Κρήτη | Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 13 Δήμους του νησιού και την 7η ΥΠΕ υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής αρμόδιος σε θέματα ενέργειας, στα πλαίσια του έργου «INTegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)» του προγράμματος ELENA.

Μέσα από την Πρωτοβουλία ELENA (European Local ENergy Assistance), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΕΕ, η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση ενεργειακών έργων, την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης, που αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Η προγραμματική σύμβαση έχει προϋπολογισμό 812.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Περιφέρεια Κρήτης, και εστιάζει στην προετοιμασία και ωρίμανση έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε εν συνεχεία οι φορείς να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια από τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, παρόντες ήταν επίσης οι Δήμαρχοι, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, Μυλοποτάμου Δημήτρης Κόκκινος, Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Σισαμάκης, Αντιδήμαρχος Χερσονήσου Κώστας Αναστασάκης.

«Υπογράφουμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους και τους δημόσιους φορείς του νησιού για την ωρίμανση ενεργειακών έργων, ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης. Στόχος μας είναι μια αποδοτική ενεργειακά Κρήτη με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές και προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, συντονίζουμε και υποστηρίζουμε τους φορείς του νησιού για ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

Στα πλαίσια του έργου Interact in Crete, η Περιφέρεια Κρήτης και οι συμβαλλόμενοι Δήμοι θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού αρμοδιότητάς τους, αντικαθιστώντας τις με τεχνολογία LED για σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού και της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Βασικός άξονας του έργου Interact in Crete αποτελεί η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, με έμφαση στις νοσοκομειακές μονάδες και τα Κέντρα Υγείας σε όλη την Κρήτη, τα οποία στη διάρκεια της πανδημίας λειτουργούν υπέρ των ορίων τους, χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή ενεργειακή κλάση, σημαντικές εκπομπές ρύπων και, ως εκ τούτου, πολλές δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης.

Με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, ιδίως στο πλαίσιο της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης του ενεργειακού κόστους, θα μελετηθεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων για τον ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (net metering, virtual net-metering) και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών πάνελ. Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των συμβαλλόμενων Δήμων και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία αδειοδότησης και χρηματοδότησης.

Συμμετέχοντες Δήμοι στο πρόγραμμα:

Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Δήμος Ηρακλείου

Δήμος Φαιστού

Δήμος Χερσονήσου

Δήμος Σητείας

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Δήμος Αμαρίου

Δήμος Ανωγείων

Δήμος Μυλοποτάμου

Δήμος Αποκορώνου

Δήμος Πλατανιά

Δήμος Σφακίων

Δήμος Χανίων