

35 38.00 N – 027 46.00 E

35 25.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 20.00 E

35 10.00 N – 027 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 140900Z JAN 20.