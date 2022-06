Σητεία: Το TEDxSitia είναι γεγονός!

Στη Σητεία, την όμορφη γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου και της αναγεννησιακής Κρητικής άνθησης, κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό γεννιέται. Ως σταυροδρόμι ιδεών, δημιουργίας, πρωτοπορίας, σκέψης και πολιτισμού η Σητεία δεν μπορούσε παρά να συμμετέχει στις εξελίξεις και να συμβάλει στην παγκόσμια διάδοση των ιδεών και της καινοτομίας στα πρότυπα του TED.

To TED (που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Technology -Τεχνολογία, Entertainment – Ψυχαγωγία και Design – Σχεδιασμός) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο σκοπός του οποίου είναι η διάδοση των ιδεών. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη ιδεών που αλλάζουν τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των δύο ετήσιων συνεδρίων του οι κύριοι πρωταγωνιστές της «σκέψης» και της «πράξης» καλούνται να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε παρουσιάσεις όχι μεγαλύτερες των 18 λεπτών. Πολλές από τις ομιλίες αυτές στη συνέχεια είναι διαθέσιμες δωρεάν στο https://www.ted.com/

Στο πνεύμα των «ιδεών που αξίζει να διαδοθούν», το TED δημιούργησε το TEDx, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα τοπικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα οργανωμένων, που συγκεντρώνουν ανθρώπους με στόχο να μοιραστούν μία εμπειρία παρόμοια με αυτή που θα βίωνε κάποιος κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης TED.

Η γέννηση του TEDxSitia είναι γεγονός. Το TEDxSitia φαίνεται ήδη στις επίσημες ιστοσελίδες https://www.ted.com/tedx/events/38526 και https://www.ted.com/tedx/events των TEDx εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, όπου πλέον η μικρή Σητεία δηλώνει την παρουσία της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της διάδοσης των ιδεών και της καινοτομίας.

Αν και η σχετική άδεια είχε δοθεί από το TED στις 06/03/2020 δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της εκδήλωσης με στόχο την πραγματοποίησή της την Κυριακή 02/10/2022 και ευελπιστούμε για την στήριξή της.

Για διαρκή ενημέρωση ακολουθείστε την ιστοσελίδα του TEDxSitia: https://tedxsitia.com/

Ως ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που έχει γίνει στο παρελθόν μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο:

– Μαθήματα ζωής από έναν οίκο τελετών | Efthimis Savvakis | TEDxChania https://lnkd.in/effnu94w Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson | TED2006 https://lnkd.in/efGvW4E5 Get the balance right | Sotiris Contizas | TEDxAthens https://lnkd.in/e4FCvAR2 Τι κάνει τη ζωή ποιοτική;

– Μαθήματα από την πιο μακροχρόνια έρευνα για την ευτυχία | Ρόμπερτ Γουάλντινγκερ | TEDxBeaconStreet https://lnkd.in/e2Gs_VRu