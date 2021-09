Συνάντηση Προέδρου ΣΕΚ με εκπροσώπους της «Federalimentare»

Συνάντηση πραγματοποίησε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΚ, κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, με εκπροσώπους της Federalimentare στην Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο τ. Ιταλός Πρέσβης, κος Raffaelle de Lutio, Special Advisor of the President of Federalimentare, ο κος Andrea Ghizelli, Special Consultant of Federalimentare και η κα Ghitti Purlak, Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ιταλικής Πρεσβείας.

Το βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα συστήματα διατροφικής επισήμανσης (FOPL) που προβλέπει η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» (farm to fork) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα το Nutri-Score, που είναι και το επικρατέστερο. Δυστυχώς το συγκεκριμένο σύστημα, με την παρούσα του μορφή, υποβαθμίζει τα φυσικά και μονοσυστατικά προϊόντα όπως το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά κ.α.

Η Federalimentare, όπως και ο ΣΕΚ, εναντιώνεται έντονα στη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος και έχουν προβεί σε πληθώρα ενεργειών. Μία από αυτές είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την κατάθεση προτάσεων και την αλλαγή του αλγορίθμου του Nutri-Score. Η Ιταλία έχει προβεί ήδη σε δημιουργία κοινού μετώπου και με άλλες χώρες για αυτόν τον σκοπό.

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη ενέργεια συνένωσης δυνάμεων έχει ξεκινήσει και ο ΣΕΚ από τις αρχές του έτους. Αυτή τη στιγμή τον ΣΕΚ στηρίζει σε αυτό το θέμα η Περιφέρεια Κρήτης, τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, οι Σύνδεσμοι Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου και Ν. Χανίων, αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Σητείας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας. Σκοπός του ΣΕΚ είναι να ενισχυθεί το μέτωπο αυτό και με άλλους φορείς από την Ελλάδα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια κοινή φωνή για την προστασία των ποιοτικών και αποδεδειγμένα υγιεινών τοπικών μας προϊόντων. Ο απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο με την Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες, προκειμένου οι συμμαχίες που θα δημιουργηθούν να αποτρέψουν την υιοθέτηση του συστήματος με τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί σήμερα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση των ενεργειών τους και τους τρόπους μεθόδευσης για τη συστράτευση και με άλλες χώρες.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος εκπροσώπησε τον ΣΕΚ στην παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας από το Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με την παρουσία και την ομιλία του πρωθυπουργού. Τοποθέτηση έκανε από τη Νέα Υόρκη διαδικτυακά ο Υπουργός Εξωτερικών, κος Δένδιας και την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου έκανε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Enterprise Greece, κος Σμυρλής.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ, κος Καλαμπόκης δήλωσε: «Η χάραξη εθνικής στρατηγικής, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στο εξαγωγικό εμπόριο φορείς και οργανισμούς και με κύριο άξονα την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ποιοτικών ιδιαιτεροτήτων του συνόλου των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελεί πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης».

«Έγινε το πρώτο βήμα, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι και οι μέθοδοι στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η δημιουργία εθνικού brand, η ευρύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να υπάρχει η συνένωση δυνάμεων και η συνεργασία για τη μεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος».