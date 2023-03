Σητεία: Χρυσό βραβείο για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζάκρου «ADELΦOS»

Τα Athens Fine Foods Awards είναι τα σημαντικότερα βραβεία ποιότητας και γεύσης προϊόντων τροφίμων μικρής παραγωγής, με έδρα την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους νικητές βρέθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου, ο οποίος απέσπασε το Χρυσό βραβείο OLIVE OIL ανάμεσα σε πολλές συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα.

Τη σφραγίδα της οργάνωσης των βραβείων έχει η δυναμική ομάδα που διοργανώνει την Έκθεση τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε συνεργασία με σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου. Τα βραβεία ποιότητας και γεύσης τροφίμων απευθύνονται σε όλους τους παραγωγούς της Ελλάδας.

Τα Athens Fine Food Awards αποτελούν την οργανωμένη προσπάθεια για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των προϊόντων τροφίμων Ελλήνων παραγωγών ενώ αποτελούν την ουσιαστικότερη διοργάνωση αξιολόγησης και επιβράβευσης της προσπάθειας τους.

Η Κριτική Επιτροπή των AFFA

Η αξιοπιστία των βραβείων, σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται στον επαγγελματισμό και την εμπειρία της επιτροπής αξιολόγησης και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και στα Athens Fine Food Awards. Οι σημαντικότεροι επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής για να οδηγήσουν με αξιοπιστία την μεγάλη προσπάθεια καταγραφής που γίνεται για το ελληνικό τρόφιμο. Στόχος της διοργανώτριας είναι η όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη και διαφανής διαδικασία που θα επιτρέψει στο ελληνικό τρόφιμο να βρει την αναγνώριση που του αξίζει.

Στην κριτική επιτροπή των AFFA 2021 κλήθηκαν να προσφέρουν την εμπειρία τους καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους όπως σημαντικοί chefs με βραβεύσεις και αστέρια Michelin, sommelier ποτών και ελαιολάδων, F&B Managers και πολυβραβευμένοι γραφίστες με σημαντικές δουλειές στον χώρο των τροφίμων. Μια κριτική επιτροπή με συσσωρευμένη εμπειρία στην αναζήτηση και χρήση προϊόντων μικρών Ελλήνων παραγωγών.

Δημήτρης Δημητριάδης, chef

Ο Δημήτρης Δημητριάδης σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Ρόδου. Στην αρχή από τύχη και αργότερα από απόλυτη επιλογή αφοσιώνεται στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Περνάει από μεγάλα εστιατόρια όπως ο Dionysos του Elouda Beach Hotel, το Sea You Up του Sani Resort και η πολυβραβευμένη Hytra. Οι συνεργασίες του με σεφ-εξερευνητές της ντόπιας πρώτης ύλης, όπως ο Γιάννης Μπαξεβάνης, και μάγειρες που με τα παιχνίδια της μοριακής μεταμορφώνουν τα πιάτα των παιδικών τους χρόνων (γεμιστά, μουσακάς) σε αξέχαστες εμπειρίες, όπως ο Νίκος Καραθάνος, ενισχύουν την πίστη του στη διατροφική ιστορία του τόπου μας. Παράλληλα ταξιδεύει, διαβάζει και ανακαλύπτει συνεχώς νέα πράγματα.

Αρκετά χρόνια πριν, όταν ο όρος «εποχικότητα» γίνεται η απόλυτη γαστρονομική τάση και η αληθινή γεύση του σχεδόν αμαγείρευτου φρέσκου υλικού βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου fine dining, εκείνος δεν χάνει ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη ως stagier στο Noma της Κοπεγχάγης. Από το 2015 βρίσκεται στο Artisanal, το εστιατόριο του Φώτη Σεργουλόπουλου στην Κηφισιά ενώ επιβραβεύεται συνεχώς από το 2002 έως σήμερα για τη δουλειά του με Χρυσούς Σκούφους, FNLAWARDS ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Hytra διατηρήθηκε το αστέρι Michelin του εστιατορίου.

Γιώργος Φελεμέγκας, chef

Ο Γιώργος Φελεμέγκας είναι επαγγελματίας σεφ με σπουδές σε Παρίσι και Μαδρίτη και θητεία σε μεγάλες κουζίνες του εξωτερικού και της Ελλάδας. Βρέθηκε στο Costa Navarino το 2013, στο Alancha της Κωνσταντινούπολης το 2014, συνέχισε πρακτική στο τριάστερο Arpege του Παρισιού για να βρεθεί το 2015 στη Μαγιόρκα και στο διάστερο Marc Fosh group πριν μετακομίσει στον διάσημο Da Costa, στον τομέα Research and Development.

Το 2021 ανέλαβε το εστιατόριο Deessa by Quique Dacosta στην Μαδρίτη και κέρδισε σχεδόν αμέσως το πρώτο του αστέρι MIchelin.

Από το καλοκαίρι του 2022 είναι ο Head Chef του βραβευμένου με αστέρι Michelin εστιατορίου Hytra στην Αθήνα.

Μανώλης Στήθος, pastry chef

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα με καταγωγή από Ζάκυνθο και Χίο εισήχθη στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων της Αναβύσσου το 2009 σπουδάζοντας ζαχαροπλαστική.

Ξεκίνησε εργασιακά στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Αθήνα για 1 χρόνο σαν Pastry Chef στο εστιατόριο Premiere.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 2012 βρέθηκε στο βραβευμένο εστιατόριο Funky Gourmet έχοντας τη θέση του Head Pastry Chef για 7 και πλέον χρόνια μέχρι και το κλείσιμο του εστιατορίου κατακτώντας και το 2ο αστέρι Michelin. Ακολούθησε η συνεργασία με τον κορυφαίο Στέλιο Παρλιάρο για 1,5 χρόνο στο ζαχαροπλαστείο του “Sweet Alchemy”.

Στη συνέχεια, το 2021 συγκεκριμένα, βρέθηκε στη θέση του Head Pastry Chef στο εστιατόριο CTC κατακτώντας 1 αστέρι Michelin, και μετά η θέση του Head Pastry Chef στην επίσης βραβευμένη Σπονδή.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει επιμεληθεί μενού σε εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ είναι εισηγητής σεμιναρίων ζαχαροπλαστικής σε μερικές από τις κορυφαίες σχολές γαστρονομίας της Ελλάδας.

Άνταμ Κοντοβάς, chef

Γεννημένος στην Αθήνα το 1985, αποφοίτησα από την Σχολή Μαγειρικής με άριστα και στη συνέχεια εργάστηκα σαν μαθητής στην ‘’Γιορτη Μπαξεβάνη’’. Στη συνέχεια εργάστηκα στο εστιατόριο 2Mazi, κοντά σε έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες Chef, τον Γιάννη Μπαξεβάνη. Δοκιμάζοντας κάτι εντελώς διαφορετικό, συνέχισα στο James Joyce Irish Pub & Restaurant. Εργάστηκα εκεί ως sous chef του εστιατορίου και ήμουν υπεύθυνος για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό νέων και συναρπαστικών πιάτων. Αυτή ήταν μια σημαντική εμπειρία για την καριέρα μου, καθώς λειτουργούσαμε με ξένα πρότυπα μιας και ο σεφ ήταν Ιρλανδός.

Νιώθοντας την ανάγκη να εξελίξω τον εαυτό μου, εργάστηκα στο βραβευμένο εστιατόριο “Danu at the Brehon” στην Ιρλανδία, όπου πολύ γρήγορα κατάφερα να προαχθώ σε chef de partie. Μετά το πέρασμα δύο χρόνων επέστρεψα στην Ελλάδα και στο πολυβραβευμένο Amanzoe, μαγειρεύοντας για μερικούς από τους πιο πολυσυζητημένους VIPs του κόσμου. Με την επιστροφή μου στην Αθήνα ακολούθησε το Premiere του Intercontinental Hotel. Αναλαμβάνοντας καθήκοντα chef de cuisine, συνέβαλα ενεργά στην αναγνώριση του εστιατορίου ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, καθώς και στην βράβευσή του με Χρυσό Σκούφο.

Το 2015, ανέλαβα την πρώτη μου κουζίνα ως head chef. Είχα μια εξαιρετική χρονιά στην οποία απέσπασα το βραβείο Καλύτερου Νέου Chef από το περιοδικό FNL, καθώς και το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας. Επίσης ψηφίστηκα από το περιοδικό Athens Voice ως μέλος της dreamteam των νέων Ελλήνων Chef. Το 2016 η αγάπη και το ενδιαφέρον μου για τα ψάρια και τα θαλασσινά με οδήγησε στις Βρυξέλλες. Εκεί εργάστηκα στο Sea Grill, βραβευμένο με 2 αστέρια Michelin, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να έρθω ένα βήμα πιο κοντά στο στόχομου.Απο το 2017-2019 ανέλαβα το βραβευμένο Mylos Bar Restaurant στη Σαντορίνη. Εκεί, δημιουργήσαμε ίσως το πιο busy εστιατόριο στην κατηγορία του σε ολο το νησί επισφραγίζοντας αυτήν την επιτυχία με την βράβευσή μας με βραβείο Ελληνικής κουζίνας και ένα αστέρι από το FnL guide.

Τέλος, το Νοέμβριο του 2018, ταξίδεψα στο Όσλο της Νορβηγίας όπου εργάστηκα ως stagiaire στο βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin «Μaaemo». Από την άνοιξη του 2019 ανέλαβα ως Executive Chef το boutique hotel Astarte Suites στη Σαντορίνη συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξή του ως γαστρονομικού προορισμού για το νησί.Απο την χρονιά εκείνη έως και σήμερα το εστιατόριο βραβεύεται με 1 αστέρι FnL.

Αυτήν την εποχή είμαι επικεφαλής του πρότζεκτ KOBRA ένα μπαρ-εστιατόριο με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στις μοντέρνες τεχνικές και στην ανάδειξη των πρώτων υλών και των εποχών.

Τάσος Μαντής, chef

Ο Τάσος Μαντής ξεκίνησε μαγειρικά από την Ελλάδα ως βασικό μέλος της ομάδας του Funky Gourmet και αφού περιηγήθηκε σε βραβευμένες ευρωπαϊκές κουζίνες – στο θρυλικό Hof Van Cleve του Peter Goossens στις Βρυξέλλες (3 αστέρια Michelin), στο Geranium στην Κοπεγχάγη (3 αστέρια Michelin), στο Frantzen στην Στοκχόλμη (3 αστέρια Michelin), επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναλάβει το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin εστιατόριο Hytra.

Εκεί, ο πάντα ανήσυχος Τάσος Μαντής, εξελίσσει συνεχώς την μαγειρική πορεία του εστιατορίου, δημιουργώντας μια μοντέρνα ελληνική κουζίνα με σύγχρονες τεχνικές και προσδίδοντας μια άλλη διάσταση στο μενού μέσα από την καλλιέργεια βοτάνων και μυρωδικών από τον κήπο του. Συνεργάζεται αποκλειστικά με Έλληνες παραγωγούς και τροφοσυλλέκτες για την προμήθεια των πρώτων υλών του, ενώ είναι από τους πρώτους Έλληνες σεφ που προωθεί την βιωσιμότητα, εκφράζοντας μια σύγχρονη προσέγγιση της διεθνούς γαστρονομίας.

Έλενα Παραβάντη, RD διατροφολόγος και συγγραφέας.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της διατροφής εδώ και 25 χρόνια ως κ διατροφολόγος, σύμβουλος τροφίμων, συγγραφέας, δημοσιογράφος, και καθηγήτρια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα. Είναι δημιουργός του olivetomato.com της πρώτης και κορυφαίας διαδικτυακής πηγής για την αυθεντική μεσογειακή διατροφή και συγγραφέας του βιβλίου The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners των εκδόσεων DK/Penguin Random House. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε πολλά διεθνή ΜΜΕ όπως το CNN, Prevention, U.S. News & World Report, Fox News. Έχει συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς και πανεπιστήμια όπως Yale University, Loyola University, University of Missouri, Louisiana State University, American College of Greece, Ίδρυμα Λαμπράκη, TEDx και άλλα.

Σταυριανή Ζερβακάκου, chef

Έχοντας αποσπάσει ένα Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας για τη δουλειά της στο εστιατόριο του «Κυρίμαι», ξενοδοχείου αναφοράς στην ιδιαίτερη πατρίδα της τη Μάνη, η Σταυριανή Ζερβακάκου είναι μια σεφ με ακατανίκητο πάθος για την εξαιρετική πρώτη ύλη και την ιχνηλάτησή της. Αυτή της η αγάπη ήταν που, στο γύρισμα της προηγούμενης δεκαετίας, την έφερε να ηγείται της κουζίνας ενός απ’ τα πιο δυναμικά καλοφαγικά στέκια της Κωνσταντινούπολης: το «Karaköy Gümrük», με πολλές αναφορές σε ξένα και εγχώρια περιοδικά, εφημερίδες και εκπομπές στο CNB-C, στο ΤRT και αλλού.

Το 2021 ανέλαβε την κουζίνα του Annie’s Fine Cooking όπου πολύ γρήγορα εκτός από τις διακρίσεις ελληνικής κουζίνας συμπεριλήφθηκε στα προτεινόμενα εστιατόρια του οδηγού Michelin.

Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος, chef

O chef πίσω από την προετοιμασία των παικτών του Master Chef

O Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος είναι Πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου, με σπουδές στην Ξενοδοχειακή-Εστιατορική τεχνική και στη Μαγειρική Τέχνη. Από το Τμήμα Μαγειρικής – και μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης – πήρε υποτροφία για την Γαλλική ακαδημία μαγειρικής “Le Cordon Bleu” του Λονδίνου.

Έχει εργαστεί σε Ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια της Ελλάδος και του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει Chef de cuisine στα εστιατόρια: Οlive Garden του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, Kastri Bistro του ξενοδοχείου DOMOTEL KASTRI (βραβείο Ελληνικής κουζίνας Αθηνοράματος και δύο αστέρια FNL BRA Awards) και SENSE Restaurant του ξενοδοχείου AthensWas όπου έλαβε πρόσφατα τη διάκριση Michelin Plate από τον παγκοσμίου φήμης οδηγό Guide Michelin.

Αυτή την περίοδο, βρίσκεται στη θέση του Ex. Chef της ANEMI HOTELS (AthensWas και Anemi Hotel – SENSE restaurants) και παράλληλα είναι ο Consulting Chef του εστιατορίου MAZI στο Λονδίνο και του Jolly Joker στη Λευκωσία.

Tα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται επίσης ως εκπαιδευτής σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.

Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου επαγγελματικής μαγειρικής “SENSES” (εκδόσεις SOLD OUT), του βιβλίου “MAZI-Modern Greek Food” (εκδόσεις Mitchell Beazley”) και του εκπαιδευτικού εγχειριδίου των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης του Ι.Ι.Ε.Κ. Praxis.

