Κρήτη: Ο 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων

Την Κυριακή 7 Μαΐου θα μεταδοθεί ψηφιακά η τελετή βράβευσης με μαθητές από Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ρόδο και Κρήτη.

Το Envolve Entrepreneurship (https://greece.envolveglobal.org/el/) ανακοινώνει τις δέκα επικρατέστερες επιχειρηματικές προτάσεις του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο του πυλώνα εκπαίδευσης του Envolve Entrepreneurship, του Οργανισμού που στηρίζει σταθερά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, έχοντας συμπληρώσει δεκαετή παρουσία στο ελληνικό οικοσύστημα των startups και καινοτομίας.

Οι δέκα ομάδες θα παρουσιάσουν ζωντανά το επιχειρηματικό τους εγχείρημα στην ψηφιακή τελετή ανάδειξης των νικητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2023. Η τελετή βράβευσης θα προβληθεί live στις σελίδες Facebook και YouTube του Envolve Entrepreneurship στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/envolveedu23

Οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες των φιναλίστ προέρχονται από μαθητικές ομάδες από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κρήτη και τη Ρόδο, περιλαμβάνουν εγχειρήματα που αφορούν σε αειφόρα προϊόντα και υπηρεσίες για την καθημερινότητα, τη διατροφή, τις βιώσιμες πόλεις, την ψυχική υγεία και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αιτήσεις συμμετοχής κατατέθηκαν από 118 ομάδες μαθητές Γυμνασίων, Γενικών, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς και Πειραματικών, Διαπολιτισμικών και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων & Λυκείων (ΕΝΕΓΥΛ) από όλη την Ελλάδα με τις μαθητικές κοινότητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ρόδο, Κρήτη, Πάτρα, Καλαμάτα και Φλώρινα να δίνουν δυναμικά το «παρών» με καινοτόμες προτάσεις.

O Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Για ακόμη μια φορά, οι «επιχειρηματίες του αύριο» μας εντυπωσίασαν με την καινοτόμο σκέψη τους και τη δημιουργικότητά τους. Τα παιδιά βλέπουν την επόμενη μέρα της επιχειρηματικότητας με διαφορετική ματιά και μας ενθουσιάζουν με τις πολλά υποσχόμενες ιδέες τους. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλες τις ομάδες των μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών που εργάστηκαν ομαδικά και συμμετείχαν στον τρίτο κύκλο του μαθητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας του Envolve. Περισσότερες από 118 ομάδες από όλη την Ελλάδα μας ενέπνευσαν με τα αειφόρα προϊόντα και υπηρεσίες που δημιούργησαν. Ανυπομονούμε για την τελική παρουσίαση των 10 φιναλίστ στην τελετή βράβευσης, μια πραγματική γιορτή της επιχειρηματικότητας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!».

Στην τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Μαΐου 2023 στις 11:00 και θα φιλοξενήσει εκπροσώπους της επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής, καθώς και εθνικών και πολυεθνικών οργανισμών, Χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κύριος Χρίστος Δήμας.

Ο μαθητικός διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης), της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρεια Κρήτης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, του Δήμου Κηφισιάς, του Δήμου Βέροιας, του Δήμου Νεάπολης–Συκεών, του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Δήμου Ορεστιάδας.

Η κριτική επιτροπή του μαθητικού διαγωνισμού αποτελείται, από εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ, τον Mιχαήλ Σκούλλο, Ομότιμο Καθηγητή, Επικεφαλής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο στο ΕΚΠΑ, Πρόεδρο του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και Συντονιστή MEdIES, την Δρ Στέλλα Κυρίμη, Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΑΚΤΟ, την Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης & μέλος του Δ.Σ. The People’s Trust, τη Ρόζι Τσέλα, Business Manager CSR & University Alliances Country Lead της SAP Hellas, τη Χριστίνα Δεληγιάννη, Διευθύντρια Πολιτικής και Προγραμμάτων , Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), την Αγγελική Σαββίδου, Personal and Business Finance Consultant, Finance Lady και τον Αλέξανδρο Νούσια, Managing Director του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα.

Οι χορηγοί επάθλων του διαγωνισμού είναι οι ΔΕΔΔΗΕ, Delphi Economic Forum, The People’s Trust, AKTO, Microsoft, BIKEWISE, Finance Lady και το Envolve Entrepreneurship.

Τα έπαθλα περιλαμβάνουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι 5 ατόμων στις Βρυξέλλες, χορηγία του ΔΕΔΔΗΕ και του Envolve Entrepreneurship, μία πλήρη υποτροφία φοίτησης (100% απαλλαγή διδάκτρων) και δύο μερικές υποτροφίες φοίτησης (50% απαλλαγή διδάκτρων) στο πιο ολοκληρωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γραφιστικής | Bachelor of Arts (Honours) Degree in Graphic Design, με την επικύρωση του Middlesex University London, από τον ΑΚΤΟ, εισιτήρια και διαμονή για 3 ομάδες φιναλίστ στο Delphi Economic Forum, χορηγία του Delphi Economic Forum, συμμετοχή για 5 νικήτριες ομάδες σε Azure AI Training Days και συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στο Minecraft for education free worlds trainings, με την υποστήριξη της Microsoft, δωροεπιταγές τεχνολογικού εξοπλισμού, με την υποστήριξη της People’s Trust, μια εκπαιδευτική εκδρομή́ τριών (3) ημερών για 5 άτομα στην περιοχή του Ζαγορίου, χορηγία της BIKEWISE, καθώς και συμμετοχή για 2 νικήτριες ομάδες σε Young leaders cash flow και Personal finance: junior edition, με την υποστήριξη της Finance Lady.

