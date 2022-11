Κρήτη: Συμμετοχή του Crete Film Office στο 63ο TIFF

Μετά από πρόσκληση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «On Location and Beyond: The Intangible Benefits of Film Commissions and Film Offices (Πέρα από τις τοποθεσίες – τα άυλα οφέλη των Εθνικών Επιτροπών Κινηματογράφου και των Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών)» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (MOMus), στο πλαίσιο των Agora Talks του 63ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (TIFF).

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε η κα Μαρία Κουφοπούλου Διευθύντρια της Ελληνικής Επιτροπής Κινηματογράφου (Hellenic Film Commission), συμμετείχαν η κ. Teija Raninen, υπεύθυνη της Επιτροπής Κινηματογράφου Δυτικής Φινλανδίας, ο κ. Marco Cucco, καθηγητής Πολιτιστικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ο κ. Martin Cuff, ειδικός στις Δημιουργικές Βιομηχανίες και το Nation Branding, και η κ. Ελένη Βουγιουκαλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η οργάνωση και λειτουργία του Crete Film Office.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα απτά και άυλα οφέλη που προκύπτουν από τις Επιτροπές Κινηματογράφου (Film Commisions) και τα Τοπικά Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices) στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο μεταξύ των οπτικοακουστικών παραγωγών και των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, ενώ αναφέρθηκαν διεθνείς περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) και φιλικές προς τον κινηματογράφο πολιτικές, και επίσης αναλύθηκε πώς οι κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές παραγωγές μπορούν να χρησιμεύσουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η κ. Βουγιουκαλάκη ανέφερε, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στηρίζουν έμπρακτα τις οπτικοακουστικές παραγωγές που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο γυρισμάτων, αναφέρθηκε στο πλήθος των παραγωγών που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης ως αρμόδια για το Crete Film Office δίνοντας παραδείγματα διευκόλυνσης παραγωγών που υλοποιήθηκαν με την συνδρομή της.

Επιπλέον η κ. Βουγιουκαλάκη εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης στην ημερίδα «Το Δημόσιο πάει….σινεμά», που διοργανώθηκε την ίδια ημέρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τοπικά γραφεία διευκόλυνσης οπτικοακουστικών παραγωγών και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της προσέλκυσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης ξένων και ελληνικών παραγωγών σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το Δημόσιο και οι λειτουργοί του κινούνται για να εξυπηρετήσουν τις παραγωγές αυτές κ.λ.π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης κος Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά: «Ο Κινηματογραφικός Τουρισμός, από μόνος του συνδέει και αποτελεί κεντρικό σημείο για μια σειρά εναλλακτικών μορφών όπως ο φυσιολατρικός, ο γαστρονομικός, ο πολιτισμικός κ.α. εντούτοις «κουβαλάει» όλη τη δύναμη της 7ης τέχνης. Την ίδια στιγμή, η Κρήτη ενισχύει την τεχνογνωσία της και ετοιμάζεται για την νέα παραγωγή που θα μπει στους δέκτες μας το 2023 και 2024, κάπου εκεί στο Νότο, στην Παραλία κι από εκεί σε όλη την Κρήτη!»