Ο Αλέξανδρος έχει πάθος με το να ανακαλύπτει τις παραδοσιακές συνταγές κάθε τόπου αλλά και τα τοπικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδος και να αξιοποιεί όλη αυτή τη γνώση στα πιάτα του. Οι αναφορές του εξάλλου είναι αυτές και δεν διστάζει να το ομολογήσει: «Θεωρώ ότι πρεσβεύω την ελληνική κουζίνα, όπως κι αν την αποκαλούμε, μοντέρνα ή δημιουργική, επειδή έχω έντονα παιδικά βιώματα, συγκεκριμένες γεύσεις στο μυαλό μου. Όλα μου τα καλοκαίρια ως παιδί τα περνούσα στα χωριά των γονιών μου στην ορεινή Μεσσηνία και στα Τζουμέρκα στην Ήπειρο. Οι γιαγιάδες μου μαγείρευαν σε ξυλόφουρνους, είχαν δικά τους μποστάνια και ζώα, οπότε έχω αναμνήσεις από τις πραγματικές γεύσεις. Από τη σωστή ντομάτα, το δικό τους γάλα, τα φρέσκα αυγά, από τη γαλατόπιτα που έφτιαχνε η γιαγιά μου και έψηνε στα ξύλα […] Με αυτές τις αναμνήσεις μπαίνω σήμερα στη διαδικασία να φτιάξω ένα πιάτο που να αφήνει στο στόμα τη μνήμη εκείνων των πρώτων γεύσεων»…»

Κώστας Μπαμπαλίκης, chef

Το «μικρόβιο» της μαγειρικής μπήκε από πολύ μικρή ηλικία όπου και θυμάμαι τον εαυτό μου στην κουζίνα παρατηρώντας αλλά και βοηθώντας την μητέρα μου στα πάντα. Σπούδασα στο ΤΕΙ Αθηνών Τουριστικές Επιχειρήσεις και παράλληλα σε ιδιωτική σχολή την τέχνη της μαγειρικής.

Εκεί ευτύχησα να έχω δάσκαλο και μέντορα τον chef patron του ιστορικού εστιατορίου ΕΔΩΔΗ Μιχάλη Λυτρίβη, όπου και συνεργάστηκα μαζί του επί 2 χρόνια.

Κατόπιν, ακολούθησε ένας χρόνος με καθαρή γαλλική φιλοσοφία στην κουζίνα του Escargot στη Γλυφάδα ιδιοκτησίας κ. Μάμμου, ενός ανθρώπου με σημαντικό όνομα στην γαστρονομία. Επόμενος σταθμός το εστιατόριο Dish της ελληνογαλλίδας σεφ Μαριλής Καμπάνη ενώ ακολούθησαν 6 εκπληκτικά χρόνια στον Αστέρα Βουλιαγμένης, φτάνοντας μέχρι σεφ βάρδιας και παράλληλα εργάστηκα 2 χρόνια στο Προεδρικό Μέγαρο.

Από το 2013 και έπειτα «στρατηγώ» το δικό μου εστιατόριο στην Αλμυρή Κορινθίας το Αλμυρίκι με βάση την ελληνική και δημιουργική ελληνική κουζίνα.

Ιάκωβος Απέργης, chef

Με καταγωγή από την Τήνο και το Καρπενήσι, σπούδασε στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων.

Στις αρχές της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Ιάκωβος Απέργης, είχε την χαρά και την τύχη να συνεργαστεί με τον Γεώργιο Τσελεμεντέ στην Κουζίνα των κρύων πιάτων στα τότε καφεστιατόρια ΝΕΟΝ. Στη συνέχεια μαγείρεψε σε διάφορα εστιατόρια και αλυσίδες καταστημάτων εστίασης καθώς και σε μεγάλα Super Markets.

Είναι μέλος της Ακαδημίας Αρχιμαγείρων Ελλάδας.

Πλέον εργάζεται έως και σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά (Τζάνειο) ως Υπεύθυνος Μαγειρείου.

Στην κουζίνα του Τζάνειου προσπαθεί με τους συναδέλφους του να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, παρόλες τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες, δημιουργώντας γεύματα ευφάνταστα, καλομαγειρεμένα και γευστικά, όπως στα gourmet εστιατόρια, και βάσει πάντα των διατροφικών οδηγιών κάθε πάθησης.

Κάθε μάθημα με τον Ιάκωβο Απέργη είναι ένα ταξίδι που σε φέρνει πιο κοντά στην ανακάλυψη των μικρών και μεγάλων μυστικών της μαγειρικής τέχνης.

Χρήστος Παπαθεοδώρου, chef

Ο Χρήστος Παπαθεοδώρου σπούδασε την μαγειρική τέχνη στη Σχολή της Αναβύσσου και σήμερα αποτελεί την ψυχή του SENSE Athens [Athens Was Hotel] με πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαστρονομική ομάδα, είναι ο ειδικός στη Μεσογειακή διατροφή και διαθέτει τεράστια εμπειρία σε περισσότερα από δέκα διάσημα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας στην Ελλάδα. [KASTRIBISTRO, AMANZOE RESORT, BALTHAZAR BAR – RESTAURANT, TITANIA HOTEL, SAFKA RESTAURANT, TESOROMIORESTAURANT, κ.ά.]

