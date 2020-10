SUP, o κίνδυνος για την ζωή των παιδιών και των επισκεπτών του τόπου θα επιφέρουν ασφαλιστικά μέτρα!

Το SUP ( όρθια κωπηλασία σανίδας) είναι ένα Θαλάσσιο αθλητικό σπορ εξαιρετικό, διεθνώς αναγνωρισμένο και δημοφιλές, όπου ο αθλητής από μικρή ηλικία μαθαίνει να αθλείται στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και να προσδιορίζει τον εαυτό του και τις ικανότητες του μέσα σε αυτό και μέσα από αυτό!

Ο δήμος Αγίου Νικολάου το ενέταξε στις αθλητικές δραστηριότητες του, μέσω του Προέδρου της ΔΑΕΑΝ το 2016. Το 2018 του έδωσε αγωνιστική διάσταση προσελκύοντας αθλητές. Το 2019 ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ συνέστησε τον αθλητικό όμιλο SUP που εδρεύει αλλά και αθλεί τους αθλητές του στην πλαζ του ΕΟΤ (ανάμεσα σε λουόμενους).

Με την διαφημιστική καμπάνια του δήμου και τις αθλητικές διοργανώσεις του, κατάφερε να προσελκύει νεόκοσμο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στο τόπο μας . Αυτό συμβαίνει γιατί το άθλημα αυτό εκμεταλλεύεται τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην δυτική πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλλου, στην πλευρά του δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι δε το μόνο αθλητικό event του δήμου που προσελκύει κόσμο στον τόπο μας κατά την διάρκεια όλου του έτους και όχι μόνο κατά την διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων (όπως το cliff diving, το beach volley, οι ανώμαλοι δρόμοι…κλπ).

Και θα μπορούσε βέβαια μπροστά στα θετικά ο δημότης να παραβλέψει ότι οι αθλητές κατέλυσαν κατά την διάρκεια των αγώνων μόνο σε συγκεκριμένο συγκρότημα, αν δεν υπήρχε το εξαιρετικά επικίνδυνο για τους αθλητές επισκέπτες της περιοχής και τα παιδιά μας, το ότι δεν υπάρχουν οριοθετημένες ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές διεξαγωγής του σπορ. Πράγμα που έχουμε καυτηριάσει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Οριοθετημένη διαδρομή σημαίνει, ότι ο οποιοσδήποτε ναυτιλώμενος (από καπετάνιος κρουαζιερόπλοιου, ημερόπλοιου ή χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή και βάρκας) θα γνωρίζει εισερχόμενος ή κινούμενος στο κόλπο του Μιραμπέλλου ότι σε συγκεκριμένα σημεία υπάρχουν αθλητές και αθλητικές δραστηριότητες σανίδας όρθιας κωπηλασίας SUP. Παράλληλα θα γνωρίζουν και οι αθλητές της περιοχής μας (τα παιδιά μας) αλλά και οι επισκέπτες του τόπου, τα σημεία που μπορούν να διεξάγουν το όμορφο αυτό άθλημα με ασφάλεια!

Σήμερα υπάρχει μια κατάσταση μπάχαλο όπου οι νέοι της πόλης αλλά και οι επισκέπτες διεξάγουν το άθλημα αυτό ή χόμπι, ανεξέλεγκτα σε οποιοδήποτε σημείο (ακόμα και γύρο από την Σπιναλόγκα με τα τόσα σκάφη) εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους την ζωή και μάλιστα οι γονείς των ανήλικων να μην γνωρίζουν την επικινδυνότητα λόγω άγνοιας!

Γιατί βάζει ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου SUP σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή και κατ’ επέκταση ο δήμος, με το να μην οριοθετεί ζώνες διεξαγωγής του αθλήματος;

Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει ζητήσει από τις λιμενικές αρχές την συνδρομή και συνεργασία προκειμένου να τις οριοθετήσουν; Άλλωστε ακόμα και ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ως βουλευτής Λασιθίου μπορεί να συνδράμει! Ή μήπως η προσπάθεια του είναι να κρατήσει όλο αυτόν τον κόσμο των αθλητών SUP γύρω του ως δημόσιο πρόσωπο και γύρω από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες;

Κ δήμαρχε και κ πρόεδρε τη ΔΑΕΑΝ και του αθλητικού σωματίου SUP, αν μέχρι την 17/11, την προηγουμένη που δικάζονται τα 2α ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος μου (σε πρώτο βαθμό τα έχασε προκειμένου να μην αναφέρομαι στις δράσεις του, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ Φαρσάρης Μιχάλης και η ΔΑΕΑΝ) δεν έχει αρχίσει η διαδικασία οριοθέτησης ζωνών SUP, θα κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να σταματήσει η κάθε δραστηριότητα SUP από τον δήμο Αγίου Νικολάου και ειδικότερα από τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ μέχρι και την οριοθέτηση τους για την διεξαγωγή αυτού του υπέροχου σπορ σε ασφαλής συνθήκες. Ζώνες που θα προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας που τόσο εγκληματικά και ανεύθυνα έχετε αμελήσει. Δεν μπορεί μετά από τέσσερα χρόνια που εντάχτηκε το σπορ αυτό στην περιοχή οι επισκέπτες και τα παιδιά μας να κινδυνεύουν!!

Όσος κόσμος και αν επιλέξει την περιοχή μας για να καταλύσει στα ξενοδοχεία της προκειμένου να διεξάγει το άθλημα αυτό, όση προβολή και αν επιτευχθεί και έχει επιτευχθεί, με ένα ατύχημα όχι μόνο θα εξανεμιστούν όλα αλλά θα αποτελέσει και μια τεράστια δυσφήμιση για τον τουρισμό του τόπου και πιθανότατα θα έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές!

Ο τουρισμός της περιοχής μας δυστυχώς επαληθεύεται για ακόμα μία φορά, ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτε από τους συνεχής ερασιτεχνισμούς του Δήμου και στην προκειμένη περίπτωση και του Προέδρου της ΔΑΕΑΝ! Είναι δε μεγάλη απογοήτευση να υποβαθμίζονται ωραίες ιδέες από κατώτερους των περιστάσεων δημόσιους άνδρες όπου έχουν φέρει τον τόπο σε μια συνεχή και παρατεταμένη συρρίκνωση του τουρισμού του, όταν όλη η Ελλάδα αναπτύσσεται τουριστικά ξεπερνώντας σιγά σιγά ακόμα και την πανδημία! (φωτογραφία από Σπιναλόγκα).

Θωμάς Τζανόπουλος

Τουριστικός Πράκτορας

Δημότης Αγίου Νικολάου