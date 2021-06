Σητεία | Νέα πληροφοριακά συστήματα στο αεροδρόμιο

Η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του νησιού, έχει δημιουργήσει από το 2013 και σε συνεργασία με το ΙΤΕ, δύο πληροφοριακά συστήματα εικονικής εμπειρίας για τη γνωριμία των επισκεπτών με το νησί.

«Για τους επισκέπτες του νησιού μας, η πρώτη εικόνα είναι σημαντική. Με αυτό το δεδομένο, ως Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιούμε από το 2013 μια σημαντική παρέμβαση στις πύλες εισόδους της Κρήτης, με στόχο την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού», τονίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Την τελευταία επταετία λειτουργούν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης και από φέτος τοποθετούνται και στο αεροδρόμιο Σητείας, μετά από σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αερολιμενάρχης Σητείας Δημήτριος Βερίγος.

Η βραβευμένη από το 2014 πρωτοβουλία CREATIVE CRETE, φέρει την υπογραφή του Ambient Intelligence Programme του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) και αποτελεί μια διακεκριμένη πλέον τεχνολογική παραγωγή για την υποδοχή των επισκεπτών, η οποία εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στις αφίξεις των αεροδρομίων και των λιμανιών στο Ηράκλειο και τα Χανιά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ενώ γνώρισε τη διεθνή αναγνώριση στο Βερολίνο και τη μεγαλύτερη Έκθεση Τουρισμού (ΙΤΒ) το 2014. Από τότε, τα δύο πληροφοριακά συστήματα έχουν κερδίσει και τις εντυπώσεις των επισκεπτών.

Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, «αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, δημιουργήσαμε τις συγκεκριμένες καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες αναδεικνύουν την αυθεντικότητα της Κρήτης, δημιουργούν ένα ψηφιακό ψηφιδωτό γεμάτο εικόνες που κερδίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών που φτάνουν στην Κρήτη. Τα καινοτόμα αυτά πληροφοριακά συστήματα θα λειτουργούν πλέον και στο αεροδρόμιο της Σητείας, ενώ σε συνεργασία με το ΙΤΕ, αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες εφαρμογές που λειτουργούν μέχρι σήμερα στο Ηράκλειο και στα Χανιά».

Αναβαθμισμένα

Το Be there now! και το infocloud, αποτελούν μια ευχάριστη εμπειρία υποδοχής και γνώσης στο νησί της Κρήτης, τα οποία στο εξής να λειτουργούν αναβαθμισμένα τόσο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και Χανίων όσο και στο λιμάνι της Σούδας. Για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσουν και στο αεροδρόμιο της Σητείας, με την ευθύνη και τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του ΙΤΕ όπως προβλέπεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση.

Εικόνες και διάδραση

Be There Now!: Το σύστημα προβάλει σε μία πολύ μεγάλη επιφάνεια χαρακτηριστικές φωτογραφίες από διάφορες τοποθεσίες της Κρήτης μαζί με μια πληροφοριακή λεζάντα. Αν ένας επισκέπτης περάσει κοντά από την προβολή βλέπει ζωντανά την εικόνα του σώματός του μέσα στο ψηφιακό τοπίο, το οποίο μάλιστα μπορεί να αλλάξει περιστρέφοντας έναν μεταλλικό κύβο. Επίσης, αγγίζοντας μια εικονική φωτογραφική μηχανή μπορεί να αποθηκεύσει μια ψηφιακή φωτογραφία και να την αποστείλει σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Infocloud: Το σύστημα περιλαμβάνει μια μεγάλη οθόνη αφής όπου παρουσιάζεται ένα μωσαϊκό από λέξεις-κλειδιά που σχηματίζουν την Κρήτη, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν προκειμένου να δουν σχετικές φωτογραφίες και πληροφορίες. Προσφέρει πληροφορίες για μια ποικιλία θεμάτων σχετικών με την Κρήτη σε έξι θεματικές ενότητες: μυθολογία, ιστορία, αρχαιότητα, πολιτισμό, φύση, προορισμούς.