Λάτρης της ελληνικής γαστρονομίας και καθηγητής μαγειρικής στο ΙΕΚ PRAXIS, ο Χρήστος εξασφαλίζει ότι καθένα από τα πιάτα του SENSE συμμορφώνεται με τα υψηλά γαστρονομικά standards που διέπουν το εστιατόριο. Η βαθιά του αγάπη για τη δουλειά του και η ατέρμονη δημιουργικότητά του τον κάνουν να περνάει άπειρο χρόνο στην κουζίνα! Είναι αυτός που είναι πάντα εκεί, στο γαστρονομικό εργαστήρι του SENSE. Πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και ανοιχτός σε νέες ιδέες, ο Χρήστος είναι ιδιαίτερα αγαπητός από όλους .

Γιάννης Παρίκος, chef

Ο Ιωάννης Παρίκος ξεκίνησε το «μαγειρικό του ταξίδι» έχοντας εμπνευστεί από δυο καταπληκτικές μαγείρισσες, την μητέρα και την γιαγιά του!Μεγαλώνοντας σε ένα παραθαλάσσιο χωριό τη Γλύφα όπου η συνύπαρξη των ψαράδων με τα καΐκια και των καλλιεργητών της ελιάς, του έδωσαν τις πρώτες εικόνες και εμπειρίες. Τα αρώματα και οι γεύσεις από το φρέσκο λάδι ,το θυμάρι, τη ρίγανη και το φασκόμηλο τα είχε γύρω του καθημερινά καθώς στα παιδικά του χρόνια βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση, που μέχρι και σήμερα πραγματεύεται την ελαιοκαλλιέργεια .Οι αναμνήσεις από τα μαγειρέματα, οι μυρουδιές του ξυλόφουρνου και της κατσαρόλας που άχνιζε, τα οικογενειακά μαγειρέματα και η σπουδαία θέση που κατείχε το φαγητό στο σπίτι τους, αποτέλεσαν τον οδηγό στο όνειρο, που όμως έγινε συνειδητή επιλογή. Οι πηγές των εμπνεύσεων του έχουν τις ρίζες τους στα βιώματα των παιδικών του χρόνων και στα μετέπειτα ταξίδια. Στην τεχνογνωσία που απέκτησε συνέβαλαν οι εμπειρίες μέσα από τις συνεργασίες και η διαρκή αναζήτηση της γνώσης.

Μετά τις σπουδές του η πρώτη του δουλειά ήταν στο Βαρούλκο που συμπεριλαμβανόταν μέσα στα καλύτερα εστιατόρια και έτσι πήρε δυνατές βάσεις. Στη συνέχεια εργάστηκε την Σπονδή που αποτελεί ένα εστιατόριο-σχολή, για τη νέα γενιά των μαγείρων. Το ανήσυχο πνεύμα του τον ώθησε να ταξιδέψει για να διευρύνει τις μαγειρικές γνώσεις – εμπειρίες και έτσι βρέθηκε να εργάζεται στο βραβευμένο με τρία αστέρια ***Michelin εστιατόριο Epicure του Παριζιάνικου Hotel Bristol στο πλευρό του του μεγάλου chef Eric Frechon . Συνέχισε τη διαδρομή του στο διάστερο Sea Gril **Michelin στις Βρυξέλλες δίπλα τον chef Yves Mattagne. Επιστρέφοντας σε ελληνικό έδαφος, εργάστηκε σε πολυβραβευμένα εστιατόρια, όπως η Χύτρα τη σεζόν 2009-2010 αποσπώντας 1 αστέρι Michelin ,το Water Restaurant του ξενοδοχείου Sani Asterias Suites, το Life Gallery, το Cash κ.ά.

Έχει τιμηθεί με Χρυσό Σκούφο από το 2007 έως και το 2019 ανελλιπώς, και τα δυο τελευταία χρόνια έχει λάβει δυο βραβεύσεις για την «Καλύτερη Ελληνική Κουζίνα» ενώ σήμερα η σύγχρονη γευστική αισθητική του αποτυπώνεται στα πιάτα του εμβληματικού Βαρούλκο με 1 αστέρι *Michelin στον Πειραιά, στο οποίο είναι σεφ ενώ συνεχίζει με πάθος και αγάπη να υπηρετεί την μαγειρική τέχνη.

Οι μαγειρικές του αρχές είναι ένα μείγμα δημιουργικής Μεσογειακής κουζίνας με επιρροές από την κλασική Γαλλική, πάντοτε με σεβασμό στην ισορροπία μεταξύ των γεύσεων και ενός καλαίσθητου οπτικού αποτελέσματος.

Ευτυχία Γουπίου, sommelier

Γεννήθηκα το 1989 στη Ναύπακτο όπου και μεγάλωσα. Μετακόμισα στην Αθήνα για να σπουδάσω Οινολογία και Τεχνολογία Ποτών στο ΑΤΕΙ Αθηνών (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Μετά το πέρας των σπουδών μου ξεκίνησα να εργάζομαι ως Sommelier, ενώ παράλληλα παρακολουθούσα τα επίπεδα του WSET/WSPC και του Court of Master Sommelier. Έχω συμμετάσχει δύο φορές στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα Οινοχόου καθώς επίσης και στο τελευταίο συνέδριο των Master of Wine στην Ισπανία ως Diploma Student.

