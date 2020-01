«Κλειδώνει» την Κρήτη η Navtex

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, αφού μία ακόμη παράνομη Navtex “κλειδώνει” την Κρήτη! Συγκεκριμένα, η Τουρκία, συνεχίζοντας απτόητη τις προκλήσεις της, όπως αποκαλύφτηκε χθες, εξέδωσε μία ακόμη παράνομη Navtex νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή που επιχειρεί να κάνει γεωτρήσεις, βάσει της συμφωνίας με τη Λιβύη!

Η Τουρκία, μάλιστα, εξέδωσε και ακόμη μία Navtex, αλλά ακυρωτική, για αναγγελία δέσμευσης περιοχής μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, “εξαφανίζοντας” με αυτόν τον τρόπο το Καστελόριζο!

Σημειώνεται ότι Navtex είναι μια διεθνής προσφερόμενη υπηρεσία που σκοπό έχει τη διασπορά, στα πλοία εν πλω, ναυτιλιακών, μετεωρολογικών και κατεπειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Οι πληροφορίες λαμβάνονται αυτόματα και εκτυπώνονται απευθείας με τηλετυπικό τρόπο.

Εντάσσεται σε ένα διεθνώς συντονισμένο δίκτυο εκπομπών (Maritime Safety Information). Το MIS διαθέτει τρεις υπηρεσίες εκπομπής, μία εκ των οποίων είναι και το Navtex. Για τη νέα παράνομη Navtex της Τουρκίας που αφορά στην Κρήτη, έχουν διαρρεύσει τα παρακάτω στοιχεία (πληροφορίες):

«NAVTEX 0106/20

TURNHOS N/W: 0106/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN NAVWARN-70/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 15, 27 AND 31 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N-026 35.00 E.

34 40.00 N-027 30.00 E.

34 10.00 N-027 30.00 E.

34 10.00 N-026 35.00 E.

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311100Z JAN 20».

Εξαφανίζουν και το Καστελόριζο

Επομένως, η Τουρκία δεν έμεινε μόνο στην περιοχή της Κρήτης και για μια ακόμη φορά προσπαθεί να εξαφανίσει το Καστελόριζο από τον ελληνικό χάρτη. Συγκεκριμένα, εξέδωσε μία ακόμη ακυρωτική Navtex για ελληνική αναγγελία δέσμευσης περιοχής, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Η παράνομη Navtex έχει ως εξής:

«NAVTEX 0108/20

TURNHOS N/W: 0108/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN-68/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 16 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N-028 44.00 E.

36 02.40 N-029 20.60 E.

36 04.37 N-029 23.12 E.

35 58.80 N-029 38.05 E.

35 03.00 N-029 38.00 E.

35 30.00 N-028 10.00 E.

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 161100Z JAN 20».