Περισσότερα για την τελετή βράβευσης, το πρόγραμμα, τους ομιλητές, αλλά και τους οργανισμούς που υποστηρίζουν τη φετινή διοργάνωση, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://bit.ly/EduContest23

To Εnvolve παρουσιάζει τις δέκα ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό, με αλφαβητική σειρά:

H ecoCash από το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία κατ’ οίκον παραλαβής απορριμμάτων, που επαναπροσδιορίζει τη διαχείριση τους, προσφέροντας καθαρό κέρδος ως μεσάζοντας ενός ηλεκτρονικού εμπορίου απορριμμάτων.

Η Eco-Δράστες, από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Νικολάου Κρήτης, δημιούργησε ένα υγρό βιολογικό λίπασμα, διαχειριζόμενη τα οργανικά απορρίμματα που παράγονται ,στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης κατά την τουριστική σεζόν.

Η GREEN|C|INK, από το 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής μελανιών και γραφίτη με πρώτη ύλη την αιθάλη των ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και της παροχής προπληρωμένης εκτύπωσης προς τους πελάτες της.

Η I.S.C. (Intercultural Sustainability Company), από το Πειραματικό Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, δημιούργησε μια διαπολιτισμική–συμπεριληπτική καινοτόμο ομπρέλα φόρτισης κινητών και τάμπλετ για κοινόχρηστους χώρους από ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Η NATURE by NATURE, από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο–Λύκειο Ρόδου, έχει δημιουργήσει χειροποίητα καλλυντικά προϊόντα με φυσικές πρώτες ύλες από βότανα και αρωματικά φυτά, χρησιμοποιώντας βιώσιμες πρακτικές σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Η ReUZ+, από το 6ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου & Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Αγ. Δημητρίου, δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης και διαχείρισης αποβλήτων με αντικείμενο τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από παλιά, χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη και την τελική μεταποίησή τους σε χρηστικά οικιακά αντικείμενα.

Η Vita, από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, έχει δημιουργήσει μία ομπρέλα θαλάσσης με σκίαστρο ηλιακού πάνελ που συλλέγει ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπει σε ρεύμα.

Η WellnessHub, από το 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμβο που παρέχει ένα ολιστικό πακέτο υπηρεσιών στον τομέα πρώτων βοηθειών, διαχείρισης άγχους, ψυχολογικής συμβουλευτικής και θεραπειών ευεξίας.

Η Δ.Ε.Σ. Δρω Ευαισθητοποιούμαι Σκέφτομαι, από το ΓΕΛ Φιλοθέης, έχει δημιουργήσει ένα χειμερινό καταφύγιο, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά, βαμμένο με φωτοκαταλυτικά χρώματα, πάνω σε ρόδες, με σύστημα ανίχνευσης του, με ηλιακά πάνελ για ενεργειακή αυτονομία και τηλεματική διαχείρισή του.

Η Μυστίλλη, από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, έχει δημιουργήσει ένα «εναλλακτικό» αρτοποιείο παραγωγής αρτοσκευασμάτων από άλευρα οσπρίων για πάσχοντες από διατροφική δυσανεξία, κοιλιοκάκη και για άτομα με ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/EduContest23

Το MEdIES, η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, το Open Coffee Heraklion, το POS4work, το Women Do Business, οι Global Shapers, η ATRAKTOS, το EPLO, το Xanthi Tech Lab, το Youth Entrepreneurship Club, το Bizrupt, το Skywalker, το Startup Greece, το Uni.ties και το ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ στηρίζουν επικοινωνιακά το μαθητικό διαγωνισμό (Community Partners).

Σχετικά με το Envolve Entrepreneurship:

To Envolve Entrepreneurship ιδρύθηκε το 2012, από το Libra Group, με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για την προώθηση της τεχνολογίας, της καινοτομίας και την υποστήριξη μελλοντικών ηγετών της επιχειρηματικότητας. Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, πόροι και βραβεία. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει εκπαίδευση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο, αξιοποιώντας συνεργασίες που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα πόρων για την επιχειρηματικότητα. Από την ίδρυσή του, το Envolve έχει υποστηρίξει 37 νικητές του προγράμματος βράβευσης στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας 20 τομείς της οικονομίας. Αυτοί οι νικητές έχουν συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας και έχουν συνολική αποτίμηση που αγγίζει το 1 δις ευρώ.

Για να μάθετε περισσότερα για το Envolve, επισκεφθείτε το https://greece.envolveglobal.org/.

Σχετικά με το Libra Group:

To Libra Group είναι ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος, του οποίου οι θυγατρικές κατέχουν και διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε περισσότερες από 50 χώρες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αεροπλοΐα, τη φιλοξενία, τα ακίνητα και τη ναυτιλία, καθώς και επιλεγμένες διαφοροποιημένες επενδύσεις. Ο Όμιλος έχει επίσης δημιουργήσει 10 προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που έχουν θετικό αντίκτυπο στις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Για να μάθετε περισσότερα για τον Όμιλο Libra, επισκεφθείτε το https://libra.com/.