Επαγγελματικά έχω συνεργαστεί με ξενοδοχειακούς ομίλους, όπως οι Costa Navarino, Andronis Group και Aman Resorts, καθώς επίσης και με εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, όπως το Aleria. Το τελευταίο διάστημα απασχολούμαι στο χώρο των πωλήσεων στην Κάβα OAK.

Δημήτρης Σαραντόπουλος – Διαπιστευμένος γευσιγνώστης ελαιολάδου

Ο Δημήτρης Σαραντόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από νεαρή ηλικία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το εμπόριο ενώ στα 23 του έτη άνοιξε το πρώτο του κατάστημα λιανικής. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι ένας επαγγελματίας υψηλού επιπέδου με πολυετή εμπειρία στο λιανεμπόριο και τη διεύθυνση πωλήσεων. Είναι ο ιδρυτής και επιχειρησιακός υπεύθυνος της Olive Epitome, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αφιερωμένης αποκλειστικά στην πώληση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ανωτέρας ποιότητας, στόχος της οποίας είναι η διάδοση των ελληνικών ποικιλιών ελιάς ανά τον κόσμο καθώς και η μύηση και εκπαίδευση του καταναλωτή για τα οφέλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην υγεία και τη γαστρονομία.

Είναι συνιδρυτής της εταιρείας Olive Oil Experience με έδρα τη Σαντορίνη, το εγχείρημα της οποίας αφορά την προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ως βασική αξία του ελληνικού πολιτισμού και της Μεσογειακής διατροφής, μέσα από ένα πρωτοπόρο, εκπαιδευτικό ταξίδι γνώσεων και αισθήσεων, το οποίο περιλαμβάνει γευσιγνωσία 7 διαφορετικών ελληνικών ποικιλιών ελαιολάδου από όλη τη χώρα, σε συνδυασμό με ένα ειδικά διαμορφωμένο degustation menu 7 πιάτων υψηλής γαστρονομικής αξίας.

Eίναι μέλος του επίσημα διαπιστευμένου από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μία θέση που του επιτρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς στην οργανοληπτική αξιολόγηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και επομένως να είναι σε θέση να διακρίνει ποιοτικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα.

Γιάννης Καρβέλας, πιστοποιημένος Pro Olive Oil Expert

Ο Ιωάννης Καρβέλας είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PARATUS Europe Ltd.

Είναι πιστοποιημένος ως Pro Olive Oil Expert, βασικός εισηγητής των πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της PARATUS Europe και ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια, ελαιοποίηση, αποθήκευση και πώληση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Υποστηρίζει εταιρείες του χώρου τόσο στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών του διεθνούς συμβουλίου ελαιοκομίας και απαιτήσεων διεθνών προτύπων σε όλα τα στάδια, όσο και σε θέματα επικοινωνίας, εκθέσεων και εξαγωγών.

Έχει διοργανώσει με επιτυχία γευσιγνωσίες Ελαιολάδου για περιοδικά και εταιρείες.

Ταυτόχρονα, είναι έμπειρος Σύμβουλος στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801 και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία ως εισηγητής πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ανωτέρω πρότυπα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Χρήστος Τριβυζάς, Οπτική επικοινωνία

Ο Χρήστος Τριβυζάς γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Αφού σπούδασε Προγραμματισμό και Ανάλυση Συστημάτων, συνέχισε τις σπουδές του στη σχολή ΑΚΤΟ (Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Όμιλος) όπου έλαβε το Diploma of Higher Education in Graphic Design. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2001 αποκτώντας Master of the Arts από το Middlesex University του Λονδίνου.

Συνεργάστηκε με τον Όμιλο ΙΜΑΚΟ ως Supervisor στους τομείς Επεξεργασίας Εικόνας & Morph και στη συνέχεια εργάστηκε σε διαφημιστικές εταιρείες ως γραφίστας και Creative Director. Από το 1997-2002 διετέλεσε καθηγητής στη σχολή ΑΚΤΟ στους κλάδους 3D Animation και Sketch-Comics-Cartoon.

Tο 2003 ίδρυσε στην Αθήνα το δημιουργικό γραφείο “Chris Trivizas” το οποίο μέχρι και σήμερα έχει αποσπάσει διακρίσεις και βραβεία σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς όπως ΕΒΓΕ, Ermis Awards, ED-Awards, Eulda, The dieline Awards, Red Dot Design Awards, A’ Design Awards & Competition, German Design Award, IF Design Awards, Hiiibrand, BNA, BBA, WOLDA & ADA.

