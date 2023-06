Κρήτη: Η ολική επαναφορά του Matala Beach Festival 23-25 Ιουνίου

Send an email

Λίγες ώρες απέμειναν ως την έναρξη του Matala Beach Festival και όλα είναι έτοιμα στο ελληνικό τοπόσημο της χίπικης κουλτούρας και ιστορίας για την υποδοχή των χιλιάδων επισκεπτών που θα κατακλύσουν την περιοχή, για να απολαύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και όχι μόνο μουσικής σκηνής.

Μετά από την περίοδο της πανδημίας, το φεστιβάλ επιστρέφει για δέκατη χρονιά πιο δυναμικά από κάθε άλλη φορά και υπόσχεται μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς, σαν εκείνες που έζησαν εκεί «τα παιδιά των λουλουδιών». Έτσι, από αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 25 Ιουνίου τα Μάταλα θα μετατραπούν σε μια απέραντη σκηνή και οι επισκέπτες σε κάθε γωνιά θα μπορούν να απολαύσουν ελεύθερα τον παλμό του φεστιβάλ.

Εκτός από την κεντρική μουσική σκηνή με φόντο τις θρυλικές σπηλιές των χίπις, μία ακόμα σκηνή θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία των Ματάλων, ενώ ανά 50 μέτρα καλλιτέχνες του δρόμου θα δίνουν τις δικές τους παραστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ο υπεύθυνος Τύπου του φεστιβάλ Γιάννης Χαρκιωτάκης. Όπως είπε, οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της περιοχής, τα οποία αναμένεται να γεμίσουν, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, ενώ λειτουργεί και το κάμπινγκ, στην παραλία των Ματάλων.

Επίσης, οι διοργανωτές έχουν φροντίσει ώστε να υπάρχει τακτική συγκοινωνία με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές διαθέσιμη έκταση για την στάθμευση οχημάτων, αλλά και βανάκια για την μεταφορά των επισκεπτών από τα σημεία στάθμευσης στον χώρο του φεστιβάλ.

Την διοργάνωση επιμελούνται η «Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.», ο Δήμος Φαιστού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδιών – Ματάλων. Στην συνδιοργάνωση συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης.

3 Stages, 3 γεμάτες ημέρες όπου στο line up της κεντρικής σκηνής του φεστιβάλ, θα ανέβουν μεγάλα συγκροτήματα και κορυφαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής και ξένης μουσικής, όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, οι Locomondo, ο Tonis Sfinos, ο Εισβολέας, οι 48 ώρες, οι Rootsriders, οι ABBA Revival, The Skelters, AC DC Gang The Motiff, Loopia κ.α.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δραστηριοτήτων του, το Matala Beach Festival υποδέχεται και φιλοξενεί το “Busking Project”, μια πρωτοβουλία, που συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα των Ματάλων και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ.

To “Busking Project” στην ουσία του, υποδέχεται και αγκαλιάζει όλους τους ανεξάρτητους «καλλιτέχνες δρόμου» μέσα σε μία μεγάλη κοινότητα που χαρακτηρίζεται από αυτοοργάνωση και αποδοχή. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, αρκετοί καλλιτέχνες συμμετέχουν ενεργά στο φεστιβάλ, σε διάφορα σημεία του οικισμού.

Επίσης ένας πολύχρωμος πολυχώρος θα φιλοξενήσει δραστηριότητες για παιδιά, γονείς και νέους γεμάτος μουσική, παιχνίδια, αφηγήσεις, χορό και πολλές εκπλήξεις.