To 2018, έργα του συμμετείχαν στην έκθεση ‘Good Design Greece Exhibition 2018’ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στην Αθήνα. Το 2017, στα πλαίσια του Design Hét Budapest / Budapest Design Week. βραβευμένο έργο του γραφείου του συμμετείχε στην έκθεση ‘40×40’, που διεξήχθη στη Budapest Projekt Galéria, στη Βουδαπέστη. Επίσης έργα του συμμετείχαν στην 1η Διεθνή Μπιενάλε Τεχνών στη Σαντορίνη το 2012, στο 1ο Συμπόσιο για την Ιστορία της γραφιστικής στα Βαλκάνια “Balkan Locus-Focus Symposium” στο πανεπιστήμιο οικονομικών της Σμύρνης, στην Τουρκία, το 2012 καθώς και στην 1η Διεθνή Μπιενάλε Λογοτύπου το 2008, στο Banská Bystrica στη Σλοβακία.

Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογές από τους οίκους Artpower, Designer Books, Gestalten, Gingko Press, Index Book, Laurence King Publishing, Monsa, Ooogo, Promopress, Rockport, Rotovision, Sandu, SendPoints, Taschen, Viction:ary & Zeixs, ενώ έχουν γίνει παρουσιάσεις με αφιερώματα, συνεντεύξεις και άρθρα στα περιοδικά +design, Adobe Magazine, gr design, Eye Magazine, IdN™ Magazine, Novum (World of Graphic Design) & Slanted Magazine.

Άρθρα του πάνω σε ειδικού ενδιαφέροντος θέματα design έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά +design και gr design.

Δημήτρης Κανελλόπουλος/ DESIGN DIRECTOR / TUTOR / ATHENS, GREECE

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1979. Σπούδασα στον ΑΚΤΟ (‘97-’99) DTP και στο University for the Creative Arts (former Kent Institute of Art and Design) (‘01-’03) Visual Communication Design (BA & HND).

Ήμουν συνιδρυτής και design director του δημιουργικού γραφείου “The Comeback Studio” (‘12-‘19) και μέλος της ολιστικής δημιουργικής ομάδας “Within”. Προηγουμένως, είχα εργαστεί στην “Somethink” (‘11-‘12) και στην “Wedia, Digital Agency” (‘09-‘10), ως web designer, στο design group “Poordesigners” (‘06-’09) όπου ήμουν συνιδρυτής και senior designer, στην «Ιδεογραφική Α.Ε» ως γραφίστας (‘03-’05), στην “Still waters run deep” (Λονδίνο – πρακτική ‘02) και στην “Εyephobia adv.” (Αθήνα ‘01). Τέλος έχω διδάξει web design και γραφιστική στο «ΙΕΚ PRAKSIS» (‘11-‘12) και από το 2019 είμαι μέλος των καθηγητών της σχολής «Βακαλό» στον τομέα BA Digital Design, όπου διδάσκω Γραφιστικές εφαρμογές στο 2ο έτος και Branding στο 3ο έτος.

Έχω διακριθεί στα ΕΒΓΕ με επαίνους και βραβεία, (‘04,’05,’07, ’08, ’13, ’14, ’18) στα European Newspaper Awards (Typographic Covers Excellence ’16), στα Labela (’15), στα Olymp Awards (’17), στα hiiibrands awards/packaging (‘18) και στα Packaging Innovation Awards (‘19).

Tο 2010 – 2012 διετέλεσα πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας ενώ την περίοδο 2008 – 2010 είχα την θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ.

Έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις στα πλαίσια του “Design Walk” (‘07,’08,’09,’10), αλλά και στις έκθεσεις των PoorDesigners, “Re:cover. Klik Records covers” (Σίφνος ‘07) και “Mapping Europe” (Αθήνα ‘07). Eπίσης στις: “Terra Nueva, Exploring the Explorers”, (Αθήνα ‘11), “Sarayevo 100 Exhibition”, (Sarajevo ‘14), “Crisis is a Greek Word”, (Αθήνα ‘14), “ε/Design your Expression”, (Θεσσαλονική ‘15), «100 Αφίσες για την Κρήτη», (Xανιά ‘17), “Ηiiibrands Award winners” (Hangzhou, Κίνα ‘19), “Graphic Stories Cyprus 5” (Λευκωσία, Πάτρα, Aθήνα ‘19), και “Food Expo 2019” (Aθήνα ‘19).

Έργα μου έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες στην Ελλάδα (+design, GR Magazine, LIFO, Athens Voice, ΤΑ ΝΕΑ), και στο εξωτερικό [novum, E-tapes, connection:made in greece, idN (International Designers Network)] καθώς επίσης και σε βιβλία (Small studios, hesign publications ’09, Human Logo: Trademarks and Symbols, Counter Print, ‘14, Branding Element/ Logo 3, SendPoints ‘14, Graphic Stories Γραφιστορίες Λεύκωμα, MacAd ‘19.

Ιωάννης Φετάνης, Οπτική επικοινωνία

Ο Ιωάννης Φετάνης γεννήθηκε στην Αθηνά. Έχει σπουδάσει γραφιστική στον ΑΚΤΟ απ’ όπου αποφοίτησε το 2004 με τον τίτλο Bachelor of Arts (Ηonors) Degree στην Γραφιστική. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2007 αποκτώντας τον τίτλο Master of Arts in Design (Σχεδιασμός Στρατηγικής Οπτικής Επικοινωνίας) από το πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου.

Από το 2004 μέχρι και σήμερα έχει εργαστεί τόσο σε διαφημιστικές εταρείες και δημιουργικά γραφεία όσο και σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Παράλληλα, συμμετέχει σε όμαδες σχεδιασμού επικοινωνίας πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως το Creative Action Network (USA), το TEDx και το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε ομάδες σχεδιασμού πολιτικής επικοινωνίας και σε εκθέσεις/ μπιενάλε γραφιστικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει διακριθεί μεταξύ άλλων στα παρακάτω: Young Lions Hellas (Cannes Lions Advertising Festival), ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης), European Design Awards, Hiiibrand Awards 2015 (Nanjing, China), Good 50×70 (Milan Trienalle, Italy), Political Poster Show (Mons Trienalle, Belgium), Poster For Tomorrow (Paris Design Week) και Golden Bee (Moscow Global Biennale of Graphic Design), για αφίσες, λογότυπους και συσκευασίες.

Νικόλας Χάρης, FnB Manager

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά το 1983. Τελειώνοντας την Ελληνογαλλική σχολή “Jeanne d’Arc” σπούδασε Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων όπου μετά το πέρας των σπουδών του κατέχει το ανώτατο Ελβετικό δίπλωμα στον συγκεκριμένο τομέα. Ακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το πανεπιστήμιο Strathclyde στην Γλασκώβη στην διοίκηση και διαχείριση του διεθνούς τουρισμού και φιλοξενίας όπου από όπου διαθέτει και το Master. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά ενώ γνωρίζει και Ιταλικά.

Επαγγελματικά, έχει εργαστεί σε όλες τις θέσεις ενός επισιτιστικού τομέα, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικές και εξέχουσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και κυρίως στη Σαντορίνη (Andronis Group, Katikies Group) και την Αθήνα (Domotel Kastri) ως Food and Beverage Manager, καθώς και με γνωστά affiliations όπως είναι τα Relais&Chateaux και τα Leading Hotels of the World αλλά και ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως είναι η Aman. Σήμερα, διδάσκει Τροφογνωσία, Κοστολόγηση αλλά και Menu planning&engineering στην σχολή Chef D’Oeuvre στην Αθήνα.

Χάρης Τζαννής // Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ο Χάρης Τζαννής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε ειδικός εφαρμογών με πολυμέσα (Αθήνα, 1993) με μεταπτυχιακό στην δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου για ψηφιακές πλατφόρμες οργάνωση διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών (Παρίσι, 2000).

Δραστηριοποιείται από το 1996 στον τομέα των Νέων Μέσων με ιδιαίτερη αγάπη στο Internet. Εργάστηκε στα τμήματα πολυμέσων των εταιρειών Νοοτροπία ΕΠΕ, Cybernauts and Cybernotsκαι Exodus ΑΕ σχεδιάζοντας πλήθος διαδραστικών εφαρμογών για σημαντικούς πελάτες όπωςη Greenpeace, η Εμπορική Τράπεζα, το ίδρυμα Γιώργος Γεννηματάς, το Νομισματικό Μουσείο, ηΤράπεζα Κύπρου, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Παιδείας κ.α.

Tο 2001 ίδρυσε την «Άσπρη λέξη της ημέρας», εκδίδοντας παράλληλα γλωσσολογικά λεξικά, έως και το 2010 όπου η «άσπρη λέξη» έχει μετονομαστεί σε «asprimera» και σε συνεργασία με την Μαριάννα Καβρουλάκη εκδίδει το πρώτο ελληνικό γαστρονομικό λεξικό με τίτλο “Η γλώσσα της γεύσης”. Tην ίδια χρονιά εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στο portal Pathfinder.gr, όπου ξεκίνησε την παραγωγή διαδικτυακών γαστρονομικών εκπομπών για την ιστορία των τροφών. Τo 2011 ξεκίνησε συνεργασία με τον γαστρονομικό οδηγό “The Food and Leisure Guide” [FNLguide]όπου σχεδίασε και παρουσίασε μια σειρά διαδικτυακών εκπομπών όπως τις “The Chefs”,“The Bartenders” και “The cocktails” που προβλήθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Το 2017 δημιουργεί το www.productoftheday.com, δηλαδή την καθημερινή παρουσίαση ελληνικών προϊόντων στο Internet και παράλληλα συνεργάζεται με το Αθηνόραμα Umami. Το 2019 ιδρύει το Delio Food Hub, τον πρώτο κόμβο διανομής προϊόντων τροφίμων μικρών παραγωγών σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Έχει συνεργασθεί με το Μητροπολιτικό Κολέγιο όπου δίδαξε Επικοινωνία της Γαστρονομίας» ενώ είναι πιστοποιημένος εισηγητής του INΣΕΤΕ σε θέματα γαστρονομικού μάρκετινγκ, όπου παρουσιάζει μοντέλα ανάπτυξης που στηρίζονται στην γαστρονομία και τον τουρισμό.